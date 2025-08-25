Το Ισραήλ βομβάρδισε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα. Την ώρα που επιχειρούσαν τα σωστικά συνεργεία οι ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν για δεύτερη φορά με την επίθεση να καταγράφεται σε κάμερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 14 νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερις δημοσιογράφοι.

Η στιγμή της επίθεσης την ώρα που επιχειρούν διασώστες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στόχευσε το πάνω μέρος του νοσοκομείου Νάσερ, όπου στεκόταν δημοσιογράφοι και κάλυπταν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι ένας οδηγός ασθενοφόρου σκοτώθηκε και άλλοι επτά διασώστες τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να ανασύρουν τραυματίες και νεκρούς από την πρώτη επίθεση.

Η στιγμή της πρώτη επίθεσης – Σοκαριστικό βίντεο

Τέσσερις δημοσιογράφοι νεκροί

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νεκροί από την επίθεση είναι ο φωτορεπόρτερ του Reuters Χουσάμ Αλ Μάσρι, ο φωτορεπόρτερ του Al Jazeera Μοχάμεντ Σαλαμα, η δημοσιογράφος και ανταποκρίτρια του AP και του The Independet, Μαριάμ Αμπού Ντακά.

Ο δημοσιογράφος Μουάτ Αμπού Ταχά, που εργαζόταν για το NBC, υπέκυψε μετά από λίγο στα τραύματά του. Κι άλλοι δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν επίσης από την επίθεση.

Πάνω από 240 οι νεκροί δημοσιογράφοι στη Γάζα

Η νέα στοχοποίηση των δημοσιογράφων αυξάνει τον αριθμό των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης που σκοτώθηκαν και δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου – τουλάχιστον 240, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας.

Στο σύνολο περιλαμβάνονται πολλοί δημοσιογράφοι του Al Jazeera, μεταξύ των οποίων και ο ανταποκριτής Anas al-Sharif, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο al-Shifa πριν από δύο εβδομάδες.

Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει απερίφραστα τη στοχοποίηση δημοσιογράφων στη Γάζα από το Ισραήλ, όπου οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Η στοχοποίηση νοσοκομείων και εργαζόμενων στα ΜΜΕ

«Καμία σύγκρουση στη σύγχρονη ιστορία δεν έχει δει μεγαλύτερο αριθμό δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από τη γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία.

«Είμαι μία από τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που κάνουν ρεπορτάζ από νοσοκομεία», δήλωσε η Hind Khoudary δημοσιογράφος του Al Jazeera.

Βρισκόμαστε σε έναν διετή πόλεμο όπου μας έχουν στερήσει ηλεκτρικό ρεύμα και διαδίκτυο, επομένως οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες στα νοσοκομεία για να συνεχίσουν το ρεπορτάζ.

Παρακολουθούμε πάντα τους τραυματίες Παλαιστίνιους, τις κηδείες, τα περιστατικά υποσιτισμού, καθώς αυτά μεταφέρονται πάντα σε νοσοκομεία.

Γι’ αυτό οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι κάνουν τα νοσοκομεία βάση τους και καταλήγουν να γίνονται στόχος».

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Θεωρούμε την ισραηλινή κατοχή, την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα κράτη που συμμετέχουν στη γενοκτονία — όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία — πλήρως υπεύθυνα για τη διάπραξη αυτών των αποτρόπαιων και βάναυσων εγκλημάτων.

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, τους διεθνείς οργανισμούς και όλους τους φορείς που ασχολούνται με τη δημοσιογραφία και το έργο των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως να καταδικάσουν τα εγκλήματα της κατοχής, να την αποτρέψουν και να την διώξουν σε διεθνή δικαστήρια για τα συνεχιζόμενα εγκλήματά της και να οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη.