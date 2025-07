Το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε ο φωτορεπόρτερ Άνταμ Αμπού Χαρμπίντ, με τον αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα να ανέρχεται πλέον σε 232.

«Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη συστηματική στοχοποίηση, δολοφονία και εξόντωση Παλαιστίνιων δημοσιογράφων από την ‘ισραηλινή’ κατοχή», ανέφερε σε ανακοίνωση του που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στο Telegram.

«Καλούμε τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, την Ομοσπονδία Αράβων Δημοσιογράφων και όλους τους δημοσιογραφικούς φορείς παγκοσμίως να καταδικάσουν αυτά τα συστηματικά εγκλήματα κατά των Παλαιστίνιων δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

One more Palestinian journalist killed by the Israeli criminal bombardment.

Adam Abu Harbid is the 232nd Palestinian journalist killed in Gaza by the Israeli army. pic.twitter.com/M7WUIhThrL

— Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) July 24, 2025