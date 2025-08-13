«Ο θαρραλέος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού που θα παρέδιδε τον βαθμό του για τα εγκλήματα που πρόκειται να συμβούν δεν έχει ακόμη γεννηθεί», έγραφε την περασμένη Πέμπτη ο ισραηλινός δημοσιογράφος της Haaretz, Γκιντεόν Λεβί, λίγες ώρες πριν το συμβούλιο ασφαλείας της χώρας εγκρίνει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας. Παρά τις πρωτοφανείς σε έκταση διαφωνίες του στρατού και άλλων τμημάτων του βαθέως κράτους με το σχέδιο του Νετανιάχου, το μεσημέρι της Τετάρτης ο αρχηγός των IDF Εγιάλ Ζαμίρ, ενέκρινε το «κύριο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου» στη Γάζα κατά τη διάρκεια συνάντησης με την ανώτατη διοίκηση του στρατού και εκπροσώπους της Σιν Μπετ.

Ο ίδιος «τόνισε τη σημασία της αύξησης της ετοιμότητας των στρατευμάτων και της προετοιμασίας για την επιστράτευση των εφέδρων, ενώ παράλληλα διεξάγονται ασκήσεις και παρέχεται χρόνος ανάπαυλας πριν από τις επικείμενες αποστολές».

Είχε προηγηθεί δήλωση του υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, που κατηγορούσε τον Ζαμίρ ότι βλάπτει με τη συμπεριφορά του τον ισραηλινό στρατό.

Χθεσινό δημοσίευμα της Haaretz αποκάλυψε επίσης ότι σε συνομιλίες του με στρατηγούς ο Ζαμίρ είχε πει ότι η οικογένεια του Νετανιάχου (σ.σ. αναφερόταν προφανώς στον γιο του πρωθυπουργού) τον έχει στοχοποιήσει και ότι οι συνεργάτες του θέλουν να τον διώξουν.

Πέρα από την όποια βαρύτητα μπορεί να είχαν αυτού του είδους οι πιέσεις στην απόφαση του αρχηγού του ισραηλινού στρατού να κάνει στην άκρη τις διαφωνίες του, φαίνεται πως ακόμα και τα τμήματα της ελίτ του Ισραήλ που βλέπουν το αδιέξοδο στο σχέδιο του Νετανιάχου αδυνατούν στην πραγματικότητα να παρουσιάσουν μία εναλλακτική πολιτική λύση καθώς αυτή θα περιλάμβανε αναγκαστικά την αναγνώριση κάποιου είδους αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων.

Κλιμάκωση των βομβαρδισμών στην πόλη της Γάζας

Η υιοθέτηση του σχεδίου εθνοκάθαρσης από τον στρατό συνοδεύτηκε από κλιμάκωση της σφαγής και των επιθέσεων στην πόλη της Γάζας, από την οποία θέλουν να εκτοπίσουν ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους.

Η πόλη της Γάζας συγκλονίστηκε από τεράστιες εκρήξεις σε αρκετές συνοικίες της με δεκάδες θύματα. Σύμφωνα με αναλυτές αυτές οι επιθέσεις μοιάζουν προπαρασκευαστικές του σχεδίου της χερσαίας εισβολής και κατάληψης της πόλης, που ωστόσο δεν φαίνεται να ξεκινά πριν από τον Οκτώβριο.

Η μεγάλη έκρηξη στη συνοικία Ζεϊτούν καταγράφηκε στο παρακάτω βίντεο:

View this post on Instagram A post shared by Mohammed || Alalami 🇵🇸 (@mo.alalami)

Τουλάχιστον 123 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 21 που αναζητούσαν βοήθεια, σκοτώθηκαν και 437 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Βίντεο που δημοσιεύει το Al Jazeera δείχνει έναν 55χρονο που δέχτηκε επίθεση σε σημείο βοήθειας να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Νάσερ, στην πόλη Χαν Γιουνίς. Ένας γιατρός εξετάζει τον άνδρα που είναι εξαιρετικά αδυνατισμένος.

View this post on Instagram A post shared by عبدالله العطار Abdallah Alattar (@abdallahalattarr)

Μοτίβο σκοποβολής

Ένας αμερικανός παιδίατρος που εργάστηκε εθελοντικά στη Γάζα για κάποιες ημέρες μίλησε στο Al Jazeera περιγράφοντας το «μοτίβο σκοποβολής» του ισραηλινού στρατού σε αγόρια και νεαρούς άνδρες που αναζητούν λίγο αλεύρι στον αποκλεισμένο θύλακα.

Τα αγόρια και οι νεαροί άνδρες έρχονταν με πολύ συγκεκριμένα τραύματα. Δηλαδή, σε μια δεδομένη ημέρα, ας πούμε τη Δευτέρα, θα έρχονταν 40-60 ασθενείς σε μια δεδομένη ώρα, και όλοι θα είχαν πυροβοληθεί στα πόδια, ή στην περιοχή της λεκάνης, ή στη βουβωνική χώρα, σε μια δεδομένη ημέρα, ένα είδος παρόμοιου μοτίβου».

«Και την επόμενη μέρα, βλέπαμε τραύματα στο άνω μέρος του σώματος, στο στήθος, στο θώρακα, και μετά υπήρχαν μέρες που βλέπαμε μόνο τραύματα στο κεφάλι, τραύματα από σφαίρες στο άνω μέρος του λαιμού. Και η αίσθηση που είχα, τουλάχιστον εγώ, με βάση τη θέση που είχα, ήταν ότι κάποιος πίσω από το όπλο εκείνη τη μέρα θα επέλεγε τον τρόπο με τον οποίο θα ακρωτηρίαζε ή θα σκότωνε τους ανθρώπους», πρόσθεσε, «χωρίς να κάνει διακρίσεις ως προς την ηλικία».

Η αγριότητα της επίθεσης που όλο και εντείνεται έρχεται στον απόηχο της αυξανόμενης παγκόσμιας οργής για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων και των άλλων εργαζόμενων του Al Jazeera τα ξημερώματα της Τρίτης, μεταξύ των οποίων και ο 28χρονος Ανάς αλ – Σαρίφ που για πολλούς ήταν η «φωνή της Γάζας».

Ανθρωπιστικές οργανώσεις μιλούν για έγκλημα πολέμου που στοιχειοθετεί περαιτέρω την κατηγορία για γενοκτονία κατά του Ισραήλ που έχει ασκηθεί από τα διεθνή δικαστήρια.

Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για να «πάρει» τους Παλαιστίνιους

Δημοσίευμα του AFP μάλιστα θέλει το Ισραήλ να προχωρά τα σχέδια εκτοπισμού των Παλαιστινίων συζητώντας με το… Νότιο Σουδάν, που δεν έχει ακόμα ανακάμψει από τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε λίγο μετά την ανεξαρτησία του το 2011, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 400.000 ανθρώπους και άφησε τμήματα της χώρας αντιμέτωπα με λιμό.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ φαίνεται να προσπαθούν να αναβιώσουν τις διαπραγματεύσεις, με ηγέτες της Χαμάς να μεταβαίνουν για ακόμα μία φορά στο Κάιρο, αλλά χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν τον Νετανιάχου σε κάθε νέο βήμα προς την άβυσσο.