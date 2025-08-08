newspaper
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 13:23
Φωτιά στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
Κόσμος 08 Αυγούστου 2025 | 14:26

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κολλαγόνο: 5 τροφές που επιβραδύνουν τη γήρανση του δέρματος

Κολλαγόνο: 5 τροφές που επιβραδύνουν τη γήρανση του δέρματος

Spotlight

Οι συζητήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ συνήθως μένουν κεκλεισμένων των θυρών, αλλά αυτή τη φορά οι διαρροές ήταν πολλές. Το Τελ Αβίβ πήρε την απόφαση που θα το απομονώσει ακόμα περισσότερο διεθνώς: Να καταλάβει 100% τη Λωρίδα της Γάζας. Το εννοεί πραγματικά όμως; Τι σημαίνει αυτό σύμφωνα με τη Χαμάς, αλλά και δυτικούς και ισραηλινούς αναλυτές;

Λίγο πριν την απόφαση του Συμβουλίου, ο πρώην υπουργός Υγείας της Λωρίδας της Γάζας και μέλος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, είχε δηλώσει πως παίρνουν πολύ σοβαρά τέτοιες Ισραηλινές αποφάσεις.

Μιλώντας ο Ναΐμ στο Al Arabiya έθεσε ένα «αλλά» που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής.

«Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά» που πρέπει να υπογραμμίζουμε πολλές φορές: πρέπει να πω ότι η Λωρίδα της Γάζας, από το 1967, βρίσκεται υπό κατοχή. Δεν υπήρξε ποτέ ανεξάρτητη ή ελεύθερη. Το Ισραήλ ελέγχει το έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα» είπε.

Συνεπώς, υπενθύμισε ότι το Ισραήλ έχει εισβάλει στη Γάζα πολλές φορές τους τελευταίους 22, έχοντας επιτεθεί σε κάθε σπιθαμή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχει ισοπεδώσει πολλούς στόχους κατά τις επιχειρήσεις του, παντού στη Γάζα -από τον νότο ως τη δύση, ως τον βορρά, και από τη δύση ως την ανατολή- κατεδαφίζοντας θέσεις από την αρχή, για να ανακτήσει αιχμαλώτους Ισραηλινούς στρατιώτες, να διαλύσει ή να συντρίψει την αντίσταση και να εκδιώξει βίαια, όσο περισσότερο μπορεί, τους Παλαιστινίους. Και ίσως, αν τα καταφέρει, να προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας ή μέρος της για νέους εποικισμούς» σημειώνει, δείχνοντας έτσι το μάταιο της ισραηλινής επίθεσης.

Εξάλλου, όπως λέει οι Ισραηλινοί ήδη «ήταν παντού μέσα στη Λωρίδα της Γάζας» και με το «να εισέλθουν ξανά και ξανά» όπως έχουν κάνει «πολλές φορές» ο Ναΐμ λέει ότι αυτό που θα περιμένουμε θα είναι απλά «περισσότεροι φόνοι ανθρώπων, περισσότερη καταστροφή όσων σπιτιών έχουν απομείνει όρθια, περισσότερη πείνα, περισσότερος λιμός».

Το σχέδιο των Ισραηλινών

Σύμφωνα με το Ynet,  πρώτος στόχος θα είναι η Πόλη της Γάζας, η μεγαλύτερη αστική περιοχή. Η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου απέφυγε τον όρο «κατοχή», χρησιμοποιώντας αντ’ αυτού τη φράση «κατάληψη», επικαλούμενη νομικές παραμέτρους που σχετίζονται με την ευθύνη για τον άμαχο πληθυσμό.

Ωστόσο, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι η διατύπωση ήταν καθαρά τυπική και ότι η πρόθεση στην πράξη ήταν η κατοχή της Γάζας.

Βάσει της απόφασης, η εκκένωση του άμαχου πληθυσμού της Πόλης της Γάζας προς νότο πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 7 Οκτωβρίου, που περιγράφεται ως «συμβολική ημερομηνία».

Μόλις η εκκένωση ολοκληρωθεί, οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιβάλουν πολιορκία στους εναπομείναντες μαχητές της Χαμάς και αναμένεται να τους απευθύνουν τελεσίγραφο να παραδοθούν. Αν η Χαμάς αρνηθεί, τότε οι Ισραηλινοί στρατιώτες θα εισέλθουν στην πόλη.

Σημειώνεται ότι η απόφαση δεν έκανε καμία μνεία σε πιθανή συμφωνία για τους ομήρους, αν και αξιωματούχοι υπέδειξαν ότι η επιχείρηση θα σταματούσε εάν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία.

