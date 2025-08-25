Η είδηση της περασμένης Δευτέρας ότι η Χαμάς έκανε αποδεκτή τη συμφωνία που πρότειναν οι μεσολαβητές για εκεχειρία στη Γάζα δημιούργησε κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία, που όμως γρήγορα κατέρρευσε.

Αντί για απάντηση στην πρόταση, που το Ισραήλ είχε κάνει αποδεκτή πριν από ένα μήνα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την κατάληψη της πόλης της Γάζας και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των κατοίκων της.

Η στάση του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν προκάλεσε έκπληξη καθώς στα δύο χρόνια του πολέμου ήταν πολλές οι φορές που τίναξε τις διαπραγματεύσεις στον αέρα παρά το γεγονός ότι οι όροι που ο ίδιος έθετε είχαν γίνει αποδεκτοί από τη Χαμάς.

Αυτό που μπορούσε να αντιληφθεί κανείς παρακολουθώντας την ειδησεογραφία τώρα το επιβεβαιώνουν ισραηλινές και αμερικανικές πηγές στο ισραηλινό Chanel 13, που λένε ότι ο Νετανιάχου μπλόκαρε επανειλημμένα μια συμφωνία εκεχειρίας στα δύο χρόνια που συνεχίζεται ο πόλεμος.

Ισραηλινό μπλόκο στις διαπραγματεύσεις

Ειδικότερα ο Νετανιάχου τίναξε επτά φορές στον αέρα τις διαπραγματεύσεις αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τις αμερικανικές αντιπροσωπείες που πίεζαν – και κατάφερναν με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου – τη Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους που έθετε το Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι με γνώση των συζητήσεων μιλούν στο ερευνητικό πρόγραμμα HaMakor του ισραηλινού καναλιού και, όπως μεταδίδει το Middle East Eye, αποκαλύπτουν ότι στην πραγματικότητα η συμμετοχή του Ισραήλ στις διαπραγματεύσεις ήταν προσχηματική, ενώ δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ πραγματικά για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα όσα αποκαλύπτει ο πρώην εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ επί Μπάιντεν, Μάθιου Μίλερ.

Έχοντας γράψει ιστορία στο να δικαιολογεί τις πιο ακραίες εγκληματικές πράξεις του Ισραήλ σε συνεντεύξεις Τύπου, από τη στιγμή που έγινε «πρώην» ο Μάθιου Μίλερ εμφανίζεται λαλίστατος και επικριτικός απέναντι στην ισραηλινή ηγεσία.

Τον Απρίλιο του 2024 λίγο πριν την εισβολή στη Ράφα το Ισραήλ είχε αποδεχτεί μία αμερικανική πρόταση για εξάμηνη κατάπαυση του πυρός. Το σχέδιο δεν απαιτούσε από το Τελ Αβίβ να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά είχε ως στόχο να σταματήσει τη χερσαία εισβολή στη Ράφα

Η επιμονή του Νετανιάχου ότι θα εισέβαλε στην πόλη ούτως ή άλλως, τίναξε στον αέρα τις συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν τον Μάιο, που τα ισραηλινά στρατεύματα μπήκαν στην πόλη που είχαν συγκεντρωθεί ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Οι ΗΠΑ σε ρόλο παρατηρητή

«Υπήρξαν στιγμές που θέλαμε πολύ να δημοσιοποιήσουμε και να καταστήσουμε σαφές ότι πιστεύαμε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός ήταν εντελώς αδιάλλακτος και δυσκόλευε την επίτευξη συμφωνίας», είπε ο Μίλερ αλλά «το συζητήσαμε μεταξύ μας και αποφασίσαμε ότι δεν θα πετυχαίναμε τίποτα».

Η παρέμβαση Μπάιντεν στα τέλη Μαΐου του 2024, που παρουσίασε την «ισραηλινή πρόταση» εκεχειρίας ως τετελεσμένο γεγονός είχε ως στόχο να πιέσει τον Νετανιάχου να μην υποχωρήσει ξανά, είπε ο Μίλερ.

Αδίκως. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός συνέχισε τον πόλεμο και η κυβέρνηση Μπάιντεν αρκέστηκε στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις. «Περάσαμε τους τελευταίους μήνες βλέποντας την κυβέρνηση του Ισραήλ να προσπαθεί να σαμποτάρει μια προσέγγιση για την επίτευξη εκεχειρίας», είπε ο Μίλερ. «Πάντα έψαχναν τρόπους να προσθέσουν όρους ή να κάνουν τους ήδη διατυπωμένους όρους πιο δύσκολους».

Ο Μίλερ διευκρίνισε ότι κάθε αμερικανική πρόταση εκεχειρίας ήταν «προσαρμοσμένη στα συμφέροντα της ισραηλινής κυβέρνησης». «Θα πολεμάμε αυτόν τον πόλεμο για δεκαετίες ακόμα. Έτσι ήταν και έτσι θα είναι», φέρεται να είχε πει ο Νετανιάχου στον Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με τον Μίλερ.

Η κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε τον Ιανουάριο παραβιάστηκε από το Ισραήλ και η νέα διοίκηση των ΗΠΑ δεν έκανε τίποτα για να πιέσει τον Νετανιάχου να τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπαναχωρεί ξανά τώρα από την πρόταση που είχε συμφωνήσει πριν από ένα μήνα και στην πραγματικότητα οι όροι που θέτει είναι η συνθηκολόγηση των Παλαιστινίων και η παραίτηση από οποιαδήποτε διεκδίκηση να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους.

