Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές από το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τουλάχιστον 8 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην κεντρική Γάζα, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις τους.

Το AJ επικαλείται ιατρικές πηγές από τα νοσοκομεία των Μαρτύρων του Αλ-Ακσά και του αλ-Άουντα.

Σε άλλη επίθεση του Ισραήλ, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην περιοχή αλ-Μαουάσι στη νότια Γάζα, σύμφωνα με ιατρική πηγή από το νοσοκομείο Νάσερ στην πόλη της Χαν Γιουνίς.

Οι νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ έρχονται αφότου την Τετάρτη οι IDF σκότωσαν τουλάχιστον 77 ανθρώπους, ανάμεσά τους 25 πεινασμένους Παλαιστίνιους που αναζητούσαν βοήθεια.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Πέμπτη το πρωί ότι «μόλις υπέβαλε την απάντησή της και αυτή των παλαιστινιακών παρατάξεων» στους μεσολαβητές μετά από εβδομάδες άκαρπων συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Hamas responds to Israeli ceasefire offer after weeks of stalled talks in Qatar

➡ https://t.co/UNOAqN2mZp pic.twitter.com/23Y8KNm9Tn

— FRANCE 24 English (@France24_en) July 24, 2025