Ο ισραηλινός στρατός έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα με παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το πλήγμα, περιλαμβανομένων τεσσάρων δημοσιογράφων.

Νεκροί είναι ο φωτορεπόρτερ του Reuters Χουσάμ Αλ Μάσρι, ο φωτορεπόρτερ του Al Jazeera Μοχάμεντ Σαλαμα, η δημοσιογράφος και ανταποκρίτρια του AP και του The Independet, Μαριάμ Αμπού Ντακά και ο δημοσιογράφος Μουάτ Αμπού Ταχά, που εργαζόταν για το NBC

Θλίψη

Το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό Associated Press εξέφρασαν τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους.

«Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ Αλ Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (…) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ», δήλωσε εκπρόσωπος του Reuters.

Το Associated Press εξέφρασε από την πλευρά του τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Αμπού Ντακά, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

«Οι IDF λυπούνται…»

Σε μια ανακοίνωση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: «Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF».

Η πρώτη επίθεση πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στόχευσε το πάνω μέρος του νοσοκομείου Νάσερ, σκοτώνοντας τον φωτορεπόρτερ του Reuters.

Η δεύτερη επίθεση έγινε όταν διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλος κόσμος είχαν σπεύσει στο σημείο της πρώτης επίθεσης.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκε και άλλοι επτά διασώστες τραυματίστηκαν. Νεκρός από την επίθεση είναι και ένας γιατρός, ο Μαχαμάντ Μαχμούντ Αλ Χαμπίμπι.