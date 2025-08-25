Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων

Πυκνώνουν οι αντιδράσεις για την επίθεση του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι πέντε δημοσιογράφοι. ΟΗΕ και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητούν την άμεση κατάπαυση πυρός, τονίζοντας ότι δομές υγείας και δημοσιογράφοι δεν μπορεί να στοχοποιούνται.

Το νοσοκομείο Νάσερ είναι μία από τις τελευταίες δομές υγείας που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό το νοσοκομειακό σύμπλεγμα κτιρίων έχει τεθεί στο στόχαστρο κατ’ επανάληψη από τον ισραηλινό στρατό αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

ΠΟΥ: Εκεχειρία τώρα!

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγέσους, ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών εγκαταστάσεων. Σε ανάρτησή του στο Χ, τόνισε:

«Την ώρα που οι άνθρωποι στη #Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις. Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις εναντίον του συστήματος υγείας. Εκεχειρία τώρα!».

.@WHO received reports of two strikes on the Nasser Medical Complex this morning, resulting in the deaths of at least 20 people, including four health workers and five journalists. Fifty others were injured, among them critically ill patients who were already receiving care. The… pic.twitter.com/XzTM4u0pAt — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 25, 2025

Επισήμανε ότι στο ίδιο πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ τραυματίστηκαν επίσης 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ασθενείς που η κατάσταση της υγείας τους ήταν κρίσιμη και λάμβαναν ήδη φροντίδα.

ΟΗΕ: Νοσοκομεία και δημοσιογράφοι «δεν πρέπει να είναι στόχοι»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) του ΟΗΕ, Φιλίπ Λαζαρινί, κατήγγειλε τη «σοκαριστική» αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα.

Αυτό το πλήγμα έκανε «να σωπάσουν οι τελευταίες φωνές που καταγγέλλουν τον σιωπηλό θάνατο των παιδιών θυμάτων του λιμού», έγραψε στο Χ, προσθέτοντας ότι «η αδιαφορία και η αδράνεια είναι σοκαριστικές».

#Gaza: more journalists killed today.

Silencing the last remaining voices reporting about children dying silently amid #famine . The world’s indifference & inaction is shocking. Like Hannah Arendt said: “The death of human empathy is one of the earliest and most telling signs… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 25, 2025

«Οι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν στόχο. Τα νοσοκομεία δεν αποτελούν στόχο», αντέδρασε από την πλευρά της η Ραβίνα Σαμντασανί, εκπρόσωπος Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα θα έπρεπε να σοκάρει τον κόσμο, όχι να τον βυθίσει σε μια εκκωφαντική σιωπή, αλλά να τον κάνει να αντιδράσει», υπογράμμισε.

Οι δημοσιογραφικές ενώσεις

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) ανέφερε ότι η δολοφονία δημοσιογράφων πρέπει να τερματιστεί τώρα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει το Ισραήλ υπεύθυνο για τις «συνεχιζόμενες παράνομες επιθέσεις του στον Τύπο».

Η Περιφερειακή Διευθύντρια της CPJ, Σάρα Κούντα, δήλωσε ότι η δολοφονία δημοσιογράφων στον θύλακα από το Ισραήλ συνεχίζεται ενώ «ο κόσμος παρακολουθεί και δεν ενεργεί αποφασιστικά για τις πιο φρικτές επιθέσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο Τύπος στη σύγχρονη ιστορία. Αυτές οι δολοφονίες πρέπει να τερματιστούν τώρα. Οι δράστες δεν πρέπει πλέον να επιτρέπεται να ενεργούν ατιμώρητα», δήλωσε η Κούνταχ.

Η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε επίσης «εξηγήσεις» εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων από τα πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ.

Στην ανακοίνωσή της, η FPA δηλώνει «αγανακτισμένη και συγκλονισμένη», σημειώνοντας πως δεν υπήρξε «καμία προειδοποίηση πριν από αυτά τα πλήγματα».

«Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από (τον ισραηλινό στρατό), και το γραφείο του πρωθυπουργού», προσθέτει και καλεί το Ισραήλ «να εγκαταλείψει μια και καλή την αχρεία πρακτική του να θέτει στο στόχαστρο δημοσιογράφους». Όπως επισημαίνει, «πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα χωρίς την παραμικρή δικαιολογία».

Βρετανία και Ισπανία

«Συγκλονισμένος» δήλωσε από το περιστατικό και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, σε ανάρτησή του στο Χ.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», πρόσθεσε.

Horrified by Israel’s attack on Nasser hospital. Civilians, healthcare workers and journalists must be protected. We need an immediate ceasefire. — David Lammy (@DavidLammy) August 25, 2025



Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών στην Ισπανία χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρη» και «απαράδεκτη» παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου.

«Η ισπανική κυβέρνηση καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων δημοσιογράφων και αθώων πολιτών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Επαναλαμβάνουμε ότι οι ειδικά προστατευόμενες τοποθεσίες δεν μπορούν να στοχοποιηθούν. Πρόκειται για κατάφωρη και απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η οποία πρέπει να διερευνηθεί».

Μακρόν: Οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι «πρέπει να προστατεύονται»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε επίσης τις επιθέσεις «απαράδεκτες», καθώς υπογραμμίζει ότι οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι «πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση».

«Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για να καλύπτουν την πραγματικότητα της σύγκρουσης. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να επιστρέψει. Καλούμε το Ισραήλ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.