Χωρίς κανείς να του έχει βάλει φρένο μέχρι τώρα, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε τιμωρία για τη διαρκή φυγή προς τα εμπρός ο Νετανιάχου προχωρά και γίνεται πιο επικίνδυνος.

Παλαιστινιακές πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα Haaretz λένε ότι Κατάρ και Αίγυπτος πιέζουν το Ισραήλ να αποδεχτεί τη συμφωνία αλλά δεν πιστεύουν ότι έχουν ελπίδες να σταματήσουν το σχέδιο κατάληψης της Γάζας, που έχει πάρει επίσης την έγκριση των ΗΠΑ.

Η πίεση στη Χαμάς και στις υπόλοιπες παλαιστινιακές παρατάξεις αυξάνεται καθώς πλέον φοβούνται ότι το σχέδιο να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα παίρνει σάρκα και οστά.

Σφυροκόπημα της πόλης της Γάζας και διπλή επίθεση σε νοσοκομείο

Από τις 6 Αυγούστου που το Ισραήλ σφυροκοπά συστηματικά τις γειτονιάς Αλ Ζαϊτούν και Σάμπρα της πόλης της Γάζας έχουν καταστραφεί 1.000 κτίρια. Οι νέοι εκτοπισμένοι αναζητούν μάταια ασφαλές καταφύγιο ενώ ο λιμός τσακίζει το σώμα αλλά και το πνεύμα των Παλαιστινίων.

Την Κυριακή σκοτώθηκαν πάνω από 50 άνθρωποι σε ισραηλινές επιθέσεις. Οι μισοί στοχοποιήθηκαν ενώ έψαχναν φαγητό. Οι βομβαρδισμοί σε γειτονιές της πόλης της Γάζας συνεχίζονται αδιάκοπα από το πρωί της Δευτέρας. Διασώστες κατάφεραν να σώσουν ένα μωρό από τα ερείπια του σπιτιού που ισοπεδώθηκε στην περιοχή Καραμα της Γάζας.

<br />

Ο αριθμός των νεκρών από πείνα έχει φτάσει τους 300, ανάμεσά τους 117 παιδιά. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους από υποσιτισμό 11 άνθρωποι.

Την ίδια στιγμή το Ισραήλ δεν περιορίζεται στο σφυροκόπημα της βόρειας Γάζας. Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα έγινε στόχος διπλής επίθεσης. Τη δεύτερη φορά ισραηλινό drone χτύπησε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης που δημοσιογράφοι κατέγραφαν on air.

<br />

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι, οι οποίοι συνεργάζονταν με μεγάλα διεθνή ΜΜΕ όπως το Reuters, το AP, το NBC, το Al Jazeera.

Η σιωπή βαραίνει όσο και η πείνα

«Το Ποτέ Ξανά έχει γίνει σκόπιμα «ξανά». Αυτό θα μας στοιχειώνει. Η άρνηση είναι η πιο αισχρή έκφραση απανθρωποποίησης», δήλωσε ο Φιλίπε Λαζαρίνι επικεφαλής της UNRWA.

H Shoug Mukhaimar, συγγραφέας από τη βόρεια Γάζα, περιγράφει σε άρθρο της στο Al Jazeera τις πληγές που αφήνει η συνεχής διάψευση της ελπίδα. Τα νέα για πιθανότητα εκεχειρίας μετά την αποδοχή της πρότασης των μεσολαβητών από τη Χαμάς, γέννησαν κάποιες ελπίδες στον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας.

«Η αβεβαιότητα ήταν αφόρητη. Μετά από αρκετές ημέρες σιωπής, η ισραηλινή κυβέρνηση πρόβαλε αδύνατες απαιτήσεις, καταστρέφοντας την τελευταία προσπάθεια διαπραγματεύσεων. Τα νέα μας βύθισαν ξανά σε έναν ακόμη κύκλο απελπισίας, καθώς η πείνα, ο εκτοπισμός, η απώλεια και η θλίψη έχουν το τίμημά τους».

Η Mukhaimar παρατηρεί αυτό που έχουν επισημάνει με φόβο και άλλοι Παλαιστίνιοι. Η πείνα δοκιμάζει το ηθικό. Η αξιοθαύμαστη αλληλεγγύη που κρατά όρθια δεκαετίες τώρα την κοινωνία της Γάζας, δοκιμάζεται όταν πια δεν υπάρχει φαγητό για να μοιραστεί.

Η σιωπή και η απραξία της διεθνούς κοινότητας βαραίνει όσο και η πείνα λέει η Mukhaimar, ίσως και περισσότερο.

«Δεν μπορώ παρά να ρωτήσω: Πού είναι ο κόσμος σε όλα αυτά; Πώς μπορεί ένας ολόκληρος πλανήτης να παρακολουθεί δύο εκατομμύρια ανθρώπους να λιμοκτονούν, να βομβαρδίζονται και να τους απογυμνώνεται η αξιοπρέπειά τους, και να μην κάνουν τίποτα;

Αυτή η σιωπή είναι βαριά. Συντρίβει το πνεύμα όσο και η πείνα. Μας λέει ότι τα βάσανά μας είναι αποδεκτά, ότι οι ζωές μας μπορούν να εξασθενίσουν χωρίς συνέπειες.

Η ιστορία θα καταδικάσει όσους διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα, αλλά και όσους στάθηκαν άπραγοι και τα επέτρεψαν να συμβούν».