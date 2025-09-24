Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κεκλεισμένων των θυρών που είχε με τους Άραβες ηγέτες, φέρεται να δεσμεύθηκε ότι δεν θα επιτρέψει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Την πληροφορία μετέδωσε το Politico, το οποίο επικαλείται έξι πρόσωπα που έχουν γνώση των συζητήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ΓΣ του ΟΗΕ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θέλει να εξασφαλίσει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ για προσαρτήσει μεγάλο μέρος ή το σύνολο των εδαφών της Δυτικής Όχθης. Στόχος του, με τον τρόπο αυτό να αποτρέψει τη δημιουργία κράτους της Παλαιστίνης.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει ότι αν επιτρέψει μια τέτοια ενέργεια, θα θέσει σε κίνδυνο τις «Συμφωνίες του Αβραάμ». Δηλαδή συμφωνίες με τις οποίες αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του Ισραήλ με μια σειρά από αραβικά κράτη.

Τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ

Η διάσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους Άραβες ηγέτες, στην οποία παρουσίασε το σχέδιο του για το μέλλον της Γάζας, έληξε χωρίς κανείς να κάνει κάποια δήλωση. Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, o Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι δεν θα επιτρέψει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, την οποία κυβερνά η Παλαιστινιακή Αρχή.

Πρόσωπο που γνωρίζει τις συνομιλίες είπε ωστόσο ότι η εκεχειρία για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι ακόμη πολύ μακριά. Ακόμη δύο άτομα, δήλωσαν στο Politico ότι το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει την υπόσχεση προσάρτησης και άλλες λεπτομέρειες, όπως η διακυβέρνηση και η μεταπολεμική ασφάλεια.

Ακόμη και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που συμμετείχε στη συνάντηση, τη χαρακτήρισε «καρποφόρα» σε συνέντευξη στο Fox News, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Τι λέει ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά το μπαράζ των αναγνωρίσεων κράτους της Παλαιστίνης, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επεκτείνει τον εβραϊκό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και πρόσθεσε ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ» παλαιστινιακό κράτος.

«Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς», είπε.

«Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (σ.σ. η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο», πρόσθεσε.

Και αν ο ίδιος δεν έχει χρησιμοποιήσει ανοιχτά τη λέξη «προσάρτηση», το κάνουν οι υπουργοί του.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε ότι η χώρα του οφείλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βρετανία.

«Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.