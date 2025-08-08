Ισραήλ: Ο Νετανιάχου λέει πως στόχος του Ισραήλ είναι να «απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανήρτησαν πως η χώρα του αποκλείει τη Χαμάς, τις υπόλοιπες οργανώσεις της Γάζας και την Παλαιστινιακή Αρχή από την διακυβέρνηση του θύλακα
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Μερτς την Παρασκευή, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ από το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
Σε επόμενη ανάρτηση βγαίνει στην επίθεση λέγοντας πως «Αντί να υποστηρίξει τον δίκαιο πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς, η οποία πραγματοποίησε την πιο φρικτή επίθεση κατά του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος, η Γερμανία επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς επιβάλλοντας εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ».
Το γραφείο του πρωθυπουργού σε τρίτη συνδεδεμένη ανάρτηση με την πρώτη έγραψε πως «Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσει από τη Χαμάς και να καταστήσει δυνατή την εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής κυβέρνησης στην περιοχή».
Ο Νετανιάχου αποκλείει και την Παλαιστινιακή Αρχή από την επόμενη μέρα στη Γάζα
Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι «Δεν πρόκειται να καταλάβουμε τη Γάζα – πρόκειται να απελευθερώσουμε τη Γάζα από τη Χαμάς. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και θα συσταθεί μια ειρηνική πολιτική διοίκηση, η οποία δεν θα είναι η Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε η Χαμάς, ούτε οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική οργάνωση».
Έκλεισε γράφοντας ότι «Αυτό θα βοηθήσει στην απελευθέρωση των ομήρων μας και θα διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ στο μέλλον».
Η Γερμανία ανακοίνωσε το εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ
Νωρίτερα την Παρασκευή η Γερμανία ανακοίνωσε διά στόματος του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς πως δεν θα εγκρίνει καμία εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα μέχρι νεωτέρας, απαντώντας στο σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.
Ώρες νωρίτερα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε το σχέδιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας μετά από 10 ώρες συζητήσεων.
Η Γερμανία προμήθευε το Ισραήλ με το 33% των όπλων και των πυρομαχικών.
