newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παλαιστίνη: Το κύμα αναγνωρίσεων της στριμώχνει τον Νετανιάχου στα σκοινιά – Πόση αξία έχουν οι απειλές του;
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:45

Παλαιστίνη: Το κύμα αναγνωρίσεων της στριμώχνει τον Νετανιάχου στα σκοινιά – Πόση αξία έχουν οι απειλές του;

Ο Guardian εξετάζει σε πόσο δύσκολη θέση έχουν φέρει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου οι αναγνωρίσεις της Παλαιστίνης - Ο ρόλος των Συμφωνιών του Αβραάμ

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Spotlight

Άλλες έξι χώρες, ανάμεσά τους και η Γαλλία, αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ως κράτος στη διεθνή σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα πριν από την ετήσια γενική συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα.

Ο Νετανιάχου θα δυσκολευτεί να προχωρήσει σε αντίποινα κατά των χωρών που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη

Εκτός από τη Γαλλία, που συμπροέδρευε με τη Σαουδική Αραβία της συνόδου για τη λύση των δύο κρατών, παλαιστινιακό κράτος αναγνώρισαν και οι Ανδόρα, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Μονακό.

Στη σύνοδο στη Νέα Υόρκη συμμετείχαν και Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδάς και Πορτογαλία που είχαν κάνει το ίδιο την προηγούμενη ημέρα, την Κυριακή.

Φωτογραφία από τη διεθνή σύνοδο για τη λύση των δύο κρατών που έγινε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Οργή Νετανιάχου – Τι περιθώρια αντίδρασης έχει;

Ο Guardian, σε ανάλυσή του, εξετάζει πόσο έχει στριμωχτεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από το κύμα αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης από παραδοσιακούς συμμάχους του Ισραήλ και αν έχουν μεγάλη αξία οι απειλές που έχει εκτοξεύσει.

Οι επιλογές του, σημειώνει το βρετανικό μέσο, είναι ίσως πιο περιορισμένες από ό,τι θα ήθελε να πιστεύουν οι υποστηρικτές του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει απειλήσει επανειλημμένα με την προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών και με διμερείς ενέργειες εναντίον των χωρών που προσχώρησαν στο στρατόπεδο όσων αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ως κράτος.

Ωστόσο, η επίσημη διεκδίκηση μέρους ή του συνόλου της Δυτικής Όχθης θα έθετε σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ που ομαλοποίησε τις σχέσεις με περιφερειακές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Guardian γράφει ότι η συμφωνία αυτή ήταν ίσως το πιο σημαντικό επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο επισημαίνεται στις υποψηφιότητες για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που ο ίδιος επιδιώκει ανοιχτά, και ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Νετανιάχου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη δηλώσει ότι η προσάρτηση αποτελεί «κόκκινη γραμμή», και η κατάρρευση της συμφωνίας, με τα ΗΑΕ να είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της, θα ενείχε υψηλό κίνδυνο αποξένωσης του σημαντικότερου υποστηρικτή του Νετανιάχου.

Η κοινή φωτογραφία μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020.

Δύσκολο δίλημμα για το Ισραήλ

Το Ισραήλ επέλεξε μια διμερή αντίδραση στην Ιρλανδία, τη Νορβηγία και την Ισπανία όταν αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος πέρσι, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των πρέσβεων του. 

Το να κάνει το ίδιο πράγμα τώρα, όταν τόσο πολλοί σημαντικοί σύμμαχοι έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά τους, θα ήταν πολύ πιο περίπλοκο – και θα μπορούσε να βλάψει το Ισραήλ πολύ περισσότερο από τους στόχους του, δήλωσαν πρώην Ισραηλινοί διπλωμάτες.

Αυτό θα επιτάχυνε την πορεία του Ισραήλ προς την απομόνωση και τη μετατροπή του σε καθεστώς «υπέρ-Σπάρτης» («super-Sparta»), το οποίο ο Νετανιάχου εξυμνούσε την περασμένη εβδομάδα, αλλά στη συνέχεια έκανε πίσω μετά τη δημόσια κατακραυγή και τις οικονομικές προειδοποιήσεις που του απηύθυναν επιχειρηματίες.

