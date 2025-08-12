Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της ύπατης εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, καταδίκασε τη δολοφονία στη Γάζα πέντε δημοσιογράφων του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera. Η επίθεση έχει προκαλέσει διεθνή οργή και καταδίκες.

Οι δημοσιογράφοι του δικτύου, που έχει την έδρα του στο Κατάρ, στοχεύθηκαν από τον ισραηλινό στρατό, μέσα στη σκηνή τους στη Γάζα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ισχυρίστηκαν ότι Ανάς Αλ-Σαρίφ, ένας από τους νεκρούς δημοσιογράφους, ήταν «τρομοκράτης» της Χαμάς. Ωστόσο, δεν έχει παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

«Η ΕΕ καταδικάζει τη δολοφονία πέντε δημοσιογράφων του Al Jazeera σε αεροπορικό πλήγμα (του ισραηλινού στρατού) μπροστά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, μεταξύ αυτών του ανταποκριτή του Al Jazeera, Ανάς Αλ Σαρίφ», δήλωσε η Κάγια Κάλας μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τον Ανάς Αλ Σαρίφ ότι διηύθυνε «τρομοκρατικό πυρήνα» της Χαμάς και ότι ήταν «υπεύθυνος για τη συνέχιση των επιθέσεων με ρουκέτες» κατά των Ισραηλινών.

«Οι δημοσιογράφοι δεν γίνονται στόχος»

Ωστόσο, όπως τόνισε η Κάγια Κάλας, η ΕΕ έλαβε υπόψη της τους ισχυρισμούς του Ισραήλ. «Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να παρέχονται σαφείς αποδείξεις, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, ώστε να αποφεύγεται δημοσιογράφοι να αποτελούν στόχο», σημείωσε.

Οι πέντε άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν οι ανταποκριτές Ανάς Αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Κουράικα -δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ- όπως και οι δύο εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ και Μοχάμεντ Νούφαλ και ένας βοηθός, ο Μοάμεν Αλίουα. Επίσης, σκοτώθηκαν και δύο περαστικοί.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική κάλεσε επίσης το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να πρ0χωρήσει σε εκεχειρία.

«Αν και η βοήθεια αυξάνεται, οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγαλύτερες. Καλούμε το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο σε μεγαλύτερο αριθμό φορτηγών και να βελτιώσει τη διανομή της βοήθειας», είπε.

The war in Gaza grows more dangerous by the hour. EU priorities remain humanitarian support, including access for NGOs, with an immediate ceasefire and release of remaining hostages. If a military solution was possible, the war would already be over. pic.twitter.com/hRDukCT4Uu — Kaja Kallas (@kajakallas) August 11, 2025

Νωρίτερα με ανάρτησή της στο Χ, τόνιζε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος ώρα με την ώρα. Προτεραιότητες της ΕΕ παραμένουν η ανθρωπιστική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης των ΜΚΟ, με άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων».

Και κατέληγε, σχολιάζοντας τα σχέδια Νετανιάχου για κατοχή στη Γάζα: «Εάν ήταν δυνατή μια στρατιωτική λύση, ο πόλεμος θα είχε ήδη τελειώσει».