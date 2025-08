Ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ επισκέφθηκε τα στρατεύματα των IDF στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι εκτιμά πως «στις επόμενες ημέρες θα ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε» σε συμφωνία με τη Χαμάς.

«Αν όχι, οι μάχες θα συνεχιστούν ασταμάτητα», δήλωσε, σύμφωνα με τον στρατό, προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες θα πρέπει να «προσαρμοστούν στην μεταβαλλόμενη πραγματικότητα» με βάση τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Ο Ζαμίρ ισχυρίστηκε ότι η «ψευδής εκστρατεία για λιμοκτονία» στη Γάζα είναι μια προσπάθεια να κατηγορηθεί ο ισραηλινός στρατός για εγκλήματα πολέμου.

Ο ίδιος κατηγόρησε και πάλι τη Χαμάς για τα δεινά στον παλαιστινιακό θύλακα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israel’s army chief Eyal Zamir has visited invading troops in the besieged Gaza Strip, saying he estimates that “in the coming days we will know whether we will succeed in reaching” a ceasefire agreement with Hamas.

🔴 LIVE updates: https://t.co/SU6lCnCfJt pic.twitter.com/GcZpXNdJWL

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 1, 2025