Δεκαεπτά Αμερικανοί γερουσιαστές στις ΗΠΑ – 16 Δημοκρατικοί και ο ανεξάρτητος Μπέρνι Σάντερς – έστειλαν την Τετάρτη επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας να απαιτήσει από το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Λωρίδα της Γάζας και να προστατεύσει τους δημοσιογράφους.

«Είναι απαράδεκτο να στοχοποιούνται ή να απειλούνται μέλη του Τύπου και πρέπει να σταματήσει»

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι το να απαγορεύει και να λογοκρίνει δημοσιογραφικούς οργανισμούς και να στοχοποιεί ή να απειλεί μέλη του Τύπου είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει», υπογραμμίζουν.

«Οι γερουσιαστές ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να καλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να προστατεύσει τους δημοσιογράφους στη Γάζα και να επιτρέψει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρόσβαση στον θύλακα», αναφέρει η επιστολή στη συνέχεια.

Ερωτηθείς για το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Θα μου άρεσε αν πήγαιναν οι δημοσιογράφοι» στη Λωρίδα της Γάζας. «Είναι πολύ επικίνδυνο για τους δημοσιογράφους, αλλά θα το ήθελα».

Την προηγούμενη εβδομάδα τέσσερις δημοσιογράφοι του al Jazeera, ανάμεσά τους ο ανταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου στη Γάζα Ανάς αλ Σαρίφ, καθώς και δύο ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα.

Στον απόηχο των δολοφονιών, έρχεται η αποκάλυψη του ισραηλινού +972 Magazine, ένα ηλεκτρονικό μη κερδοσκοπικό μέσο ενημέρωσης στο οποίο συμμετέχουν ισραηλινοί και παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, ότι έχει ανατεθεί σε ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού να εντοπίζει δημοσιογράφους στη Γάζα που θα μπορούσε να τους συκοφαντήσει ως μαχητές της Χαμάς, με σκοπό να αμβλύνει τη διεθνή κατακραυγή αφού τους δολοφονήσει.

Το Ισραήλ έχει αποκλείσει την είσοδο σε όλους τους ξένους δημοσιογράφους και οι Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ έχουν πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στην προσπάθειά τους να καλύψουν τη πιο μεγάλη αιματοχυσία του 21ου αιώνα.

Λωρίδα της Γάζας: Διεθνείς αντιδράσεις για τις δολοφονίες δημοσιογράφων

Η επίθεση στους τέσσερις ανταποκριτές του al Jazeera έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. «Το Ισραήλ δεν προσέφερε κανένα σαφές στοιχείο που να καταδεικνύει ότι ο αλ Σαρίφ ήταν μαχητής της Χαμάς. Με την απουσία πειστικής εξήγησης για τον στρατιωτικό στόχο αυτής της επίθεσης, το Ισραήλ φαίνεται να παραδέχεται δημοσίως ότι στοχοποιεί και σκοτώνει δημοσιογράφους που παρουσιάζουν στον κόσμο το εύρος των δεινών στη Γάζα, κάτι που αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», κατήγγειλαν οι Αμερικανοί γερουσιαστές στην επιστολή τους.

«Η προώθηση της ελευθερίας του Τύπου στον κόσμο, η διαφύλαξη της ασφάλειας των δημοσιογράφων και η προώθηση του διεθνούς δικαίου είναι απαραίτητες για την ηγετική θέση των ΗΠΑ και την προώθηση των συμφερόντων και των αξιών τους», σημείωσαν οι γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων ο Μπράιαν Σατς από τη Χαβάη, η Ελίζαμπεθ Γουόρεν από τη Μασαχουσέτη και ο Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια.

Στο μεταξύ η Washington Post ανέφερε χθες το βράδυ ότι ο Σάχεντ Γκορέισι, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της υπηρεσίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Μέση Ανατολή, απολύθηκε επειδή πρότεινε η Ουάσινγκτον να εκφράσει τα συλλυπητήριά της για τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι περισσότεροι από 200 ντόπιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Λόγω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, πολλά μέσα σε όλο τον κόσμο βασίζονται στις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις ειδήσεις των ντόπιων, Παλαιστίνιων δημοσιογράφων προκειμένου να καλύψουν τον πόλεμο.