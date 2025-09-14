newspaper
14.09.2025
Λήξη συναγερμού στους Αμπελόκηπους μετά από απειλή για βόμβα σε σουπερμάρκετ
Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο – Ο στόχος Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Στις συναντήσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου θα συζητηθεί η αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους. Επίσης, το Τελ Αβίβ θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η στήριξη των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να συζητήσει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την πιθανότητα να προσαρτήσει το Ισραήλ τμήματα της Δυτικής Όχθης. Την πληροφορία μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, που επικαλείται Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόκειται, όπως αναφέρουν, για απάντηση στην απόφαση πολλών χωρών να αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό Κράτος τις επόμενες ημέρες.

Στις ΗΠΑ υπάρχει πεποίθηση ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να εγκλωβίσει την Ουάσιγκτον

Ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δεν παρέλειψε να δείξει τη στήριξή του στο  Ισραήλ. Συμμετείχε με τον Νετανιάχου σε τελετή στο Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, δήλωσε κατά την άφιξή του ότι οι σχέσεις των δύο χωρών «είναι γερές σαν βράχοι». Με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι η κυβέρνησή του «εκτιμά το γεγονός ότι η συμμαχία των δύο χωρών είναι πιο ισχυρή από ποτέ».

Αναχωρώντας το Σάββατο για το Τελ Αβίβ ο Ρούμπιο περιορίστηκε να αναφερθεί στο ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ, δείχνοντας και τις προθέσεις του. Είπε ότι, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» από το πλήγμα σε μια χώρα-σύμμαχο των ΗΠΑ, οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ δεν θα επηρεαστούν.

Ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Τείχος των Δακρύων / REUTERS/Ronen Zvulun

Παρ’ όλα αυτά, θα συζητήσει με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους τις συνέπειες της επίθεσης στις προσπάθειες για απελευθέρωση των ομήρων. Αλλά και πώς θα εξαρθρωθεί η Χαμάς, ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα. «Ό,τι έγινε, έγινε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Θα συναντηθούμε. Θα συζητήσουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον», είπε.

Ο Τραμπ θέλει την ήττα της Χαμάς

«Πρέπει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε τι θα ακολουθήσει», πρόσθεσε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν όλα έχουν ειπωθεί και γίνει, υπάρχει ακόμα μια ομάδα που ονομάζεται Χαμάς, η οποία είναι μια κακή ομάδα», πρόσθεσε.

Και επανέλαβε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θέλει την ήττα της Χαμάς, θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, θέλει και οι 48 όμηροι να επιστρέψουν στα σπίτια τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν πεθάνει, και τα θέλει όλα μονομιάς».

Το σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα προχωρήσει σε προσάρτηση και το εύρος μιας τέτοιας κίνησης. Αλλά, στη συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο θέλει να διερευνήσει τις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αν δηλαδή θα υποστηρίξει μια τέτοια κίνηση.

Στην περίπτωση που προχωρήσει σε προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης, με στόχο να βάλει «βόμβα» στις προσπάθειες για δημιουργία Παλαιστινιακού Κράτους, οι διεθνείς αντιδράσεις πιθανότατα θα κορυφωθούν.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί τη Δυτική Όχθη κατεχόμενο έδαφος. Συνεπώς, προσάρτηση εδαφών της θα θεωρηθεί παράνομη και προκλητική. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ και την ισραηλινή κυβέρνηση ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα έβλαπτε σημαντικά τη συνθήκη ειρήνης ΗΑΕ-Ισραήλ και τις ευρύτερες Συμφωνίες του Αβραάμ. Επιπλέον, θα υπονόμευε τις ελπίδες του Αμερικανού προέδρου να τις επεκτείνει και σε άλλες αραβικές χώρες.

Ήδη, με συντριπτική πλειοψηφία (142 υπέρ), η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» για λύση δύο κρατών και δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.  Κατά ψήφισαν μόνο 10 χώρες (μεταξύ των οποίων ΗΠΑ και Ισραήλ) και 12 απείχαν.

Τελ Αβίβ: Ο Ρούμπιο συμφωνεί

Σύμφωνα με το Axios, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις ότι δεν αντιτίθεται στην προσάρτηση εδαφών από τη Δυτική Όχθη. Επίσης, ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο.

Από παλαιότερη συνάντηση Ρούμπιο-Νετανιάχου / Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν προκαλέσει ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ. Αφενός μεν γιατί η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει διαμορφώσει σαφή θέση για το θέμα. Αφετέρου, γιατί δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου προσπαθεί να εγκλωβίσει την Ουάσιγκτον.

Όπως επισημαίνεται, τις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν αρκετές συναντήσεις για το θέμα στον Λευκό Οίκο και στο υπουργείο Εξωτερικών. Στόχος, να διαμορφωθεί μια σαφής, επίσημη γραμμή, που δεν θα είναι ανοιχτή σε ερμηνείες. Αμερικανός αξιωματούχος επισήμανε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα ήθελε να χαθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ και να «αμαυρωθεί» η κληρονομιά του Αμερικανού προέδρου.

Η βασική ανησυχία που εξέφρασαν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτές τις συναντήσεις ήταν ότι η προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ θα οδηγούσε στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ και θα αμαύρωνε την κληρονομιά του Τραμπ, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Αν και απέφυγε να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο, ο αξιωματούχος είπε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συζητήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση το κύμα αναγνωρίσεων Παλαιστινιακού Κράτος. Συνεπώς, και την κοινή αντίδραση ΗΠΑ-Ισραήλ σε αυτές. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει ήδη δηλώσει στους Ευρωπαίους ότι «θα υπάρξει αντίδραση».

Τι θέλει ο Νετανιάχου

Στο Τελ Αβίβ, αυτό που περιμένουν από τον Μάρκο Ρούμπιο είναι να διευκρινίσει πόσο χώρο είναι διατεθειμένες να δώσουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ. Δηλαδή, σε τι βαθμό θα του επιτρέψουν να αντιδράσει στις αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους, αλλά και στο θέμα της προσάρτησης εδαφών από τη Δυτική Όχθη.

