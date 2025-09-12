Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε την Παρασκευή με συντριπτική πλειοψηφία την έγκριση μιας δήλωσης που περιγράφει «συγκεκριμένα, χρονικά δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα μέτρα» προς μια λύση δύο κρατών μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, ενόψει μιας συνάντησης των ηγετών του κόσμου, σύμφωνα με το Reuters.

Η επτάσέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα μιας διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στον ΟΗΕ – με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία – σχετικά με τη δεκαετή σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μποϊκοτάρισαν την εκδήλωση. Το ψήφισμα που επικυρώνει τη δήλωση έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά, ενώ 12 χώρες απείχαν.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε πριν από τη συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στις 22 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου πολλές χώρες ανάμεσά τους η Βρετανία, η Γαλλία, o Καναδάς και η Αυστραλία αναμένεται να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Η δήλωση που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των 193 μελών καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από την Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Καταδικάζει επίσης τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στη Γάζα, την πολιορκία και την πείνα, «που έχουν οδηγήσει σε μια καταστροφική ανθρωπιστική καταστροφή και κρίση προστασίας».

Μια ιστορική ημέρα για την Παλαιστίνη στον ΟΗΕ

Το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν κατά, μαζί με την Αργεντινή, την Ουγγαρία, τη Μικρονησία, το Ναούρου, το Παλάου, την Παπούα Νέα Γουινέα, την Παραγουάη και την Τόνγκα.

Η δήλωση που εγκρίθηκε με το ψήφισμα αναφέρει ότι ο πόλεμος στη Γάζα «πρέπει να τελειώσει τώρα» και υποστηρίζει την αποστολή μιας προσωρινής διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Παλαιστίνιος αντιπρόεδρος έκανε λόγο για ένα «σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της κατοχής», ενώ ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριγιάντ Μανσούρ απάντησε καλώντας το Ισραήλ να «ακούσει τη φωνή της λογικής» και «το μήνυμα που αντήχησε ακαταμάχητα σε αυτή τη Συνέλευση».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν την ψηφοφορία ως «άλλη μια λανθασμένη και ακατάλληλη διαφημιστική κίνηση» που υπονομεύει τις σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.