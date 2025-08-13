Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ονομάζει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων της Γάζα «μετανάστευση»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στον εκτοπισμό των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ετοιμάζεται να την καταλάβει. Σε μια τελευταία προσπάθεια να πείσει ότι αυτό θα γίνει για το καλό των ανθρώπων, χαρακτήρισε την εκδίωξή τους από τη γη τους «μετανάστευση».

Μιλώντας σο δίκτυο i24, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ «θα επιτρέψει» τη μετανάστευση στο εξωτερικό των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα.

«Όσοι νοιάζονται για τους Παλαιστίνιους, να ανοίξουν τις πόρτες τους»

Και σημείωσε ότι «αυτό συμβαίνει σε όλες τις συγκρούσεις», αποδίδοντας ευθύνες στη διεθνή κοινότητα που αντιδρά και καταδικάζει τα σχέδιά του. «Από τη Συρία εκατομμύρια έφυγαν, από την Ουκρανία εκατομμύρια έφυγαν, από το Αφγανιστάν εκατομμύρια έφυγαν… Και ξαφνικά αυτοί (η διεθνής κοινότητα) αποφασίζουν ότι στη Γάζα, οι πολίτες πρέπει να είναι φυλακισμένοι; Δώστε τους τη δυνατότητα να φύγουν, πρωτίστως να φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες και γενικότερα να φύγουν από την περιοχή, εάν το επιθυμούν», είπε.

«Εμείς θα το επιτρέψουμε», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, «πρώτα απ’ όλα, στο εσωτερικό της Γάζας, κατά τη διάρκεια των μαχών, και θα τους επιτρέψουμε σίγουρα να φύγουν και από τη Γάζα. Δεν τους σπρώχνουμε έξω, αλλά τους επιτρέπουμε να φύγουν, και αυτό συμβαίνει», είπε.

Και στη συνέχεια άρχισε να ξεδιπλώνει από την αρχή το σχέδιο εκτοπισμού, όπως το έχει περιγράψει ξανά:

«Μιλάμε σε αρκετές πιθανές χώρες υποδοχής, δεν μπορώ να μιλήσω εκτενώς εδώ γι’ αυτό», είπε.

Και πρόσθεσε ότι «το πιο φυσικό πράγμα, για όλους εκείνους που μιλούν, εκείνους που λένε ότι νοιάζονται για τους Παλαιστίνιους και θέλουν να τους βοηθήσουν, είναι να ανοίξουν τις πόρτες τους».

Σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Με εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού και παρά τις διεθνείς, αλλά και εσωτερικές αντιδράσεις, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Η εντολή Νετανιάχου είναι να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους και να «νικήσει» τη Χαμάς. Επίσης, ο στρατός σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, μία από τις πιο πολυπληθείς περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ανακοίνωση του σχεδίου έχει προκαλέσει τεράστια διεθνή κατακραυγή, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποίησε για «νέα καταστροφή» με σοβαρές περιφερειακές συνέπειες.

Νετανιάχου: «Το συντομότερο»

Προς το παρόν, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί ξανά οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, δεν έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα για τη νέα επιχείρηση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε:

«Τι συμβαίνει τώρα; Τι συμβαίνει με τις προθεσμίες; Ζήτησα να τις συντομεύσουν επειδή θέλω πραγματικά να φτάσω στο τελικό στάδιο, να τελειώσω τον πόλεμο, να εξασφαλίσω την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και να νικήσω τους εχθρούς μας. Αυτός είναι ο στόχος».