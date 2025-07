Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πραγματοποίησε ανοικτή συζήτηση με θέμα «η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού ζητήματος» (φωτογραφία, επάνω, στο Χ από τη Γάζα).

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, ενώ ο βοηθός γενικός γραμματέας για τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τον Ειρηνικό στα Τμήματα Πολιτικών και Ειρηνευτικών Υποθέσεων και Επιχειρήσεων (DPPA-DPO), Χάλεντ Κιάρι, ενημέρωσε το Συμβούλιο.

This morning, @khiari_khaled told the Security Council that while talks on a Gaza ceasefire continue, the situation is worsening, with mounting civilian toll. “This nightmare of historic proportions must end immediately,” he urged. Read more: https://t.co/ThF3ZfjJtl pic.twitter.com/v6b2xK32Iw

Ο κ. Κιάρι, περιέγραψε την επιδεινούμενη κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Οχθη και την ευρύτερη περιοχή, απευθύνοντας έκκληση για κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων και αποκατάσταση της ανθρωπιστικής πρόσβασης.

«Αυτός ο εφιάλτης ιστορικών διαστάσεων πρέπει να τελειώσει αμέσως», τόνισε, καλώντας τις εμπλεκόμενες πλευρές να θέσουν τέλος στον πόλεμο, να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους και ν’ αρχίσει η ανοικοδόμηση με ορίζοντα μια πολιτική λύση στη βάση των δύο κρατών.

Ο κ. Κιάρι προειδοποίησε πως «η φρικτή κατάσταση στη Γάζα συνεχίζει να επιδεινώνεται, με τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις εχθροπραξίες να επεκτείνονται και το ανθρώπινο κόστος ν’ αυξάνεται ώρα με την ώρα».

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 1.891 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις 30 Ιουνίου, ενώ 294 φέρονται να σκοτώθηκαν προσπαθώντας να συλλέξουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι ισραηλινές επιδρομές στη Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, περιλαμβανομένων χτυπημάτων σε δύο ξενώνες του ΟΗΕ, επιδείνωσαν περαιτέρω τις συνθήκες και περιόρισαν τη δυνατότητα παροχής βοήθειας.

«Οποιαδήποτε εξαναγκαστική μετακίνηση πληθυσμού από οποιοδήποτε μέρος των Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεων του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε.

What is happening in Gaza is a disgrace to humanity.!! #GazaStarving #Gaza #GazaHolocaust #Gaza_is_dying_of_hunger pic.twitter.com/vahgO8p41x

Παρά τις ανακοινώσεις για «σημαντικά βήματα» από την ΕΕ και το Ισραήλ για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, ο κ. Κιάρι δήλωσε πως «η ποσότητα καυσίμων που επιτρέπεται να εισέλθει είναι ένα κλάσμα του απαιτούμενου για να λειτουργήσουν σωτήριες υπηρεσίες».

Στη Δυτική Οχθη, κατήγγειλε «υψηλά επίπεδα βίας» λόγω επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, επιθέσεων εποίκων και ανταποδοτικών ενεργειών Παλαιστινίων.

Ειδική αναφορά έγινε στη δολοφονία δύο Παλαιστινίων, εκ των οποίων ο ένας ήταν αμερικανός πολίτης, από ισραηλινούς εποίκους κοντά στο χωριό Σιντζίλ.

Ο βοηθός Γεν. Γραμματέας τόνισε επίσης πως «η Παλαιστινιακή Αρχή αντιμετωπίζει δημοσιονομική κατάρρευση», καθώς το Ισραήλ παρακρατεί έσοδα ύψους 2,7 δισ. δολαρίων, οδηγώντας σε αδυναμία καταβολής μισθών από τον Μάιο.

Κλείνοντας, ο κ. Κιάρι χαιρέτισε την επερχόμενη υπουργική διάσκεψη που συγκαλούν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία για τη λύση των δύο κρατών.

«Ο στόχος μας είναι σαφής: η επίτευξη του οράματος δύο κρατών – Ισραήλ και ενός βιώσιμου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού Κράτους, με τη Γάζα αναπόσπαστο μέρος του – να ζουν δίπλα-δίπλα εν ειρήνη και ασφάλεια, στα όρια προ του 1967, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και για τα δύο κράτη» σημείωσε.

Ο αναπλ. μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ιωάννης Σταματέκος στην τοποθέτηση του ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, τη διευκόλυνση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα, καθώς και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο κ. Σταματέκος τόνισε ότι κάθε ανθρωπιστικό σχέδιο πρέπει να τηρεί τις βασικές αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, να καλύπτει όλα τα τμήματα της Γάζας και να υποστηρίζει τις υφιστάμενες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις εντός της Λωρίδας.

Η Ελλάδα καταδίκασε επίσης την κλιμάκωση της βίας των εποίκων και την επέκταση των παράνομων οικισμών στη Δυτική Οχθη.

Ο κ. Σταματέκος εξέφρασε την ελπίδα ότι η επικείμενη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τη λύση των δύο κρατών θα δώσει νέα ώθηση στην πολιτική διαδικασία.

Ο ισραηλινός μόνιμος αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Εθνη, πρέσβης Ντάνι Ντάνον, κατήγγειλε μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), διατηρεί δεσμούς και επικοινωνία με τη Χαμάς.

«Το Ισραήλ αποκαλύπτει σήμερα μια ανησυχητική αλήθεια: ο OCHA έχει πάψει προ πολλού να είναι ένας ανθρωπιστικός οργανισμός. Είναι βραχίονας προπαγάνδας της Χαμάς που λειτουργεί εντός των θεσμών του ΟΗΕ, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία και εμπρηστική ρητορική για να πλήξει το Ισραήλ» ανέφερε ο κ. Ντανόν.

Ο κ. Ντάνον ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει άμεσα σε σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες εργαζόμενοι του Οργανισμού θα υποβληθούν σε ελέγχους ασφαλείας και δεν θ’ ανανεωθούν οι άδειες παραμονής για ανώτερα στελέχη.

«Ο επικεφαλής του παραρτήματος της OCHA στην Ιουδαία και Σαμάρεια, Τζόναθαν Γουίταλ, θα κληθεί να εγκαταλείψει το Ισραήλ μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν θα επιτρέψουμε πλέον μη ανεκτικές δραστηριότητες υπό το πρόσχημα της ανθρωπιστικής βοήθειας» τόνισε.

Ο κ. Ντάνον ανέφερε κλείνοντας ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να προστατεύει τους πολίτες του και να αντιστέκεται σε μηχανισμούς που προάγουν ψέματα, υποκίνηση και τρομοκρατία, ακόμη κι αν φέρουν το λογότυπο του ΟΗΕ».

Από την πλευρά του ο Mόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ τόνισε ότι «κάθε μέρα πλέον λαμβάνουμε μηνύματα που ραγίζουν την καρδιά μας από τη Γάζα, με λίγες μόνο λέξεις: Πεινάω. Δεν υπάρχει φαγητό για την οικογένειά μου. Πεθαίνουμε. Βοηθήστε μας».

«Τι να τους απαντήσουμε; Να τους διαβάσουμε τις ηχηρές δηλώσεις που εκδόθηκαν; ή τα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν;

Τι να τους πούμε; Οτι κανείς δεν θέλει να δει τον λαό της Γάζας να λιμοκτονεί και όμως ο κόσμος παρακολουθεί αδρανής καθώς πεθαίνουν από την πείνα και τη δίψα;» σημείωσε.

«Every day now we receive heart wrenching messages from Gaza with few words, I am hungry.

What should we tell them?

What should the Security Council tell them? That the whole world is against this starvation policy, and yet it is worsening? That no one wants to see people in… pic.twitter.com/BYuqwxXmle

— Dawn Clancy (@dawnmclancy) July 23, 2025