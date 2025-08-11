Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από τον ΟΗΕ και τις διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων, από ισραηλινό πλήγμα, στη Γάζα. Οι συνάδελφοί τους χαρακτήρισαν τον θάνατο των πέντε δημοσιογράφων και δύο περαστικών «αντίποινα του Ισραήλ», για το γεγονός ότι έστελναν στον έξω κόσμο εικόνες από τις συνθήκες που επικρατούν στον παλαιστινιακό θύλακα έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Η επίθεση έγινε λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε κατηγορήσει τα ΜΜΕ για «ψέματα» και «προπαγάνδα» κατά των Εβραίων, υποστηρίζοντας ότι ο εικόνες του λιμού και της καταστροφής στη Γάζα δεν αποδίδουν την πραγματικότητα. Αντίθετα, ότι όλα είναι προπαγάνδα της Χαμάς.

Βομβάρδισαν τη σκηνή τους

Ο ισραηλινός στρατός, με αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήσε τη νύχτα της Κυριακής, στόχευσε τη σκηνή που μοιράζονταν ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Ανάς Αλ-Σαρίφ, γνωστός για τις μεταδώσεις από το πεδίο, και άλλοι τέσσερις δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο Αλ-Σαρίφ, σκοτώθηκαν επιτόπου, ενώ ο έβδομος κατέληξε ώρες αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Ο Αλ-Σαρίφ είχε γίνει επί μακρό χρονικό διάστημα στόχος ισραηλινής εκστρατείας δυσφήμισης, όταν σε ρεπορτάζ του έκλαψε περιγράφοντας τις συνθήκες λιμού στη Γάζα. Παλαιστίνιος ο ίδιος, κατηγορήθηκε από τον ισραηλινό στρατό που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ότι ήταν μέλος της Χαμάς και μαζί με τους συναδέλφους του συμμετείχαν σε επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Ισραήλ. Επίσης, υποστήριξε ότι πριν εργαστεί στο Al Jazeera, εργαζόταν για μέσο προσκείμενο στη Χαμάς.

Τόσο ο ίδιος όσο και το καταριανό δίκτυο έχουν διαψεύσει την κατηγορία, με το Al Jazeera να επισημαίνει ότι ο Αλ-Σαρίφ «υπήρξε πάντα δημοσιογράφος».

Ο ίδιος είχε γράψει στο Χ:

«Έχω ζήσει τον πόνο με όλες του τις λεπτομέρειες, έχω γευτεί τα βάσανα και την απώλεια πολλές φορές, όμως ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή παραποίηση. Ώστε ο Θεός να έχει μαρτυρίες εναντίον εκείνων που έμειναν σιωπηλοί, εκείνων που δέχτηκαν τη δολοφονία μας».

Το Al Jazeera χαρακτήρισε την επίθεση «στοχευμένη δολοφονία» και κατηγόρησε Ισραηλινούς αξιωματούχους για υποκίνηση, συνδέοντας τον θάνατο του Αλ-Σαρίφ με τους ισχυρισμούς που τόσο το δίκτυο όσο και ο ανταποκριτής είχαν αρνηθεί.

«Παραβίαση ανθρωπιστικού δικαίου»

Ο ΟΗΕ καταδίκασε την εν ψυχρώ δολοφονία των έξι δημοσιογράφων νύχτα μέσα στη σκηνή του ως «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Σε ανάρτηση στο Χ σημείωσε ότι «το Ισραήλ πρέπει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων» και πρόσθεσε: «Ζητούμε άμεση, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στη Γάζα για όλους τους δημοσιογράφους».

Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου σχεδόν. Έπειτα από την κατακραυγή και με τη διεθνή πίεση να αυξάνεται λόγω των ανθρωπιστικών συνθηκών, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή να επιτραπεί ξανά η πρόσβαση. Αλλά συνοδεία στρατιωτών.

Οι δημοσιογραφικές οργανώσεις

Σαφής είναι η καταδίκη της δολοφονίας των έξι δημοσιογράφων από τις διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις.

Η αμερικανική ΜΚΟ Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), καταδίκασε την επίθεση, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ χαρακτηρίζει τους δημοσιογράφους ως μαχητές χωρίς να παρέχει αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία. Και τονίζει ότι τον Οκτώβριο του 2023, που ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν σκοτωθεί περίπου 186 δημοσιογράφοι. Από αυτούς, τουλάχιστον 178 από τον ισραηλινό στρατό.

«Οι δημοσιογράφοι είναι πολίτες και δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος», δήλωσε η Περιφερειακή Διευθύντρια της ΜΚΟ, Σάρα Κούνταχ.

Μάλιστα, αναφερόμενη στον Ανάς Αλ-Σαρίφ, η οργάνωση επισήμανε ότι είχε δεχθεί απειλές και για τον λόγο αυτό η CPJ είχε ζητήσει την προστασία του Ιούλιο.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλαν επίσης με «με σφοδρότητα και οργή τη δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός.

«Ο Ανάς Αλ Σαρίφ, ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της Λωρίδας της Γάζας, ήταν η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Γάζας», ανέφερε η οργάνωση. Επίσης, δηλώνει ότι απαιτεί «ισχυρή δράση από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τον ισραηλινό στρατό».

Οι RSF επισημαίνουν ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να συνεδριάσει επειγόντως στη βάση του ψηφίσματος 2222 του 2015 για την προστασία των δημοσιογράφων σε περιόδους ένοπλης σύγκρουσης». Στόχος, να αποφευχθούν «τέτοιοι εξωδικαστικές δολοφονίες επαγγελμάτων του Τύπου».

Η RSF έχουν καταθέσει «τέσσερις προσφυγές» κατά του ισραηλινού στρατού στο «Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά των δημοσιογράφων στη Γάζα».

Η ελευθερία του Τύπου υπό «μαζική απειλή»

Ο Μάρτιν Ρους, επικεφαλής του Γραφείου Κρίσεων στους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, επισήμανε ότι αυτές οι θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στη Γάζα υπογραμμίζουν την έκταση της ατιμωρησίας του ισραηλινού στρατού.

«Αυτό που είδαμε χθες το βράδυ με αυτή την στοχευμένη επίθεση εναντίον του Ανάς Αλ-Σαρίφ, που σκότωσε επίσης πέντε άλλους δημοσιογράφους είναι κάτι που έχουμε δει στις 31 Ιουλίου 2024», είπε. Και θύμισε ότι τότε οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τον Ισμαέλ Απ-Γκουλ του Al Jazeera και τον εικονολήπτη του Ραμί Αλ-Ρίφι.

Οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν «την ίδια ακριβώς τακτική, ξεκινώντας με μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον των δημοσιογράφων, για να δικαιολογήσουν στη συνέχεια τη δολοφονία τους», είπε ο Ρους. «Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η ελευθερία του Τύπου στη Γάζα βρίσκεται υπό μαζική απειλή», πρόσθεσε ο Roux, χαρακτηρίζοντας «φρικτό» τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης που σκοτώθηκαν στην περιοχή.

Καταδίκη από ΕΕ, Βρετανία και Γερμανία

Η στοχοποίηση και δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα προκάλεσε την αντίδραση των κυβερνήσεων στη Βρετανία και τη Γερμανία, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Χάτζα Λάχμπιμπ, η Ευρωπαία επίτροπος για την ισότητα, την ετοιμότητα και τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε ότι «τρομοκρατήθηκε» όταν έμαθε για τη δολοφονία των δημοσιογράφων του Al Jazeera στη Γάζα.

«Πρόκειται για άμεσο πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται, η πρόσβαση να διασφαλίζεται και ο Τύπος να προστατεύεται. Πάντα».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, «ανησυχεί βαθιά» για την επαναλαμβανόμενη στόχευση δημοσιογράφων στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γιόζεφ Χιντερσέχερ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ήταν απογοητευμένη από τη δολοφονία. Και επισήμανε ότι το Ισραήλ είναι υπόλογο. Διότι πρέπει να εξηγήσει γιατί αγνόησε το καθεστώς προστασίας του δημοσιογράφου που στοχοποίησε, του Ανάς Αλ-Σαρίφ, και γιατί η επίθεση σκότωσε και τους συναδέλφους του.

«Κατάφωρη περιφρόνηση του δικαίου»

Το Ευρωμεσογειακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφρασε επίσης την καταδίκη του για τη δολοφονία των δημοσιογράφων, σημειώνοντας ότι η επίθεση έγινε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

«Η ανάληψη ευθύνης από το Ισραήλ για τη δολοφονία του Ανάς Αλ-Σαρίφ υπογραμμίζει την κατάφωρη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και καταδεικνύει περίτρανα τις συνέπειες της ατιμωρησίας που ενισχύεται από την πολιτική υποστήριξης και σιωπής της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε το Παρατηρητήριο με έδρα τη Γενεύη.

«Το Ισραήλ έχει μετατρέψει τον φρικτό 22μηνο πόλεμό του στη Λωρίδα της Γάζας σε σφαγείο Παλαιστινίων δημοσιογράφων, στοχοποιώντας συστηματικά αυτούς και τους χώρους εργασίας τους σε μια προσπάθεια να επιβάλει πλήρη απαγόρευση των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρο τον θύλακα».