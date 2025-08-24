Ένας Παλαιστίνιος εικονολήπτης σκοτώθηκε από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στο βόρειο τμήμα στη Γάζα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Θύμα ισραηλινών πυρών εικονολήπτης στη Γάζα

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο εργαζόμενος στην παλαιστινιακή τηλεόραση σκοτώθηκε από τις σφαίρες του ισραηλινού στρατού κοντά στο σημείο διέλευσης Ζικίμ.

Μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες Σάββατο.

Η Ένωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατο του Χάλεντ αλ Μάντχουν και κατήγγειλε «τη συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων με στόχο να φιμωθεί το παλαιστινιακό αφήγημα».

Η ΕΕ καταδικάζει τους θανάτους δημοσιογράφων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της ύπατης εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, καταδίκασε τη δολοφονία στη Γάζα πέντε δημοσιογράφων του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera.

Οι δημοσιογράφοι του δικτύου, που έχει την έδρα του στο Κατάρ, στοχεύθηκαν από τον ισραηλινό στρατό, μέσα στη σκηνή τους στη Γάζα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ισχυρίστηκαν ότι Ανάς Αλ-Σαρίφ, ένας από τους νεκρούς δημοσιογράφους, ήταν «τρομοκράτης» της Χαμάς. Ωστόσο, δεν έχει παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

«Η ΕΕ καταδικάζει τη δολοφονία πέντε δημοσιογράφων του Al Jazeera σε αεροπορικό πλήγμα (του ισραηλινού στρατού) μπροστά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, μεταξύ αυτών του ανταποκριτή του Al Jazeera, Ανάς Αλ Σαρίφ», δήλωσε η Κάγια Κάλας μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν προστασία των δημοσιογράφων

Δεκαεπτά Αμερικανοί γερουσιαστές στις ΗΠΑ – 16 Δημοκρατικοί και ο ανεξάρτητος Μπέρνι Σάντερς – έστειλαν την Τετάρτη επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας να απαιτήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Λωρίδα της Γάζας και να προστατεύσει τους δημοσιογράφους.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι το να απαγορεύει και να λογοκρίνει δημοσιογραφικούς οργανισμούς και να στοχοποιεί ή να απειλεί μέλη του Τύπου είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει», υπογραμμίζουν.

«Οι γερουσιαστές ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να καλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να προστατεύσει τους δημοσιογράφους στη Γάζα και να επιτρέψει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρόσβαση στον θύλακα», αναφέρεται.