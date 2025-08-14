Περισσότερες από 100 ανθρωπιστικές οργανώσεις κατηγορούν το Ισραήλ ότι εμποδίζει την είσοδο σωτήριας βοήθειας στη Γάζα ανθρωπιστικής βοήθειας, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες προμηθειών να παραμένουν εγκλωβισμένες σε αποθήκες σε όλη την Ιορδανία και την Αίγυπτο, ενώ όλο και περισσότεροι Παλαιστίνιοι λιμοκτονούν.

Φορτηγά με βοήθεια έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα της Γάζας εν μέσω του αποκλεισμού του θύλακα που μαστίζεται από τον λιμό, και νέοι κανόνες χρησιμοποιούνται από το Ισραήλ για να αρνηθεί την είσοδο τροφίμων, φαρμάκων, νερού και προσωρινών καταλυμάτων, ανέφεραν οι οργανώσεις σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Παρά τους ισχυρισμούς των ισραηλινών αρχών ότι δεν υπάρχει όριο στην ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, οι περισσότερες μεγάλες διεθνείς ΜΚΟ δεν έχουν καταφέρει να παραδώσουν ούτε ένα φορτηγό με προμήθειες από τις 2 Μαρτίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι ισραηλινές αρχές έχουν απορρίψει αιτήματα δεκάδων ΜΚΟ για την εισαγωγή σωτήριων αγαθών, επικαλούμενες ως λόγο ότι αυτές οι οργανώσεις «δεν είναι εξουσιοδοτημένες να παραδίδουν βοήθεια»», αναφέρεται ακόμα στην επιστολή που μεταξύ άλλων υπογράφουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Oxfam.

Οι οργανώσεις αρωγής που εργάζονται στη Γάζα εδώ και δεκαετίες βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με την εντολή του Ισραήλ ότι δεν είναι «εξουσιοδοτημένες» να παράσχουν βοήθεια λόγω των νέων «κανόνων εγγραφής», οι οποίοι περιλαμβάνουν τον λεγόμενο «έλεγχο ασφαλείας».

Τα νοσοκομεία στη Γάζα δεν έχουν πλέον βασικές προμήθειες με αποτέλεσμα τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες να «πεθαίνουν από την πείνα και ασθένειες που μπορούν να προληφθούν», συνεχίζει η δήλωση.

Τόνοι βοήθειας παραμένουν αποκλεισμένοι

Η Μπούσρα Χαλίντι, επικεφαλής πολιτικής της Oxfam, δήλωσε ότι ο οργανισμός της διαθέτει προμήθειες ανθρωπιστικής βοήθειας αξίας άνω των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, για τις οποίες «έχει απορριφθεί η είσοδος στη Γάζα από το Ισραήλ».

Ο συντονιστής έκτακτης ανάγκης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα, Aitor Zabalgogeazkoa, δήλωσε ότι οι περιορισμοί στην παροχή βοήθειας αποτελούν μέρος της στρατιωτικοποιημένης διανομής προμηθειών ανακούφισης από το Ισραήλ, με επικεφαλής το διαβόητο GHF.

«Το στρατιωτικοποιημένο πρόγραμμα διανομής τροφίμων έχει μετατρέψει την πείνα σε όπλο. Οι διανομές σε εγκαταστάσεις του GHF έχουν οδηγήσει σε ακραία επίπεδα βίας και δολοφονιών, κυρίως νέων Παλαιστινίων ανδρών, αλλά και γυναικών και παιδιών, που έχουν πάει στις τοποθεσίες με την ελπίδα να λάβουν τρόφιμα», δήλωσε ο ίδιος.

Τουλάχιστον 1.859 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί προσπαθώντας να αποκτήσουν πρόσβαση σε προμήθειες βοήθειας γύρω από τις τοποθεσίες διανομής του GHF από τον Μάιο.

Οι περισσότερες από 100 οργανώσεις αρωγής που υπέγραψαν τη δήλωση ζήτησαν να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για να τερματίσει την «οπλοποίηση της βοήθειας», να τερματίσει την «γραφειοκρατική παρεμπόδιση» και να παραδώσει άνευ όρων ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Νέοι «κανόνες»

Ο υπουργός Διασποράς του Ισραήλ, Αμιχάι Τσίκλι, ο οποίος είχε ρόλο στους νέους κανόνες που επιβλήθηκαν στις ομάδες βοήθειας, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η καταγραφή των ανθρωπιστικών ομάδων θα μπορούσε να απορριφθεί εάν οι ισραηλινές αρχές κρίνουν ότι οι δραστηριότητές τους αρνούνται τον δημοκρατικό χαρακτήρα του Ισραήλ ή «προωθούν εκστρατείες απονομιμοποίησης», όπως το κίνημα για μποϊκοτάζ του Ισραήλ για τον πόλεμό του στη Γάζα.

Η κατακραυγή των ομάδων βοήθειας έρχεται καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκινούν μια νέα επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, η οποία θα εκτοπίσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και θα τους αναγκάσει να μετακινηθούν νότια σε ζώνες συγκέντρωσης.

Η επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, με τα Ηνωμένα Έθνη και τους παγκόσμιους ηγέτες να προειδοποιούν για καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες για την κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή.