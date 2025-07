Τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων Agence France-Presse (AFP), The Associated Press (AP) και Reuters, καθώς και το BBC, κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο και έξοδο δημοσιογράφων από τη Γάζα, η οποία υπόκειται σε αυστηρό αποκλεισμό.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για τους δημοσιογράφους μας στη Γάζα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες να ταΐσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους», ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης σε κοινή δήλωσή τους.

«Καλούμε για άλλη μια φορά τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την είσοδο και έξοδο δημοσιογράφων από τη Γάζα», πρόσθεσαν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

A joint statement on Gaza from AFP, AP, BBC News and Reuters pic.twitter.com/E9b1gTYDpu

— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) July 24, 2025