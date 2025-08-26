Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους, αλλά και γιατρούς και διασώστες, σε άλλη μια σκόπιμη επίθεση των IDF σε αμάχους και στο σύστημα υγείας στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ στοχοποιεί συστηματικά δημοσιογράφους, όπως αποδεικνύεται και από την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν εργάζονταν σε διεθνή μέσα, στο Associated Press, το Reuters, το Al Jazeera και το Middle East Eye.

Παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε μεγάλη κλίμακα

Ο Guardian, σε ανάλυσή του, τονίζει ότι η διπλή επίθεση στο νοσοκομείο αποτελεί πιθανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε μεγάλη κλίμακα.

Όπως σημειώνει το βρετανικό μέσο, ο ισραηλινός στρατός στοχοποίησε ένα πολιτικό κτίριο και σκότωσε αμάχους που ανήκουν σε κατηγορίες πολιτών που θα πρέπει να προστατεύονται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αν και οι IDF αμέσως προσπάθησαν να παρουσιάσουν τη διπλή επίθεση σαν λάθος, η πραγματικότητα δείχνει ότι αυτή είναι η πολιτική του Ισραήλ και όχι ένα σφάλμα που έγινε, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο σε αυτό το τραγικό περιστατικό είναι ότι κάθε μεμονωμένο στοιχείο – η στοχοποίηση ενός λειτουργικού νοσοκομείου, δημοσιογράφων και διασωστών, τραυματιών πολιτών που ήδη υποβάλλονταν σε θεραπεία – θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έγκλημα πολέμου.

Τουλάχιστον 50 τραυματίες

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκρεμπρεγέσους άλλοι 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους και ασθενείς που βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ενώ οι άνθρωποι στη Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη περιορίζεται ακόμη περισσότερο από τις αλεπάλληλες επιθέσεις», έγραψε ο Γκεμπρεγέσους στο X.

«Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: Σταματήστε τις επιθέσεις κατά της υγειονομικής περίθαλψης. Εκεχειρία τώρα!», συμπλήρωσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

.@WHO received reports of two strikes on the Nasser Medical Complex this morning, resulting in the deaths of at least 20 people, including four health workers and five journalists. Fifty others were injured, among them critically ill patients who were already receiving care. The… pic.twitter.com/XzTM4u0pAt — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 25, 2025

Πώς έγινε η διπλή επίθεση στο νοσοκομείο στη νότια Γάζα

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Νάσερ.

Υπήρχε «μαζικός πανικός» και «χάος», είπε στο BBC ένας Βρετανός γιατρός που εργάζεται στο νοσοκομείο και εκείνη τη στιγμή φρόντιζε ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Περίπου 10 λεπτά αργότερα, σημειώθηκε άλλη μια έκρηξη στο ίδιο σημείο, δήλωσε ο γιατρός, προσθέτοντας ότι το ιατρικό προσωπικό σχεδίαζε να εγκαταλείψει το κτίριο όταν έγινε η δεύτερη επίθεση.

Η υπηρεσία επαλήθευσης γεγονότων του βρετανικού μέσου, το BBC Verify, έχει επιβεβαιώσει τους χρόνους των επιθέσεων.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media και σε διεθνείς ιστότοπους αποτυπώνουν όσα περιέγραψε ο Βρετανός γιατρός.

Δείτε σχετική ανάρτηση του Reuters:

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Video shows the moment a second strike hit Nasser hospital in Khan Younis, as emergency responders were removing the bodies of those killed in another strike minutes earlier https://t.co/DXtTbrTRJq pic.twitter.com/J2kHVop0Ez — Reuters (@Reuters) August 25, 2025

Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν

Ο Χουσάμ αλ-Μάσρι εργαζόταν ως κάμεραμαν για το Reuters.

Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι ο αλ-Μάσρι σκοτώθηκε κατά την πρώτη επίθεση στο νοσοκομείο, ενώ πραγματοποιούσε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση για το Reuters.

Μέσα ενημέρωσης από όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του BBC, έχουν χρησιμοποιήσει το υλικό που είχε τραβήξει.

