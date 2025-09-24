Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

newspaper
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κεκλεισμένων των θυρών που είχε με τους Άραβες ηγέτες, φέρεται να δεσμεύθηκε ότι δεν θα επιτρέψει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Την πληροφορία μετέδωσε το Politico, το οποίο επικαλείται έξι πρόσωπα που έχουν γνώση των συζητήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ΓΣ του ΟΗΕ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θέλει να εξασφαλίσει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ για προσαρτήσει μεγάλο μέρος ή το σύνολο των εδαφών της Δυτικής Όχθης. Στόχος του, με τον τρόπο αυτό να αποτρέψει τη δημιουργία κράτους της Παλαιστίνης.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει ότι αν επιτρέψει μια τέτοια ενέργεια, θα θέσει σε κίνδυνο τις «Συμφωνίες του Αβραάμ». Δηλαδή συμφωνίες με τις οποίες αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του Ισραήλ με μια σειρά από αραβικά κράτη.

Τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ

Η διάσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους Άραβες ηγέτες, στην οποία παρουσίασε το σχέδιο του για το μέλλον της Γάζας, έληξε χωρίς κανείς να κάνει κάποια δήλωση. Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, o Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι δεν θα επιτρέψει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, την οποία κυβερνά η Παλαιστινιακή Αρχή.

Πρόσωπο που γνωρίζει τις συνομιλίες είπε ωστόσο ότι η εκεχειρία για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι ακόμη πολύ μακριά. Ακόμη δύο άτομα, δήλωσαν στο Politico ότι το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει την υπόσχεση προσάρτησης και άλλες λεπτομέρειες, όπως η διακυβέρνηση και η μεταπολεμική ασφάλεια.

Ακόμη και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που συμμετείχε στη συνάντηση, τη χαρακτήρισε «καρποφόρα» σε συνέντευξη στο Fox News, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Τι λέει ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά το μπαράζ των αναγνωρίσεων κράτους της Παλαιστίνης, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επεκτείνει τον εβραϊκό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και πρόσθεσε ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ» παλαιστινιακό κράτος.

«Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς», είπε.

«Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (σ.σ. η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο», πρόσθεσε.

Και αν ο ίδιος δεν έχει χρησιμοποιήσει ανοιχτά τη λέξη «προσάρτηση», το κάνουν οι υπουργοί του.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε ότι η χώρα του οφείλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βρετανία.

«Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Stream newspaper
Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές
Ελευθερία του λόγου; 24.09.25

Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές

Συντηρητικοί influencers, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ, πιέζουν για επιστροφή συντηρητικών φωνών στα κοινωνικά δίκτυα. Υποστηρίζουν ότι με τους περιορισμούς για παραπληροφόρηση «φιμώνουν» δεξιές φωνές.

Σύνταξη
Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»
«Διακυβεύεται η ασφάλεια» 24.09.25

Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»

Συνέντευξη παραχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε γαλλικό ενημερωτικό μέσο, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και την στάση της Ρωσίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
«Στρατηγικό έργο» 24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες
Κόσμος 24.09.25

Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντάλας, σε εγκαταστάσεις της ICE, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
Στη Βρετανία 24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών
Ελλάδα 24.09.25

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν έφοδοι των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιόσια .

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»
Δεν έχει τέλος 24.09.25

Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»

Οι κατηγορίες του πρώην στυλίστα του Diddy περιλαμβάνουν «αναγκαστικά τεστ αφοσίωσης, χειραγώγηση, παρενόχληση, επιθέσεις, βία, καταναγκαστική εργασία, αλλά και απειλές τραυματισμού ή θανάτου»

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Europa League 24.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Με ηγέτη τον Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Πειραιώτες νίκησαν 2-1 τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
Τι είπε ο πρωθυπουργός 24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Κύπελλο Ελλάδος Betsson 24.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
Ελλάδα 24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
