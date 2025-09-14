newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Ως «αντίποινα» στην προγραμματισμένη αναγνώριση της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ από τουλάχιστον 4 χώρες, οι ΗΠΑ ανοίγουν την συζήτηση με το Ισραήλ για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Σύνταξη
Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ το ενδεχόμενο προσάρτησης τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, ως απάντηση στην προγραμματισμένη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από πολλές δυτικές χώρες αργότερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με ισραηλινούς και αμερικανούς αξιωματούχους που προσέγγισε το Axios.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην προσάρτηση και ποιο θα είναι το εύρος μιας τέτοιας κίνησης. Θέλει να μάθει στη συνάντησή του με τον Ρούμπιο αν ο πρόεδρος Τραμπ θα υποστηρίξει την προσάρτηση, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί τη Δυτική Όχθη κατεχόμενο έδαφος και οποιαδήποτε ισραηλινή προσάρτηση θα θεωρηθεί παράνομη και προκλητική.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ και την ισραηλινή κυβέρνηση ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα βλάψει σημαντικά την ειρηνευτική συνθήκη μεταξύ των ΗΑΕ και του Ισραήλ και τις ευρύτερες Συμφωνίες του Αβραάμ και θα υπονομεύσει τις ελπίδες του προέδρου για την επέκτασή τους.

U.S. Secretary of State Marco Rubio speaks to members of the media, before departing for Israel at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., September 13, 2025. REUTERS/Nathan Howard/Pool TPX IMAGES OF THE DAY

Η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης δυσαρέστησε ΗΠΑ και Ισραήλ

Την Παρασκευή, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» που παρουσιάστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία και η οποία καλεί για μια μη αναστρέψιμη πορεία προς ένα παλαιστινιακό κράτος. Στη Νέα Υόρκη 142 χώρες ψήφισαν υπέρ της διακήρυξης, 10 ψήφισαν κατά, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, και 12 χώρες απείχαν.

Οι αρχές της δήλωσης θα αποτελέσουν τους βασικούς όρους αναφοράς για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών που υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και πιθανόν αρκετές άλλες χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης.

Ο Νετανιάχου και ο Ρούμπιο θα συναντηθούν την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Οι ΗΠΑ δεν θέλουν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, αλλά απειλούν με αυτήν

Δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο Ρούμπιο έχει δηλώσει σε ιδιωτικές συναντήσεις ότι δεν αντιτίθεται στις προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα εμποδίσει την πραγματοποίησή τους.

Οι ισραηλινές αξιώσεις προκάλεσαν ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ, κυρίως επειδή δεν υπήρχε σαφής θέση των ΗΠΑ επί του θέματος και υπήρχε η αίσθηση ότι η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθούσε να φέρει την κυβέρνηση Τραμπ προ τετελεσμένων , σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν αρκετές εσωτερικές συναντήσεις για το θέμα αυτό στο Λευκό Οίκο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προκειμένου να αποφασιστεί μια δημόσια γραμμή που δεν θα αφήνει περιθώρια για ερμηνείες της θέσης των ΗΠΑ.

Το βασικό μέλημα που εξέφρασαν οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε αυτές τις συναντήσεις ήταν ότι η προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ θα οδηγούσε στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ και θα αμαύρωνε την κληρονομιά του Τραμπ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ ήθελε να μάθει κατά πόσο θα το στηρίξουν οι ΗΠΑ

Μια πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε ότι τα ΗΑΕ ξεκαθάρισαν εκ νέου τη θέση τους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ πριν από το ταξίδι του Ρούμπιο στο Ισραήλ.
«Ο Λευκός Οίκος προφανώς συμμετέχει σε διάφορες συζητήσεις πολιτικής που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή. Δεν σχολιάζουμε εσωτερικές συναντήσεις που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν πραγματοποιηθεί», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα συζητήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση την αντίδρασή της στην αναμενόμενη κύμα αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους. «Είπαμε στους Ευρωπαίους ότι θα υπάρξει αντίδραση», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα επικυρώσουν τα μέτρα αντίδρασης του Ισραήλ, ο Ρούμπιο απάντησε: «Ίσως έχουμε μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό την επόμενη εβδομάδα».

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θέλει να μάθει από τον Ρούμπιο πόσο περιθώριο είναι διατεθειμένες να δώσουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ όσον αφορά την αντίδρασή του στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, και ειδικά στο ζήτημα της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.

