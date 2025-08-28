Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), με κοινή τους επιστολή ζητούν από τον επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ, τον Φόλκερ Τουρκ, να χαρακτηρίσει ρητά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας μια εν εξελίξει γενοκτονία, σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Στην επιστολή, που στάλθηκε χθες Τετάρτη, οι εργαζόμενοι κρίνουν ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια περί γενοκτονίας στον σχεδόν διετή πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέροντας την κλίμακα, το εύρος και τη φύση των παραβιάσεων που καταγράφονται εκεί.

«Η OHCHR έχει μια ισχυρή νομική και ηθική ευθύνη να καταγγείλει πράξεις γενοκτονίας», υπογραμμίζει η επιστολή που υπογράφει η Επιτροπή Προσωπικού εκ μέρους περισσότερων από 500 εργαζομένων.

«Η μη καταγγελία μιας εν εξελίξει γενοκτονίας υπονομεύει την αξιοπιστία του ΟΗΕ και του ίδιου του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνεται στην επιστολή.

Σε αυτήν γίνεται αναφορά σε αυτό που εκλαμβάνεται ως ηθική αποτυχία της υπηρεσίας του ΟΗΕ καθώς δεν έκανε περισσότερα για να σταματήσει τη γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994 που σκότωσε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής απάντηση από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στην επιστολή αυτή.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα άλλοι 251 να συλληφθούν ως όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινό απολογισμό. Ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα, που ακολούθησε, έχει σκοτώσει σχεδόν 63.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν ότι μέρος του πληθυσμού εκεί υποφέρει από λιμό.

Οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, έχουν ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία και μια ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, έχει επίσης χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό, αλλά όχι τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι εναπόκειται στα διεθνή δικαστήρια να καθορίσουν τη γενοκτονία.

Το 2023, η Νότια Αφρική έφερε στο Διεθνές Δικαστήριο μια υπόθεση γενοκτονίας κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί επί της ουσίας – μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει χρόνια.

«Συγκλονισμένοι»

«Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας μας έχει συγκλονίσει όλους», δήλωσε η εκπρόσωπος της OHCHR, Ραβίνα Σαμντασάνι, επικαλούμενη τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η Υπατη Αρμοστεία καθώς προσπαθεί να καταγράψει τα γεγονότα και να σημάνει συναγερμό.

«Έχουν υπάρξει και θα συνεχίσουν να υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις για το πώς να προχωρήσουμε», είπε αναφερόμενη στην επιστολή. Ο Τουρκ, ο οποίος έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και έχει προειδοποιήσει για τον αυξανόμενο κίνδυνο φρικτών εγκλημάτων, δήλωσε ότι η επιστολή εγείρει σημαντικές ανησυχίες.

«Γνωρίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε ένα αίσθημα ηθικής αγανάκτησης για τις φρικαλεότητες που βλέπουμε, καθώς και απογοήτευσης απέναντι στην αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να δώσει τέλος σε αυτή την κατάσταση», ανέφερε σε αντίγραφο της απάντησής του που περιήλθε σε γνώση του Reuters, καλώντας τους εργαζομένους να «παραμείνουν ενωμένοι ως OHCHR απέναντι σε τέτοιες αντιξοότητες».