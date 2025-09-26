Ο Τραμπ λέει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Oχθη», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είπε ότι είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη, απορρίπτοντας σχετικές εκκλήσεις ακροδεξιών ισραηλινών υπουργών (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο Τραμπ).
Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα στον απόηχο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είπε ότι είχε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.
«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη. Αρκετά έχουν γίνει. Ηρθε η ώρα να σταματήσουν»
NOW – Trump: «I will not allow Israel to annex the West Bank. Nope. I will not allow it. It’s not gonna happen… There’s been enough. It’s time to stop now. OK?» pic.twitter.com/w4vF4NrkU7
— Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2025
«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Oχθη. Οχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.
Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς εταίρους του στην κυβέρνηση να προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη, προκαλώντας ανησυχία σε ηγέτες αραβικών κρατών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επαφές με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη. Αρκετά έχουν γίνει. Ηρθε η ώρα να σταματήσουν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.
Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Οχθη στον πόλεμο του 1967. Οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.
Δεν παραχωρεί τον έλεγχο
Περίπου 700.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Δυτική Οχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ αλλά η κίνηση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες.
Το Ισραήλ αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Οχθης επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.
Πηγή: ΑΠΕ