Ο Αλόν Λιέλ, πρώην διπλωμάτης που υπηρέτησε ως πρέσβης του Ισραήλ στη Νότια Αφρική, δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι ένα τόσο δύσκολο δίλημμα που ο Νετανιάχου αποφάσισε να το αναβάλει. Δεν υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να μην αντιδράσει, και δεν υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να αντιδράσει με έξυπνο τρόπο. Το υπουργικό συμβούλιο βρίσκεται στο σημείο να συζητήσει ποια λάθη θα κάνει».

Η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, που γιορτάζεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, και η επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έδωσαν στον Νετανιάχου την ευκαιρία για μια ανάπαυλα, ενώ εξετάζει τις επιλογές του.

Θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση και δήλωσε ότι η απάντησή του προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και άλλες χώρες θα δοθεί μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Το ραντεβού αυτό θα πραγματοποιηθεί μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με Άραβες ηγέτες στη Νέα Υόρκη.

Δεν κλήθηκαν στο συμβούλιο ασφαλείας Μπεν – Γκβιρ και Σμότριχ

Πριν από την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου συγκάλεσε συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για να συζητήσουν τις πιθανές αντιδράσεις στην αναγνώριση, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σε μια σαφή ένδειξη των ανησυχιών για τους κινδύνους της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, οι δύο ισχυρότεροι υποστηρικτές αυτής της επιλογής – οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ – δεν προσκλήθηκαν.

Εκτός από το μέλλον των Συμφωνιών του Αβραάμ – τις οποίες ο Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν ήλπιζαν να επεκτείνουν ώστε να συμπεριλάβουν και τη Σαουδική Αραβία – πολλά μέλη της οικογένειας Τραμπ και σύμμαχοί τους έχουν βαθιές οικονομικές σχέσεις στην περιοχή.

Ο ακροδεξιός υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν – Γκβιρ.

Εσωτερικές πιέσεις

Ωστόσο, οι εσωτερικές πολιτικές πιέσεις λόγω της δίκης για διαφθορά και των επικείμενων εκλογών ενδέχεται να υπερτερήσουν των ανησυχιών του Νετανιάχου για την εναντίωση του Τραμπ, δήλωσε ο Άλον Πίνκας, ένας άλλος πρώην Ισραηλινός διπλωμάτης.

«Ο Νετανιάχου πριν από δύο ή τρία χρόνια δεν θα τολμούσε να προσαρτήσει τίποτα», δήλωσε ο Πίνκας, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε γενικός πρόξενος στη Νέα Υόρκη.

«Ο Νετανιάχου του Σεπτεμβρίου 2025 είναι εκτός ελέγχου, αποκομμένος από την πραγματικότητα, με έντονη μανία μεγαλείου [σχετικά με την ιδέα ότι] αναδιαμορφώνει τον περιφερειακό χάρτη, φοβούμενος τις εκλογές και τη δίκη του [για κατηγορίες διαφθοράς]. Αν όλα αυτά οδηγούν σε μερική προσάρτηση, τότε μπορεί πραγματικά να κάνει κάτι».

Μέσα στο Ισραήλ, γράφει ο Guardian, η συζήτηση έχει κινηθεί με συγκεχυμένο τρόπο γύρω από την επιμονή ότι η αναγνώριση είναι μια άχρηστη χειρονομία προς ένα ανούσιο σύμβολο και την οργή προς τις χώρες που το έχουν κάνει.

Στο μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού φάσματος του Ισραήλ, από την ακροδεξιά έως τον κεντροαριστερό ηγέτη Γιαΐρ Γκολάν, οι αποφάσεις για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους έχουν καταδικαστεί σαν «ανταμοιβή για την τρομοκρατία».

Ωστόσο, ακόμη κι αν μια κυρίαρχη Παλαιστίνη εξακολουθεί να είναι περισσότερο ιδέα παρά πραγματικότητα, η αναγνώρισή της έχει βαθιές νομικές και διπλωματικές επιπτώσεις, σημειώνει ο Guardian.

Η αναγνώριση από τη Βρετανία έχει ιδιαίτερο διπλωματικό και ιστορικό βάρος λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε στη θέσπιση των βάσεων για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ με τη διακήρυξη Μπάλφουρ του 1917.

