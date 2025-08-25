newspaper
25.08.2025 | 15:34
Φωτιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Ισραήλ: Παραδέχτηκε την επίθεση στο νοσοκομείο – Πέντε τελικά οι δημοσιογράφοι μεταξύ των 20 νεκρών
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 15:41

Ισραήλ: Παραδέχτηκε την επίθεση στο νοσοκομείο – Πέντε τελικά οι δημοσιογράφοι μεταξύ των 20 νεκρών

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση στο νοσοκομείο χωρίς όμως να διευκρινίσει τον λόγο

Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Workation: Εργασία και διακοπές μαζί, γίνεται; Και όμως!

Spotlight

Το χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας, παραδέχτηκε πριν από λίγο ο ισραηλινός στρατός, χωρίς να εξηγήσει τον σκοπό ή τον στόχο της επίθεση.

Από το χτύπημα τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται πέντε δημοσιογράφοι, αρκετοί γιατροί και εργαζόμενοι της πολιτικής άμυνας που είχαν σπεύσει να περιθάλψουν τα θύματα από την αρχική επιδρομή στην περιοχή. Δεκάδες ακόμη αναφέρθηκαν τραυματίες.

Η σημερινή επίθεση έρχεται δύο εβδομάδες αφότου έξι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων από το Al Jazeera, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή στοχευμένη επίθεση κοντά στο νοσοκομείο al-Shifa στην πόλη της Γάζας.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σχετικά με την επίθεση αυτή, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι είχαν στοχεύσει τον Άνας αλ-Σαρίφ, έναν εξέχοντα δημοσιογράφο του Al Jazeera, ισχυριζόμενοι ότι «διετέλεσε επικεφαλής τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς». Για την σημερινή επίθεση δεν δόθηκε καμία εξήγηση.

Παραδέχτηκε το χτύπημα ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενήργησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα και πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων διέταξε έρευνα.

Σε μια ανακοίνωση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: «Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF».

Ένας άνδρας κρατά ψηλά τον εξοπλισμό που είχε χρησιμοποιήσει ο δημοσιογράφος του Reuters, Χουσάμ αλ-Μάσρι, στο σημείο στο νοσοκομείο όπου σκοτώθηκε. H φωτογραφία τραβήχτηκε από ένα βίντεο που τραβήχτηκε από έναν άλλο δημοσιογράφο – τον Hatem Khlaed – ο οποίος τραυματίστηκε και ο ίδιος από ένα δεύτερο χτύπημα κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης. Πηγή φωτό: Reuters

Το Associated Press ανέφερε ότι η ελεύθερη συνεργάτιδά του, Mariam Abu Dagga, σκοτώθηκε επίσης. Ομοίως και ο εικονολήπτης του Al Jazeera, Mohammad Salama, και δύο ακόμη δημοσιογράφοι, ο Moaz Abu Taha και ο Ahmad Abu Aziz.

Σύμφωνα με το BBC, ένας πέμπτος δημοσιογράφος πέθανε ως αποτέλεσμα της ισραηλινής επιδρομής στο νοσοκομείο Νάσερ.

Ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ φέρεται να υπέκυψε στα τραύματά του κατά την επίθεση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν σε πέντε.

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων αναφέρει ότι περισσότεροι από 190 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σε 22 μήνες πολέμου.

Η ανακοίνωση του Al Jazeera

Σε ανακοίνωση του δικτύου Al Jazeera Media Network αναφέρει ότι «παραμένει το κυρίαρχο αίσθημα ατιμωρησίας του Ισραήλ, μαζί με την αποφασιστικότητά του να φιμώσει τους δημοσιογράφους ώστε να αποκρύψουν τα συνεχιζόμενα εγκλήματά του στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας και του λιμού που καταστρέφει τη Λωρίδα, καταδεικνύει μια σαφή πρόθεση να θάψει την αλήθεια».

«Παρά την αδιάκοπη στοχοποίηση, το Al Jazeera παραμένει αποφασισμένο να παρέχει ζωντανή κάλυψη της ισραηλινής γενοκτονίας στη Γάζα τους τελευταίους 23 μήνες, με τις αρχές κατοχής να απαγορεύουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης την είσοδο για να καλύψουν τον πόλεμο».

«Αυτά τα συστηματικά εγκλήματα κατά δημοσιογράφων απαιτούν ισχυρή αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα και όλες τις αρμόδιες κυβερνήσεις. Απαιτούνται επείγοντα και αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων, των πολιτών και του θεμελιώδους δικαιώματος στην ενημέρωση».

«Όσοι κατέχουν θέσεις παγκόσμιας ηγεσίας έχουν ηθική και νομική ευθύνη να τερματίσουν την εκούσια δολοφονία δημοσιογράφων, να διαφυλάξουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία αντιμετωπίζουν τώρα ανησυχητική οπισθοδρόμηση και επιδείνωση, και να διατηρήσουν την ελευθερία του Τύπου».

Περισσότερους από 270 δημοσιογράφους έχει σκοτώσει το Ισραήλ

Στον πόλεμό του στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 274 δημοσιογράφους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Al Jazeera .

Η επίθεση έρχεται μόλις δύο εβδομάδες αφότου ο διάσημος δημοσιογράφος του Al Jazeera, Άνας αλ-Σαρίφ, σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους του μπροστά στο νοσοκομείο αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας. Το Ισραήλ παραδέχτηκε ότι στοχοποίησε τον Άνας, ο οποίος είχε γίνει η φωνή της Γάζας χάρη στις εκτεταμένες ανταποκρίσεις του από τον θύλακα.

