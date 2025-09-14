Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ το ενδεχόμενο προσάρτησης τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, ως απάντηση στην προγραμματισμένη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από πολλές δυτικές χώρες αργότερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με ισραηλινούς και αμερικανούς αξιωματούχους που προσέγγισε το Axios.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην προσάρτηση και ποιο θα είναι το εύρος μιας τέτοιας κίνησης. Θέλει να μάθει στη συνάντησή του με τον Ρούμπιο αν ο πρόεδρος Τραμπ θα υποστηρίξει την προσάρτηση, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί τη Δυτική Όχθη κατεχόμενο έδαφος και οποιαδήποτε ισραηλινή προσάρτηση θα θεωρηθεί παράνομη και προκλητική.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ και την ισραηλινή κυβέρνηση ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα βλάψει σημαντικά την ειρηνευτική συνθήκη μεταξύ των ΗΑΕ και του Ισραήλ και τις ευρύτερες Συμφωνίες του Αβραάμ και θα υπονομεύσει τις ελπίδες του προέδρου για την επέκτασή τους.

Η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης δυσαρέστησε ΗΠΑ και Ισραήλ

Την Παρασκευή, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» που παρουσιάστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία και η οποία καλεί για μια μη αναστρέψιμη πορεία προς ένα παλαιστινιακό κράτος. Στη Νέα Υόρκη 142 χώρες ψήφισαν υπέρ της διακήρυξης, 10 ψήφισαν κατά, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, και 12 χώρες απείχαν.

Οι αρχές της δήλωσης θα αποτελέσουν τους βασικούς όρους αναφοράς για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών που υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και πιθανόν αρκετές άλλες χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης.

Ο Νετανιάχου και ο Ρούμπιο θα συναντηθούν την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Οι ΗΠΑ δεν θέλουν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, αλλά απειλούν με αυτήν

Δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο Ρούμπιο έχει δηλώσει σε ιδιωτικές συναντήσεις ότι δεν αντιτίθεται στις προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα εμποδίσει την πραγματοποίησή τους.

Οι ισραηλινές αξιώσεις προκάλεσαν ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ, κυρίως επειδή δεν υπήρχε σαφής θέση των ΗΠΑ επί του θέματος και υπήρχε η αίσθηση ότι η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθούσε να φέρει την κυβέρνηση Τραμπ προ τετελεσμένων , σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν αρκετές εσωτερικές συναντήσεις για το θέμα αυτό στο Λευκό Οίκο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προκειμένου να αποφασιστεί μια δημόσια γραμμή που δεν θα αφήνει περιθώρια για ερμηνείες της θέσης των ΗΠΑ.

Το βασικό μέλημα που εξέφρασαν οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε αυτές τις συναντήσεις ήταν ότι η προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ θα οδηγούσε στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ και θα αμαύρωνε την κληρονομιά του Τραμπ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ ήθελε να μάθει κατά πόσο θα το στηρίξουν οι ΗΠΑ

Μια πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε ότι τα ΗΑΕ ξεκαθάρισαν εκ νέου τη θέση τους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ πριν από το ταξίδι του Ρούμπιο στο Ισραήλ.

«Ο Λευκός Οίκος προφανώς συμμετέχει σε διάφορες συζητήσεις πολιτικής που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή. Δεν σχολιάζουμε εσωτερικές συναντήσεις που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν πραγματοποιηθεί», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα συζητήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση την αντίδρασή της στην αναμενόμενη κύμα αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους. «Είπαμε στους Ευρωπαίους ότι θα υπάρξει αντίδραση», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα επικυρώσουν τα μέτρα αντίδρασης του Ισραήλ, ο Ρούμπιο απάντησε: «Ίσως έχουμε μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό την επόμενη εβδομάδα».

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θέλει να μάθει από τον Ρούμπιο πόσο περιθώριο είναι διατεθειμένες να δώσουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ όσον αφορά την αντίδρασή του στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, και ειδικά στο ζήτημα της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.

Ο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει την Κυριακή σε μια εκδήλωση που διοργανώνει μια ομάδα εποίκων σε έναν πολιτικά ευαίσθητο αρχαιολογικό χώρο κάτω από το παλαιστινιακό χωριό Σιλουάν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε πολύ μικρή απόσταση από το τζαμί αλ-Ακσά. Ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι πρόκειται για επίσκεψη σε ιστορικό χώρο και τόνισε ότι η συμμετοχή του στην εκδήλωση δεν είναι πολιτική.