Ο Λιέλ δήλωσε: «Το βλέπω ως κάτι περισσότερο από ένα διμερές γεγονός. Πρέπει να το κατανοήσουμε από την ιστορική προοπτική της διακήρυξης Μπάλφουρ. Είναι μια μορφή διόρθωσης του ιστορικού ρόλου της Βρετανίας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί της Τρίτης – Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες
Αιματοκύλισμα 23.09.25

Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί στη Γάζα - Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες

Το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στην πόλη της Γάζας - Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί - Ιατρικό διάδρομο προς τη Δυτική Όχθη ζήτησαν μια σειρά από χώρες της Δύσης

Σύνταξη
Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
Κόσμος 23.09.25

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
«Μακρύ χέρι» 23.09.25

Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA ο Τραμπ στην Ευρώπη - Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη, απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Φρίκη 23.09.25

Υπόθεση «Γιόζεφ Φριτζλ» στη Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη - Είχε κάνει μαζί της τρία παιδιά

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία - Μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον πατριό της, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ
Κόσμος 23.09.25

O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ

Συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ”, ανέφερε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ

Σύνταξη
Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
Κοινωνικές ανισότητες 23.09.25

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί. Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον
Κύμα αναγνωρίσεων 23.09.25

Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον

Πλειάδα κρατών, και δη ευρωπαϊκών με κομβικό ρόλο, αναγνωρίζει επίσημα την Παλαιστίνη, εντείνοντας όψιμα τις πιέσεις στο Ισραήλ και κυρίως στις ΗΠΑ, ενόσω η Γάζα έχει ήδη γίνει «κόλαση επί Γης»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σοκ για μητέρα από τις εικόνες στο κινητό της 6χρονης κόρης της – Σεξουαλική κακοποίηση από την οικιακή βοηθό
Σεξουαλική κακοποίηση 23.09.25

Σοκ για μητέρα που έλεγξε το κινητό της 6χρονης κόρης της

Οικιακή βοηθός συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση του 6χρονου κοριτσιού που φρόντιζε, μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών και βίντεο που βρήκε η μητέρα στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί της Τρίτης – Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες
Αιματοκύλισμα 23.09.25

Τουλάχιστον 17 νεκροί από το πρωί στη Γάζα - Το Ισραήλ έπληξε 12 εγκαταστάσεις της UNRWA σε έξι μέρες

Το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στην πόλη της Γάζας - Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί - Ιατρικό διάδρομο προς τη Δυτική Όχθη ζήτησαν μια σειρά από χώρες της Δύσης

Σύνταξη
«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» – Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε
Ωραίος τύπος 23.09.25

«Δε θέλω να σταματήσω να πιστεύω στην ανθρωπότητα» - Ο Μάθιου ΜακΚόναχι για το περιστατικό που τον καθόρισε

Κάποτε ο Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν τόσο μαστουρωμένος που έχασε το ίδιο του το πάρτι γενεθλίων, αλλά ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει ανταλλάξει το χόρτο με την ποίηση. Αποκαλύπτει στον Guardian το τραύμα και τον θρίαμβο που του έμαθε γιατί είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός άνθρωπος από το να είσαι καλό παιδί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ολυμπιακός: Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)
Euroleague 23.09.25

Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς επίσημων παιχνιδιών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφασίζει για τον Καλίφα Κουμάτζε – Ποια είναι τα δεδομένα για τον θηριώδη σέντερ μετά την προετοιμασία…

Σύνταξη
Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Αναταραχή στο κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνει το «κόμμα Σαμαρά»

Οι φόβοι στην κυβερνητική πλευρά από ένα κόμμα Σαμαρά, εν όψει και των εσωκομματικών εκλογών στη ΝΔ. Πληθαίνουν οι τοποθετήσεις «γαλάζιων» βουλευτών που θέλουν επαναπροσέγγιση με τον πρώην πρωθυπουργό. Αμηχανία στο Μαξίμου που φαίνεται ότι επενδύει στο blame game.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β’)
Language 23.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β’)

Η Εκκλησία του Δήμου ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας, καθώς σε αυτό λαμβάνονταν όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν τα μείζονα ζητήματα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
Κόσμος 23.09.25

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό

Σύνταξη
Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή

«Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα “να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της”» τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά – Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)
Euroleague 23.09.25

Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά - Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)

Ο Ολυμπιακός προχωράει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά για ενίσχυση στα γκαρντ – Όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του, το buy out και τα δεδομένα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύνταξη
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
«Μακρύ χέρι» 23.09.25

Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA ο Τραμπ στην Ευρώπη - Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο