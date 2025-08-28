Το Ισραήλ έπληξε τη Δευτέρα (25/01) το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους. Από τη «διπλή επίθεση» έχασαν τη ζωή τους εργαζόμενοι στο Al Jazeera, το Reuters, το Associated Press (AP) και άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος Mohammad Salama του Al Jazeera, ο εικονολήπτης του Reuters Hussam al-Masri, η Mariam Abu Daqqa, ανεξάρτητη δημοσιογράφος που εργαζόταν για το AP, καθώς και οι Ahmed Abu Aziz και Moaz Abu Taha.

Δύο εβδομάδες πριν

Στις 11 Αυγούστου, ο δημοσιογράφος του Al Jazeera Anas al-Sharif, 28 ετών, σκοτώθηκε μαζί με τρεις συναδέλφους του σε μια ισραηλινή επίθεση έξω από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου al-Shifa της πόλης της Γάζας. Συνολικά, επτά άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση, μεταξύ των οποίων ο ανταποκριτής του Al Jazeera Mohammed Qreiqeh, 33 ετών, και οι εικονολήπτες του Al Jazeera Ibrahim Zaher, 25 ετών, και Mohammed Noufal, 29 ετών.

Πριν τους αδικοχαμένους συναδέλφους του Αυγούστου, τουλάχιστον άλλοι πέντε δημοσιογράφοι του Al Jazeera είχαν σκοτωθεί από το Ισραήλ.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2023, ο εικονολήπτης του Al Jazeera Samer Abudaqa έγινε στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής ενώ έκανε ρεπορτάζ μαζί με τον επικεφαλής του γραφείου της Γάζας Wael Dahdouh, ο οποίος τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση.

Στις 7 Ιανουαρίου 2024, ο μεγαλύτερος γιος του Wael και συνάδελφος δημοσιογράφος του Al Jazeera, Hamza Dahdouh, σκοτώθηκε σε πυραυλική επίθεση στο όχημα στο οποίο επέβαινε στη Χαν Γιουνίς.

Στις 31 Ιουλίου 2024, ο Ismail al-Ghoul και ο εικονολήπτης Rami al-Rifi, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Shati, παρά το γεγονός ότι το όχημά τους έφερε σαφή ένδειξη μέσου ενημέρωσης και αμφότεροι φορούσαν γιλέκα που τους αναγνώριζαν ως μέλη των ειδησεογραφικών αποστολών.

Στις 15 Δεκεμβρίου, το Ισραήλ σκότωσε τον δημοσιογράφο του Al Jazeera Ahmed al-Louh σε αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Γάζα.

Στις 24 Μαρτίου, ο Hossam Shabat, 23 ετών, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στο ανατολικό τμήμα της Beit Lahiya στη βόρεια Γάζα.

Σε 22 μήνες πολέμου

Ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς αποτελεί μακράν την πιο θανατηφόρα σύγκρουση για τους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το «Costs of War» του Πανεπιστημίου Brown, περισσότεροι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, από ό,τι στον εμφύλιο πόλεμο των ΗΠΑ, τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πόλεμο της Κορέας, τον πόλεμο του Βιετνάμ, τους πολέμους στην πρώην Γιουγκοσλαβία και τον πόλεμο στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, μαζί.

Σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα το 2024 ήταν η πιο θανατηφόρα χρονιά για τους δημοσιογράφους, με περισσότερους από 120 νεκρούς. Από την αρχή του τρέχοντος έτους, περισσότεροι από 50 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Περισσότεροι από 270 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σε 22 μήνες πολέμου σύμφωνα με τον απολογισμό του Shireen.ps, ενός ιστότοπου που πήρε το όνομά του από τη δημοσιογράφο του Al Jazeera Shireen Abu Akleh, η οποία πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το 2022.

Αυτή είναι η λίστα, όπως τη δημοσίευσε το Al Jazeera: