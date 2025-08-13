newspaper
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025 | 01:00

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «θα επιτραπεί» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. «Αυτό γίνεται σε κάθε πόλεμο», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στον εκτοπισμό των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ετοιμάζεται να την καταλάβει. Σε μια τελευταία προσπάθεια να πείσει ότι αυτό θα γίνει για το καλό των ανθρώπων, χαρακτήρισε την εκδίωξή τους από τη γη τους «μετανάστευση».

Μιλώντας σο δίκτυο i24, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ «θα επιτρέψει» τη μετανάστευση στο εξωτερικό των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα.

«Όσοι νοιάζονται για τους Παλαιστίνιους, να ανοίξουν τις πόρτες τους»

Και σημείωσε ότι «αυτό συμβαίνει σε όλες τις συγκρούσεις», αποδίδοντας ευθύνες στη διεθνή κοινότητα που αντιδρά και καταδικάζει τα σχέδιά του. «Από τη Συρία εκατομμύρια έφυγαν, από την Ουκρανία εκατομμύρια έφυγαν, από το Αφγανιστάν εκατομμύρια έφυγαν… Και ξαφνικά αυτοί (η διεθνής κοινότητα) αποφασίζουν ότι στη Γάζα, οι πολίτες πρέπει να είναι φυλακισμένοι; Δώστε τους τη δυνατότητα να φύγουν, πρωτίστως να φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες και γενικότερα να φύγουν από την περιοχή, εάν το επιθυμούν», είπε.

«Εμείς θα το επιτρέψουμε», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, «πρώτα απ’ όλα, στο εσωτερικό της Γάζας, κατά τη διάρκεια των μαχών, και θα τους επιτρέψουμε σίγουρα να φύγουν και από τη Γάζα. Δεν τους σπρώχνουμε έξω, αλλά τους επιτρέπουμε να φύγουν, και αυτό συμβαίνει», είπε.

Και στη συνέχεια άρχισε να ξεδιπλώνει από την αρχή το σχέδιο εκτοπισμού, όπως το έχει περιγράψει ξανά:

«Μιλάμε σε αρκετές πιθανές χώρες υποδοχής, δεν μπορώ να μιλήσω εκτενώς εδώ γι’ αυτό», είπε.

Και πρόσθεσε ότι «το πιο φυσικό πράγμα, για όλους εκείνους που μιλούν, εκείνους που λένε ότι νοιάζονται για τους Παλαιστίνιους και θέλουν να τους βοηθήσουν, είναι να ανοίξουν τις πόρτες τους».

Σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Με εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού και παρά τις διεθνείς, αλλά και εσωτερικές αντιδράσεις, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Η εντολή Νετανιάχου είναι να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους και να «νικήσει» τη Χαμάς. Επίσης, ο στρατός σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, μία από τις πιο πολυπληθείς περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ανακοίνωση του σχεδίου έχει προκαλέσει τεράστια διεθνή κατακραυγή, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποίησε για «νέα καταστροφή» με σοβαρές περιφερειακές συνέπειες.

Νετανιάχου: «Το συντομότερο»

Προς το παρόν, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί ξανά οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, δεν έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα για τη νέα επιχείρηση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε:

«Τι συμβαίνει τώρα; Τι συμβαίνει με τις προθεσμίες; Ζήτησα να τις συντομεύσουν επειδή θέλω πραγματικά να φτάσω στο τελικό στάδιο, να τελειώσω τον πόλεμο, να εξασφαλίσω την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και να νικήσω τους εχθρούς μας. Αυτός είναι ο στόχος».

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφωνία συνεργασίας 13.08.25

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω την χώρα μου
Κόσμος 12.08.25

Δεν νομιμοποιούμαι και δεν θα παραδώσω τη χώρα μου, λέει ο Ζελένσκι

Το Ντονμπάς δεν παραχωρείται σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πέρα από ζητήματα νομοθεσίας αναφέρει πως από το Ντονμπάς η Ρωσία θα μπορεί να επιτίθεται στο διηνεκές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Συμβαίνει και αλλού 12.08.25

Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας την ιταλική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
Δημιουργώντας κλίμα 12.08.25

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν

Μειώνει τις προσδοκίες για τη σύνοδο Τραμπ-Πούτιν ο Λευκός Οίκος. Μιλά για «διερευνητική συνάντηση», επισημαίνοντας ότι η μία από τις εμπόλεμες πλευρές δεν θα βρίσκεται στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Εν όψει Σεπτεμβρίου 12.08.25

Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Σύνταξη
Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία
Απάνθρωπες συνθήκες 12.08.25

Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της

Σύνταξη
Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Όρμπαν – Τα «καρφιά» για τον ρόλο της ΕΕ
Κόσμος 12.08.25

Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει ο Όρμπαν – Τα «καρφιά» για τον ρόλο της ΕΕ

«Όταν δύο ηγέτες κάθονται για να διαπραγματευτούν ο ένας με τον άλλο, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, και δεν είσαι προσκεκλημένος εκεί, δεν τρέχεις για το τηλέφωνο, δεν φωνάζεις απ' έξω», είπε χαρακτηριστικά ο Όρμπαν

Σύνταξη
Γάζα: Η Αίγυπτος επεξεργάζεται με το Κατάρ και τις ΗΠΑ ένα σχέδιο εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών
Μέση Ανατολή 12.08.25

Σχέδιο εκεχειρίας 60 ημερών για τη Γάζα επεξεργάζεται η Αίγυπτος με το Κατάρ και τις ΗΠΑ

Εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, και άνευ όρων παράδοση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα

Σύνταξη
Συνομιλία Ζελένσκι – Ερντογάν για Ουκρανία – Τι συζήτησαν
Κόσμος 12.08.25

Συνομιλία Ζελένσκι – Ερντογάν για Ουκρανία – Τι συζήτησαν

Με πρωτοβουλία της Ουκρανίας, οι Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν για τις θέσεις του Κιέβου. Πρόσκληση Ερντογάν για σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη σε επίπεδο κορυφής.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση – Επιβεβαιώνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς
Διευρυμένη δυσαρέσκεια 12.08.25

Ακροδεξιά απειλή για τη Γερμανία - Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση

Αυξάνεται διαρκώς η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση στην Γερμανία και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Δείχνει ότι η ακροδεξιά AfD προηγείται 2% των Χριστιανοδημοκρατών.

Σύνταξη
Συρία: Συνάντηση μεταξύ Κούρδων και κυβέρνησης στη Δαμασκό – Συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή
Κόσμος 12.08.25

Συρία: Συνάντηση μεταξύ Κούρδων και κυβέρνησης στη Δαμασκό – Συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει χώρος για στρατιωτική επιλογή

Οι Κούρδοι ελέγχουν μεγάλες περιοχές στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, όπου διαθέτουν αυτόνομη διοίκηση, την οποία οι νέες αρχές θέλουν να ενσωματώσουν στο συριακό κράτος

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς
Financial Times 12.08.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς

Τα εργοστάσια παραγωγής όπλων ζουν μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη. Ανάλυση δείχνει ότι επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους σε εκτάσεις που φτάνουν τα 7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