Ο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει την Κυριακή σε μια εκδήλωση που διοργανώνει μια ομάδα εποίκων σε έναν πολιτικά ευαίσθητο αρχαιολογικό χώρο κάτω από το παλαιστινιακό χωριό Σιλουάν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε πολύ μικρή απόσταση από το τζαμί αλ-Ακσά. Ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι πρόκειται για επίσκεψη σε ιστορικό χώρο και τόνισε ότι η συμμετοχή του στην εκδήλωση δεν είναι πολιτική.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Stream newspaper
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]
Χάρτης και πηγές 14.09.25

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη μέσω drones. Ρουμανικό και ουκρανικό site αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις ήταν κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ [βίντεο]
Κόσμος 14.09.25

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ

Με ανακοίνωσή της κυβέρνησης της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως έκανε ρεσάλτο σε αλιευτικό σκάφος για τόνους και κράτησε παράνομα 9 ψαράδες για οκτώ ώρες.

Σύνταξη
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κλιματική μετανάστευση 13.09.25

Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν - Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μελόνι: Προβοκατόρικη τοποθέτηση για τη δολοφονία Κερκ – «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»
Σάλος στην Ιταλία 13.09.25

Προβοκατόρικη τοποθέτηση της Μελόνι για τη δολοφονία Κερκ - «Προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα»

«Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές, για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς;», αναρωτήθηκε η Τζόρτζια Μελόνι, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα
«Τέλος σε προνόμια» 13.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί παίρνει πίσω την κατάργηση των αργιών – Δίνει «τυράκια» στα συνδικάτα

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κάνει πίσω από βασική επιλογή του προκατόχου του. Δήλωσε ότι θα αποσύρει την κατάργηση των αργιών, αλλά ότι θα «αναζητήσει αλλού» τους πόρους που θα απέδιδαν στο δημόσιο ταμείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους
Διάττων MAGA αστέρας 13.09.25

Υπερβολές, ψέματα, μισαλλοδοξία – Η ρητορική του Τσάρλι Κερκ ενέπνεε τους οπαδούς, εξαγρίωνε τους αντιπάλους

Η δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ επανέφερε στην επικαιρότητα τη ρητορική του ενάντια σε μαύρους, μετανάστες, φεμινίστριες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Αλλά και το γεγονός ότι προκαλούσε ακραία συναισθήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νετανιάχου: Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ – Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ
Η ανάρτηση 13.09.25

Υπεραμύνθηκε και πάλι του πλήγματος στο Κατάρ ο Νετανιάχου - Νέες διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Ισραήλ

Η εξάλειψη των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άρει το κύριο εμπόδιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου, υποστηρίζει ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να… λειτουργεί έστω για λίγο;
Ξεχωριστός 13.09.25

Υπήρξε γεν. γραμματέας που έκανε τον ΟΗΕ να... λειτουργεί έστω για λίγο;

Ο πρώτος Ασιάτης γ.γ. του ΟΗΕ μπορούσε να δει τι ήθελε η καθεμία από τις υπερδυνάμεις, πώς αυτό εντασσόταν στη συνολική στρατηγική τους, τις εγχώριες πολιτικές πιέσεις, αλλά και το προσωπικό στυλ ηγεσίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones, και στη Ρουμανία – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
Τι συνέβη 13.09.25 Upd: 20:44

Νέος συναγερμός για drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία - Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών», ανακοίνωσαν οι αρχές στην Πολωνία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: «Unite the kingdom» – Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση
Φωτογραφίες και βίντεο 13.09.25

«Unite the kingdom»: Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες στο Λονδίνο, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση

Οι ακροδεξιοί φώναζαν συνθήματα ενάντια στους μετανάστες, ενώ κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας και του Ισραήλ - «Απελάστε τους ρατσιστές, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες» έλεγαν οι αντιφασίστες

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]
Χάρτης και πηγές 14.09.25

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία για επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη μέσω drones. Ρουμανικό και ουκρανικό site αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις ήταν κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ [βίντεο]
Κόσμος 14.09.25

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ

Με ανακοίνωσή της κυβέρνησης της η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ πως έκανε ρεσάλτο σε αλιευτικό σκάφος για τόνους και κράτησε παράνομα 9 ψαράδες για οκτώ ώρες.

Σύνταξη
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κλιματική μετανάστευση 13.09.25

Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν - Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes
Τεχνολογία 13.09.25

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι ένα πρόσωπο που συζητείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο αναπτύσσοντας την πλατφόρμα Couch Heroes, που συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Gamescom 2025

Σύνταξη
Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)

Σε ένα ματς που είχαμε αρκετή ένταση ο Απόλλων Λεμεσού «λύγισε» με 1-0 την Πάφο εκτός έδρας. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα, μόλις τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη
ΔΕΘ 13.09.25

Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί

Σύνταξη
Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές
Ελλάδα 13.09.25

Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές

Ένα ζευγάρι από το Ισραήλ και τρεις νεαροί από την Παλαιστίνη ενεπλάκησαν στο επεισόδιο με συνέπεια και οι πέντε να οδηγηθούν στο ΑΤ Συντάγματος

Σύνταξη
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά το... σοκ του Παναιτωλικού, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο που είχε καθοριστική παρέμβαση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
