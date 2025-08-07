Ιορδανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως οι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι», σχολιάζοντας τη δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως το Ισραήλ προτίθεται να παραδώσει εν ευθέτω χρόνω τη διακυβέρνηση της Γάζας σε αραβικές δυνάμεις.

Ο Νετανιάχου επιμένει για την ολοκληρωτική κατάληψη της Γάζας

«Η ασφάλεια της Γάζας πρέπει να αποκατασταθεί από νόμιμους παλαιστινιακούς θεσμούς», είπε ο αξιωματούχος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Νετανιάχου δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο διακυβέρνησης της Γάζας που έχει κατά νου, ούτε διευκρίνισε ποιες αραβικές χώρες θεωρεί πως θα μπορούσαν να εμπλακούν.

«Οι Άραβες δεν θα συμφωνήσουν με τις πολιτικές του Νετανιάχου ούτε θα καθαρίσουν το χάος που δημιούργησε», τόνισε στο Reuters ο ιορδανός αξιωματούχος.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου στο Fox News:

‘WE INTEND TO’: Israeli prime minister @netanyahu tells FOX News’ @BillHemmer that Israel is aiming to take control of Gaza in order to liberate its people from the grips of Hamas and end the threat of the terror regime against his country. pic.twitter.com/lxQkYKHEB8 — Fox News (@FoxNews) August 7, 2025

Χαμάς: Καταδίκασε το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Η Χαμάς καταδίκασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Fox News, λέγοντας ότι «αυτό που σχεδιάζει ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου είναι να συνεχίσει την πολιτική του γενοκτονίας και εκτοπισμού» εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

«Οι δηλώσεις του Νετανιάχου αντιπροσωπεύουν μια σαφή ανατροπή της πορείας των διαπραγματεύσεων και αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την απόσυρσή του από τον τελικό γύρο, παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία», δήλωσε η παλαιστινιακή οργάνωση, αναφερόμενη στις πρόσφατες συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα.

Η Χαμάς δήλωσε επίσης ότι οι δηλώσεις του Νετανιάχου «επιβεβαιώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας» ότι σκοπεύει να «θυσιάσει» τους Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα «προσωπικά του συμφέροντα και την εξτρεμιστική» ατζέντα του.

«Δηλώνουμε ότι η Γάζα θα παραμείνει ανυπότακτη στην κατοχή και στις προσπάθειες επιβολής κηδεμονίας πάνω της. Η επέκταση της επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, και το τίμημα θα είναι υψηλό και δαπανηρό για την κατοχή και τον ναζιστικό στρατό της», δήλωσε η Χαμάς.