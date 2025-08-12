Γάζα: Η Αίγυπτος επεξεργάζεται με το Κατάρ και τις ΗΠΑ ένα σχέδιο εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών
Εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, και άνευ όρων παράδοση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα
Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε σήμερα (12/8) πως το Κάιρο εργάζεται με την Ντόχα και την Ουάσινγκτον για την επίτευξη μιας εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών στη Γάζα, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.
Η Αίγυπτος, στο πλευρό του Κατάρ και των ΗΠΑ, έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις προσπάθειες να μπει ένα τέλος στον πόλεμο, που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
«Εργαζόμαστε ενεργά σε πλήρη συνεργασία με τους Καταριανούς και τους Αμερικανούς», επιβεβαίωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.
Απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων και βοήθεια στη Γάζα
«Ο βασικός στόχος είναι να επιστρέψουμε στην αρχική πρόταση: την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, όπως και την άνευ όρων και χωρίς περιορισμούς παράδοση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα», προσέθεσε.
Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε, επίσης, ότι συζητούν με τη Χαμάς και με τους Ισραηλινούς και «εργαζόμαστε για την επίτευξη μιας συμφωνίας», στη βάση ενός πρόσφατου αμερικανικού σχεδίου.
Μια παλαιστινιακή πηγή με γνώση του θέματος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι «οι μεσολαβητές διαμορφώνουν μια νέα πρόταση συμφωνίας εκεχειρίας», που θα προβλέπει την απελευθέρωση, «σε μία και μοναδική φορά», όλων των ομήρων που εξακολουθούν και κρατούνται στη Γάζα.