Η Χαμάς είναι εκεί και απειλητική

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 του Ισραήλ, θα απαιτηθούν έξι μεραρχίες -περίπου διπλάσιες από την τρέχουσα ανάπτυξη δυνάμεων στη Γάζα- ενώ η συγκέντρωση ενισχύσεων θα μπορούσε να διαρκέσει δύο εβδομάδες.

Μέχρι στιγμής, οι Ισραηλινοί ελέγχουν περίπου το 75% της Γάζας, εκτοπίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους, των οποίων οι πόλεις και τα σπίτια έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Η Πόλη της Γάζας, στον βορρά, ανήκει σε τμήματα της περιοχής που έχουν δεχθεί αεροπορικούς βομβαρδισμούς, αλλά σε μεγάλο βαθμό έχουν παρακαμφθεί από τις χερσαίες δυνάμεις, καθώς οι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι η Χαμάς κρατά εκεί ομήρους.

Η αντιστασιακή οργάνωση, όμως παραμονεύει ακάθεκτη, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ισραήλ, εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 20.000 ενόπλους. Διαθέτει μαχητές στη Γάζα και στις κεντρικές πόλεις, διατηρώντας συστήματα σηράγγων που επιτρέπουν αστραπιαίες επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με το Bloomberg. Σημειωτέων ότι ο τελευταίος μετράει περίπου 19.000-20.000 απώλειες, 900 νεκρούς και 18.000 τραυματίες.

Σχολιάζοντας τα σχέδια επίθεσης του Ισραηλινού στρατού ο Μπασέμ Ναΐμ ήταν σίγουρος ότι δεν θα έχουν καλό τέλος για το Τελ Αβίβ. «Πρώτα απ’ όλα, θα αποτύχετε ξανά και ξανά και ξανά. Προσπαθήσατε επί 22 μήνες να πετύχετε αυτούς τους στόχους -να ανακτήσετε τους στρατιώτες με τη βία, να συντρίψετε την αντίσταση και να εκδιώξετε βίαια τους Παλαιστινίους- και αποτύχατε και θα αποτύχετε» είπε απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς.

Ωστόσο, ακόμα και δυτικοί αξιωματούχοι αμφιβάλουν για το ισραηλινό σχέδιο. Δυτικός αξιωματούχος προειδοποίησε από το Ynet ότι μια χερσαία επίθεση θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη για το Ισραήλ, επειδή οι μαχητές της Χαμάς είναι καλά οχυρωμένοι και «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τους σκοτώσουν όλους». Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι υπήρχε ανησυχία πως η Χαμάς θα βλάψει τους ομήρους ή θα τους τοποθετήσει σε ζώνες μάχης εάν απειληθεί.

Οι New York Times ανέφεραν ότι, ενώ ο στρατός εκτιμά πως η κατάληψη των υπολοίπων περιοχών της Γάζας που δεν είναι υπό ισραηλινό έλεγχο θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, η εγκαθίδρυση ενός συστήματος ασφάλειας παρόμοιου με την ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε να απαιτήσει έως και πέντε χρόνια μαχών.

Το παρελθόν έπρεπε να είναι οδηγός

Πέραν όμως των αρχικών μαχών, η πρόκληση για το Ισραήλ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, θα έρθει αφότου αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Γάζας.

Καταλαμβάνοντας τη Λωρίδα, το Ισραήλ θα είναι υπεύθυνο για την καθημερινή ζωή των 2 εκατομμυρίων κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τροφίμων, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, υπηρεσιών υγιεινής και όλων των άλλων πτυχών της πολιτικής ζωής.

Το Ισραήλ θα χρειαστεί επίσης μια σημαντική στρατιωτική δύναμη μέσα στη Γάζα για να διατηρεί την ασφάλεια, απέναντι σε έναν κατά βάση εχθρικό πληθυσμό.

Ο πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Τσακ Φράιλιχ, είπε στη Washington Post ότι ο Νετανιάχου και ο ισραηλινός στρατός αντιλαμβάνονται το τίμημα της κατοχής της Γάζας, την οποία το Ισραήλ είχε ασκήσει από το 1967 έως το 2005, ένα χρόνο πριν η Χαμάς κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές στην περιοχή. Υπενθύμισε ότι τότε είχε κοστίσει στο Ισραήλ ανθρώπινες ζωές στρατιωτών, δισεκατομμύρια δολάρια και κοινωνικές διαιρέσεις που εξακολουθούν να αντηχούν στον έντονο δημόσιο διάλογο.

Έτσι, το ίδιο δαπανηρή θα είναι μια κατάσταση ανάλογη και σήμερα, σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή Οικονομικών στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, Εστεμπάν Κλορ, που επικαλείται η Wall Street Journal. Όπως αναφέρει η κατοχή θα κόστιζε στο Ισραήλ περίπου 10 δισ. δολάρια, για να πληρώνει στρατιώτες και να χρηματοδοτεί τις πολιτικές υπηρεσίες στη Γάζα.

«Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 2% του ΑΕΠ του Ισραήλ και δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Δεν περιλαμβάνει, επίσης, το κόστος ανοικοδόμησης των υποδομών της Γάζας — λογαριασμός που το Ισραήλ μπορεί να χρειαστεί να καλύψει, εάν πιθανοί δωρητές χώρες αρνηθούν να συνεργαστούν μαζί του» αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Ισραήλ στο παρελθόν χρηματοδοτούσε μια στρατιωτική διοίκηση στη Γάζα, από το 1967 έως το 2005, κυρίως μέσω των φορολογικών εσόδων που παράγονταν στην περιοχή, προτού αποσύρει τους εποικισμούς του εκεί. Ο Κλορ είπε ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανότατα μη ρεαλιστικό, δεδομένης της κατάστασης της οικονομίας της Γάζας μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου. Δεν είναι επίσης σαφές, λένε Ισραηλινοί αναλυτές ασφαλείας, εάν μια στρατιωτική κατοχή θα νικήσει ή ενδεχομένως θα ενισχύσει τη Χαμάς.

Γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλουν τη Γάζα οι Ισραηλινοί;

Επιπλέον, η WSJ σημειώνει ότι οι μαχητές της Χαμάς, που πολέμησαν ολόκληρο τον πόλεμο με πολιτικά ρούχα και μέσα από κατοικημένες περιοχές, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις τακτικές ανταρτοπολέμου.

Μια κατοχή θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις τάξεις τους, παρέχοντάς τους καλύτερη πρόσβαση για να στοχοποιούν ισραηλινούς στρατιώτες που θα σταθμεύουν μόνιμα μέσα στη Γάζα για να διαχειρίζονται τη στρατιωτική διοίκηση. Η κίνηση του Ισραήλ πιθανότατα θα προκαλούσε και έντονη διεθνή αντίδραση, καθώς μεγάλο μέρος του κόσμου ήδη απαιτεί τον άμεσο τερματισμό του πολέμου.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός έχει αποφύγει χερσαίες επιχειρήσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας, φοβούμενος ότι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ομήρους που παραμένουν εκεί. Οι επικριτές του σχεδίου κατοχής ανησυχούν επίσης για το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και τα δεινά, τόσο για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας όσο και για τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Κάπως έτσι, ο Φράιλιχ σημείωσε ότι «οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματικά δεν θέλουν να κάνουν μια πλήρη κατάκτηση, και ο Μπίμπι μπορεί να τους την επιβάλει, αλλά υπάρχει πιθανότητα να φτάσουν σε κάποιο είδος συμβιβασμού, είτε στην πράξη είτε στα λόγια».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν [πίνακες]

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν [πίνακες]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
Κόσμος 08.08.25

Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες

Αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την ενίσχυση του στρατού στην Ουκρανία κατηγορούνται για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και σύλληψη ανυπότακτων ανδρών, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύνταξη
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους
LGBTQI+ 08.08.25

Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους

Η Μισέλ Γκόμεζ αναμένεται να δανείσει τη φωνή της στην καθηγήτρια Μάγκονγκαλ στην ολοκληρωμένη ηχητική έκδοση της σειράς βιβλίων Harry Potter.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απαγόρευση απόπλου: Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 08.08.25

Παράταση της απαγόρευσης απόπλου - Πλοία εκτελούν δρομολόγια με δική τους ευθύνη - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου

Σύνταξη
Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
Πάθος για 4 τροχούς 08.08.25

Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μανωλάκου: Το ΚΚΕ επιμένει να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός, τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε και με νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενισχύουν τη σαπίλα του συστήματος», τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου

Σύνταξη
Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
Κόσμος 08.08.25

Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες

Αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει την ενίσχυση του στρατού στην Ουκρανία κατηγορούνται για ξυλοδαρμούς, χρήση δακρυγόνων και σύλληψη ανυπότακτων ανδρών, με αποτέλεσμα ορισμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα

Σύνταξη
«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα
Fizz 08.08.25

«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα

Στην ατομοκεντρική κοινωνία της «παράνοιας» και της «νοσταλγίας» ο Άνταμ Κέρτις και ο Άρι Άστερ εξηγούν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης, αλλά και ως μέσο αφύπνισης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παναθηναϊκός και Λιλ έχουν καταθέσει πρόταση στον Καλάμπρια»
Super League 08.08.25

Πρόταση του Παναθηναϊκού στον Καλάμπρια - Ιταλική επιβεβαίωση για το «In»

Ιταλός δημοσιογράφος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του «In» για την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ιταλό δεξιό μπακ, Νταβίντε Καλάμπρια. Σύντομα η απάντηση του 28χρονου δεξιού μπακ στο Τριφύλλι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο