newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 11:02
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τον Δεκαπενταύγουστο
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γάζα: Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης του θύλακα – Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025 | 14:22

Γάζα: Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης του θύλακα – Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί

Το πράσινο φως στα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα έδωσε ο ισραηλινός στρατός παρά τις δημόσιες διαφωνίες - Την ίδια ώρα ο παλαιστινιακός θύλακας συγκλονίζεται από ισχυρές εκρήξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Spotlight

«Ο θαρραλέος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού που θα παρέδιδε τον βαθμό του για τα εγκλήματα που πρόκειται να συμβούν δεν έχει ακόμη γεννηθεί», έγραφε την περασμένη Πέμπτη ο ισραηλινός δημοσιογράφος της Haaretz, Γκιντεόν Λεβί, λίγες ώρες πριν το συμβούλιο ασφαλείας της χώρας εγκρίνει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας. Παρά τις πρωτοφανείς σε έκταση διαφωνίες του στρατού και άλλων τμημάτων του βαθέως κράτους με το σχέδιο του Νετανιάχου, το μεσημέρι της Τετάρτης ο αρχηγός των IDF Εγιάλ Ζαμίρ, ενέκρινε το «κύριο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου» στη Γάζα κατά τη διάρκεια συνάντησης με την ανώτατη διοίκηση του στρατού και εκπροσώπους της Σιν Μπετ.

Ο ίδιος «τόνισε τη σημασία της αύξησης της ετοιμότητας των στρατευμάτων και της προετοιμασίας για την επιστράτευση των εφέδρων, ενώ παράλληλα διεξάγονται ασκήσεις και παρέχεται χρόνος ανάπαυλας πριν από τις επικείμενες αποστολές».

Είχε προηγηθεί δήλωση του υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, που κατηγορούσε τον Ζαμίρ ότι βλάπτει με τη συμπεριφορά του τον ισραηλινό στρατό.

Χθεσινό δημοσίευμα της Haaretz αποκάλυψε επίσης ότι σε συνομιλίες του με στρατηγούς ο Ζαμίρ είχε πει ότι η οικογένεια του Νετανιάχου (σ.σ. αναφερόταν προφανώς στον γιο του πρωθυπουργού) τον έχει στοχοποιήσει και ότι οι συνεργάτες του θέλουν να τον διώξουν.

Πέρα από την όποια βαρύτητα μπορεί να είχαν αυτού του είδους οι πιέσεις στην απόφαση του αρχηγού του ισραηλινού στρατού να κάνει στην άκρη τις διαφωνίες του, φαίνεται πως ακόμα και τα τμήματα της ελίτ του Ισραήλ που βλέπουν το αδιέξοδο στο σχέδιο του Νετανιάχου αδυνατούν στην πραγματικότητα να παρουσιάσουν μία εναλλακτική πολιτική λύση καθώς αυτή θα περιλάμβανε αναγκαστικά την αναγνώριση κάποιου είδους αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων.

Κλιμάκωση των βομβαρδισμών στην πόλη της Γάζας

Η υιοθέτηση του σχεδίου εθνοκάθαρσης από τον στρατό συνοδεύτηκε από κλιμάκωση της σφαγής και των επιθέσεων στην πόλη της Γάζας, από την οποία θέλουν να εκτοπίσουν ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους.

Η πόλη της Γάζας συγκλονίστηκε από τεράστιες εκρήξεις σε αρκετές συνοικίες της με δεκάδες θύματα. Σύμφωνα με αναλυτές αυτές οι επιθέσεις μοιάζουν προπαρασκευαστικές του σχεδίου της χερσαίας εισβολής και κατάληψης της πόλης, που ωστόσο δεν φαίνεται να ξεκινά πριν από τον Οκτώβριο.

Η μεγάλη έκρηξη στη συνοικία Ζεϊτούν καταγράφηκε στο παρακάτω βίντεο:

Τουλάχιστον 123 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 21 που αναζητούσαν βοήθεια, σκοτώθηκαν και 437 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Βίντεο που δημοσιεύει το Al Jazeera δείχνει έναν 55χρονο που δέχτηκε επίθεση σε σημείο βοήθειας να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Νάσερ, στην πόλη Χαν Γιουνίς. Ένας γιατρός εξετάζει τον άνδρα που είναι εξαιρετικά αδυνατισμένος.

 Μοτίβο σκοποβολής

Ένας αμερικανός παιδίατρος που εργάστηκε εθελοντικά στη Γάζα για κάποιες ημέρες μίλησε στο Al Jazeera περιγράφοντας το «μοτίβο σκοποβολής» του ισραηλινού στρατού σε αγόρια και νεαρούς άνδρες που αναζητούν λίγο αλεύρι στον αποκλεισμένο θύλακα.

Τα αγόρια και οι νεαροί άνδρες έρχονταν με πολύ συγκεκριμένα τραύματα. Δηλαδή, σε μια δεδομένη ημέρα, ας πούμε τη Δευτέρα, θα έρχονταν 40-60 ασθενείς σε μια δεδομένη ώρα, και όλοι θα είχαν πυροβοληθεί στα πόδια, ή στην περιοχή της λεκάνης, ή στη βουβωνική χώρα, σε μια δεδομένη ημέρα, ένα είδος παρόμοιου μοτίβου».

«Και την επόμενη μέρα, βλέπαμε τραύματα στο άνω μέρος του σώματος, στο στήθος, στο θώρακα, και μετά υπήρχαν μέρες που βλέπαμε μόνο τραύματα στο κεφάλι, τραύματα από σφαίρες στο άνω μέρος του λαιμού. Και η αίσθηση που είχα, τουλάχιστον εγώ, με βάση τη θέση που είχα, ήταν ότι κάποιος πίσω από το όπλο εκείνη τη μέρα θα επέλεγε τον τρόπο με τον οποίο θα ακρωτηρίαζε ή θα σκότωνε τους ανθρώπους», πρόσθεσε, «χωρίς να κάνει διακρίσεις ως προς την ηλικία».

Η αγριότητα της επίθεσης που όλο και εντείνεται έρχεται στον απόηχο της αυξανόμενης παγκόσμιας οργής για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων και των άλλων εργαζόμενων του Al Jazeera τα ξημερώματα της Τρίτης, μεταξύ των οποίων και ο 28χρονος Ανάς αλ – Σαρίφ που για πολλούς ήταν η «φωνή της Γάζας».

Ανθρωπιστικές οργανώσεις μιλούν για έγκλημα πολέμου που στοιχειοθετεί περαιτέρω την κατηγορία για γενοκτονία κατά του Ισραήλ που έχει ασκηθεί από τα διεθνή δικαστήρια.

Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για να «πάρει» τους Παλαιστίνιους

Δημοσίευμα του AFP μάλιστα θέλει το Ισραήλ να προχωρά τα σχέδια εκτοπισμού των Παλαιστινίων συζητώντας με το… Νότιο Σουδάν, που δεν έχει ακόμα ανακάμψει από τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε λίγο μετά την ανεξαρτησία του το 2011, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 400.000 ανθρώπους και άφησε τμήματα της χώρας αντιμέτωπα με λιμό.

Η Αίγυπτος και το Κατάρ φαίνεται να προσπαθούν να αναβιώσουν τις διαπραγματεύσεις, με ηγέτες της Χαμάς να μεταβαίνουν για ακόμα μία φορά στο Κάιρο, αλλά χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν τον Νετανιάχου σε κάθε νέο βήμα προς την άβυσσο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

Πετρέλαιο: Υπερπροσφορά με νέο ρεκόρ το 2026 βλέπει ο ΙΕΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Ψωνίζουμε σωστά το καλοκαίρι για να μη μας χαλάσει τίποτα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στηρίζει το ΧΑ με +4% η Βιοχάλκο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στηρίζει το ΧΑ με +4% η Βιοχάλκο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών – Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι
Νέες πληροφορίες 13.08.25

Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών - Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι

Οι αρχιτέκτονες της ουκρανικής επίθεσης «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» μελέτησαν τα καρτέλ ναρκωτικών για να περάσουν λαθραία drones στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία
The Wall Street Journal 13.08.25

Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία

Ουκρανοί αξιωματικοί είναι τόσο αποηγοητευμένοι, που δηλώνουν δημοσίως ότι «δεν μπορούμε να νικήσουμε τη Ρωσία με τους πόρους μας. Είναι μεγαλύτερη — πρέπει να είμαστε καλύτεροι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες
Απευθύνει κάλεσμα 13.08.25

Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες

Δυο υποψήφιοι της δεξιάς προηγούνται, κατά δημοσκοπήσεις, ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία - «Δεν θα εγκαταλείψω τον βολιβιανό λαό», τονίζει ο Έβο Μοράλες

Σύνταξη
Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Στρατιωτική τελετή 13.08.25

Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο στη Μπογκοτά καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας

Σύνταξη
Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;
Κόσμος 13.08.25

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;

Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πτώση έως 25% στην κίνηση των ιταλικών πλαζ, με την αντιπολίτευση να μιλάει για κρίση εισοδημάτων και την κυβέρνηση να επικαλείται... ορεινό τουρισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Το μεγαλύτερο του κόσμου!
Σούπερ-αεροπλάνο 13.08.25

Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το WindRunner, το «σούπερ cargo» κατασκευάζεται στην Ιταλία για να μεταφέρει γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες

Γεώργιος Μαζιάς
Νότια Κορέα: Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας με βαρύτατο κατηγορητήριο
Κόσμος 13.08.25

Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας με βαρύτατο κατηγορητήριο

Με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, παρέμβαση στις εκλογές, εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση μετοχών, η Νότια Κορέα παρακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία να προφυλακίζεται.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χειριστικός» Πούτιν εναντίον «συναισθηματικού» Τραμπ – Τι δείχνουν οι παλιές συναντήσεις τους για την Αλάσκα
Financial Times 13.08.25

Το ιστορικό των παράξενων συναντήσεων Πούτιν-Τραμπ και η σύνοδος στην Αλάσκα

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν, σε άλλες, ίσως καλύτερες εποχές. Εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα ίσως μπορούν να γίνουν προγνώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία
Κόσμος 13.08.25

Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία

Ο Τίγρης και ο Ευφράτης, οι πηγές ζωής που παρέχουν το 86% των επιφανειακών υδάτων του Ιράκ, οι ποταμοί που έχτισαν και γκρέμισαν αυτοκρατορίες, συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα – Ρωσία: Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους
Β. Κορέα - Ρωσία 13.08.25

Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους

Πούτιν και Κιμ «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στο μέλλον», στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών
«Γυναικοκτονίες» 13.08.25

Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών

Έξι πρώην υπάλληλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για την πυρκαγιά σε ξενώνα στη Γουατεμάλα. Τα κορίτσια είχαν εξεγερθεί καταγγέλλοντας σεξουαλική εκμετάλλευση και κακομεταχείριση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, εκτιμά ο Νετανιάχου
Εκτίμηση Νετανιάχου 13.08.25

«Το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 και πλέον κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%, καθώς δεν καταστράφηκαν από τους πρόσφατους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
ΠΑΣΟΚ 13.08.25

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
«Έντονη ανησυχία» 13.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
Μπάσκετ 13.08.25

Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), αλλά δεν θα παίξει.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Σφοδρά πυρά 13.08.25

Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Στις πυρκαγιές 13.08.25

Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων – Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ
«Έρημος χιονιού» 13.08.25

Γούνες βίδρας, ορθόδοξοι ιερείς και μια συμφωνία 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις ΗΠΑ

Η παρουσία της Ρωσίας στην Αλάσκα δεν ξεκίνησε με στρατούς, αλλά με γούνες. Στα μέσα του 18ου αιώνα, έμποροι και τυχοδιώκτες προχώρησαν ανατολικά διασχίζοντας τη Σιβηρία, παρακινούμενοι από την υπόσχεση των κερδοφόρων γουναρικών από θαλάσσιες ενυδρίδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών – Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι
Νέες πληροφορίες 13.08.25

Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών - Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι

Οι αρχιτέκτονες της ουκρανικής επίθεσης «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» μελέτησαν τα καρτέλ ναρκωτικών για να περάσουν λαθραία drones στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής
Πυρκαγιές 13.08.25

ΠΑΣΟΚ: Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας – Να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής

«Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο