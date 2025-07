Πάνω από 60 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν την πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης για την προώθηση μέτρων κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, σε επιστολή που απέστειλαν στην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Ο Μαρκ Μποτένγκα, Βέλγος ευρωβουλευτής της ομάδας της Αριστεράς, γράφει στο X: «Όχι άλλη σιωπή, όχι άλλη συνενοχή».

«Σας γράφουμε σήμερα για να ζητήσουμε την άμεση λήψη μέτρων, δεδομένης της αποτρόπαιης ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων σε σημεία διανομής βοήθειας, οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Η πρόσφατη συμφωνία για την ανθρωπιστική βοήθεια μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ δεν επέφερε «καμία απτή αλλαγή» στις συνθήκες επί του πεδίου στη Γάζα.

Νωρίτερα τον Ιούλιο, η Κάλας δήλωσε ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να διευρύνει την ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του αριθμού των φορτηγών βοήθειας, των σημείων διέλευσης και των διαδρομών προς τα κέντρα διανομής.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Μαρκ Μποτένγκα:

With @LNBDublin and over 60 Members of the European Parliament, we wrote to EU High Representative @kajakallas to demand she immediately convene an emergency meeting of the EU Foreign Affairs Council in order to propose action against Israel.

No more silence, no more complicity. pic.twitter.com/3WDmOoTulg

— Marc Botenga MEP (@BotengaM) July 24, 2025