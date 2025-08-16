Ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού είναι επιφορτισμένη με το καθήκον να εντοπίζει δημοσιογράφους στη Γάζα που θα μπορούσε να τους συκοφαντήσει ως μαχητές της Χαμάς, με σκοπό να αμβλύνει τη διεθνή κατακραυγή αφού τους δολοφονήσει.

Η αποκάλυψη του ισραηλινού +972 Magazine, ένα ηλεκτρονικό μη κερδοσκοπικό μέσο ενημέρωσης στο οποίο συμμετέχουν ισραηλινοί και παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, έρχεται στον απόηχο της δολοφονίας των ανταποκριτών του Al Jazeera στη σκηνή τους έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Το Ισραήλ έχει αποκλείσει την είσοδο σε όλους τους ξένους δημοσιογράφους και οι Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ έχουν πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στην προσπάθειά τους να καλύψουν τη πιο μεγάλη αιματοχυσία του 21ου αιώνα.

Η ειδική αυτή μονάδα του ισραηλινού στρατού δημιουργήθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εικόνα του Ισραήλ προς τα έξω και να εξασφαλίσουν διπλωματική και στρατιωτική υποστήριξη από βασικούς συμμάχους, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές των μυστικών υπηρεσιών.

Η στοχοποίηση του Ανάς αλ Σαρίφ

Ο 28χρονος δημοσιογράφος Ανάς αλ Σαρίφ, που η δολοφονία του προκάλεσε διεθνή αγανάκτηση και συγκίνηση καθώς για πολλούς ήταν η «φωνή της Γάζας», ήταν σύμφωνα με το Ισραήλ διοικητής της Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει παρουσιάσει ένα μη πειστικό φάκελο με μη επαληθευμένα στοιχεία για τους φερόμενους δεσμούς του Σαρίφ με τη Χαμάς και δεν έχει εξηγήσει πώς θα μπορούσε να συνδυάζει έναν στρατιωτικό διοικητικό ρόλο με τα ασταμάτητα καθήκοντα μετάδοσης των εξελίξεων από τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν προσπάθησε να δικαιολογήσει τη δολοφονία των άλλων συναδέλφων του που σκότωσε στο ίδιο χτύπημα.

Πριν από την επίθεση, ομάδες για την ελευθερία του Τύπου και ο ίδιος ο Σαρίφ είχαν προειδοποιήσει ότι οι ισραηλινές κατηγορίες για δεσμούς του με τη Χαμάς, που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά το 2024, είχαν ως στόχο να «δημιουργήσουν συναίνεση για τη δολοφονία του».

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings. Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Οι κατηγορίες αυτές αναβίωσαν και επαναλήφθηκαν με αυξανόμενη συχνότητα μετά τη διάδοση του ρεπορτάζ του για την πείνα στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξάλλου χαρακτήρισε ως fake news τον λιμό στη Γάζα και στοχοποίησε δημόσια τους δημοσιογράφους που καταγράφουν τι εικόνες με τα σκελετωμένα παιδιά.

Πώς λειτουργεί η μονάδα

Πηγές των μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στο περιοδικό +972 ότι η συγκεκριμένη μονάδα εργάστηκε για να υπονομεύσει το έργο των Παλαιστινίων δημοσιογράφων, καθώς και το καθεστώς προστασίας τους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Οι αξιωματικοί ήταν πρόθυμοι να βρουν έναν εργαζόμενο στα μέσα ενημέρωσης που θα μπορούσαν να τον συνδέσουν με τη Χαμάς, επειδή ήταν πεπεισμένοι ότι οι δημοσιογράφοι με έδρα τη Γάζα «σπιλώνουν το όνομα του Ισραήλ στα μάτια του κόσμου», ανέφερε μια πηγή.

Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, παραποίησαν τα αποδεικτικά στοιχεία για να ισχυριστούν ψευδώς ότι ένας δημοσιογράφος ήταν μυστικός μαχητής, σύμφωνα με δύο πηγές, αν και ο χαρακτηρισμός αυτός ανατράπηκε πριν δοθεί η εντολή για την επίθεση.

«Ήταν πρόθυμοι να τον χαρακτηρίσουν ως στόχο, ως τρομοκράτη, για να πουν ότι είναι εντάξει να του επιτεθούν», θυμάται ένας από αυτούς. «Έλεγαν «την ημέρα είναι δημοσιογράφος, τη νύχτα είναι διοικητής διμοιρίας». Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Αλλά υπήρξε μια σειρά από λάθη και παραλείψεις».

«Τελικά, συνειδητοποίησαν ότι ήταν πραγματικά δημοσιογράφος», πρόσθεσε η πηγή, και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αφαιρέθηκε από τη λίστα στόχων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έδινε συχνά εντολές στον στρατό σχετικά με το πού έπρεπε να επικεντρώσει το έργο της η μονάδα, και το κύριο κίνητρό της ήταν οι δημόσιες σχέσεις, όχι η εθνική ασφάλεια, ανέφεραν οι πηγές.

Όταν η κριτική των μέσων ενημέρωσης προς το Ισραήλ για ένα συγκεκριμένο ζήτημα εντεινόταν, η ομάδα αναλάμβανε να βρει πληροφορίες που μπορούσαν να να χρησιμοποιηθούν για να αντικρούσουν την αφήγηση, αναφέρει το +972 Magazine.

Για δημόσιες σχέσεις

«Αν τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης μιλούν για το Ισραήλ που σκοτώνει αθώους δημοσιογράφους, τότε αμέσως γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί ένας δημοσιογράφος που μπορεί να μην είναι τόσο αθώος, σαν αυτό να κάνει κάπως αποδεκτή τη δολοφονία των άλλων 20», ανέφερε το άρθρο, επικαλούμενο πηγή των μυστικών υπηρεσιών.

Η μονάδα αναζητούσε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σχολείων και νοσοκομείων από τη Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ορισμένοι στην μονάδα φέρεται να εξέφρασαν ανησυχία για τη δημοσίευση απόρρητου υλικού για λόγους δημοσίων σχέσεων και όχι για στρατιωτικούς σκοπούς ή λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με μια πηγή, στους αξιωματικούς ειπώθηκε ότι το έργο τους ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα του Ισραήλ να συνεχίσει τον αγώνα.

«Η ιδέα ήταν να επιτραπεί στο στρατό να λειτουργεί χωρίς πίεση, ώστε χώρες όπως η Αμερική να μην σταματήσουν να προμηθεύουν όπλα», ανέφερε μια δεύτερη πηγή. «Οτιδήποτε θα μπορούσε να ενισχύσει τη διεθνή νομιμότητα του Ισραήλ να συνεχίσει τον αγώνα».

Οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι είναι οι πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνους σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων οι μέχρι τώρα επιβεβαιωμένοι από την οργάνωση νεκροί δημοσιογράφοι είναι πάνω από 180 ενώ σύμφωνα με τοπικές πηγές ο αριθμός των δολοφονημένων εργαζόμενων στα ΜΜΕ είναι πλέον τουλάχιστον 238.

Τον Απρίλιο το The Costs of War Project διαπίστωσε ότι ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν στη Γάζα ξεπερνά συνδυαστικά τους «δύο Παγκόσμιους Πολέμους και άλλους μεγάλους πολέμους».

Στον υπολογισμό περιλαμβάνεται ο «εμφύλιος πόλεμος των ΗΠΑ, ο Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πόλεμος της Κορέας, ο πόλεμος του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στην Καμπότζη και το Λάος, ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 1990 και του 2000 και ο πόλεμος στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001», σύμφωνα με την έρευνα.