Οι συνομιλίες για κατάπαυση πυρός στη Γάζα αναμένεται να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα ύστερα από την αξιολόγηση από το Ισραήλ της απάντησης των μαχητών της παλαιστινιακής Χαμάς, δήλωσε πηγή από την Αίγυπτο σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Al Qahera News TV, που πρόσκειται στο αιγυπτιακό κράτος.

Το Al Qahera μετέδωσε ότι η ισραηλινή αποστολή έφυγε μία ημέρα μετά την κίνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανακαλέσει τη διαπραγματευτική ομάδα για διαβουλεύσεις.