Η Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ήταν ανεξάρτητη δημοσιογράφος που συνεργαζόταν με το Associated Press (AP) και δήλωνε ότι έστελνε τακτικά ρεπορτάζ από το νοσοκομείο.

Η Άμπι Σιούελ, δημοσιογράφος του AP στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η Ντάγκα αφήνει πίσω της έναν γιο που είχε απομακρυνθεί από τη Γάζα νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την Ντάγκα από τον δημοσιογράφο Μπάρι Μαλόουν:

Mariam Dagga, killed by Israel today, was an incredibly talented photographer. She relentlessly and courageously documented the genocide. I’m going to share some of her images. Graphic content included. pic.twitter.com/cuI4yQh9YV — Barry Malone (@malonebarry) August 25, 2025

«Σχεδίαζε τον γάμο του»

Ο Μοχάμαντ Σαλάμα εργαζόταν για το Al Jazeera και το Middle East Eye.

Ο Σαλάμα σχεδίαζε τον γάμο του με μια άλλη δημοσιογράφο, την Χάλα Ασφούρ, και το ζευγάρι ήλπιζε να παντρευτεί μετά την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Slain photojournalist Mohammad Salama shared this photo just days ago with his fiancée, journalist Hala Asfour, after reporting from inside Nasser hospital. Mohammed was counting down the days with excitement and planning to marry Hala in just a few days, yet an Israeli strike… pic.twitter.com/OsiAi0tv5M — Quds News Network (@QudsNen) August 26, 2025

Ο Άχμεντ Αμπού Αζίζ εργαζόταν για το Middle East Eye, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας (freelancer) και είχε την έδρα του στη Χαν Γιουνίς.

Ο Μοάζ Αμπού Τάχα συνεργαζόταν με διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ αυτών ήταν και η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, ενώ μόλις πριν από δύο εβδομάδες γύρισε ένα βίντεο με δημοσιογράφους που έδειχνε παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό στο Νάσερ.

Το Reuters ανέφερε ότι κατά καιρούς δημοσίευε άρθρα του.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) σημειώνει ότι περισσότεροι από 190 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σε 22 μήνες πολέμου, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις.

Ο πραγματικός αριθμός των δημοσιογράφων και άλλων εργαζόμενων στον Τύπο που έχουν σκοτωθεί είναι μεγαλύτερος και φτάνει τους 278, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Al Jazeera English (@aljazeeraenglish)

Πριν από δύο εβδομάδες, το Ισραήλ σκότωσε άλλους έξι δημοσιογράφους κοντά στο νοσοκομείο Σίφα στην πόλη της Γάζας, προκαλώντας οργή.

Τι λέει το Ισραήλ για τις επιθέσεις

Οι IDF επιβεβαίωσαν αρχικά ότι πραγματοποίησαν επίθεση στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξέδωσαν πολλές ανακοινώσεις με ελάχιστες πληροφορίες, με στόχο να αντιμετωπίσουν τη διεθνή κατακραυγή για τις επιθέσεις.

Τη Δευτέρα το βράδυ, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα (σ.σ. χθες) στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων» και ότι ο στρατός διεξάγει «εξονυχιστική έρευνα».

Ωστόσο, όπως γράφει το BBC, η δήλωση δεν αναφέρεται στον προφανή «διπλό» χαρακτήρα της επίθεσης.

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς χτυπήθηκαν στη δεύτερη επίθεση ακριβώς στην ίδια τοποθεσία με την πρώτη, περίπου 10 λεπτά αργότερα, φαίνεται σαφώς σκόπιμο.

Οι «διπλές επιθέσεις» είναι μια αμφιλεγόμενη στρατιωτική τακτική που έχει ως στόχο να μεγιστοποιήσει τις απώλειες, στοχεύοντας όσους ανταποκρίνονται για να βοηθήσουν τα θύματα στην πρώτη επίθεση.

Οργανώσεις του Τύπου, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Ξένων Δημοσιογράφων στο Ισραήλ και στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό για σκόπιμη στοχοποίηση δημοσιογράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Δεν είναι σαφές εάν και πότε το Ισραήλ θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας που, όπως ισχυρίζεται, έχει ξεκινήσει.