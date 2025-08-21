Ενώ υποτίθεται ότι εξέταζε την απάντησή του στο νέο σχέδιο εκεχειρίας μετά το «ναι» της Χαμάς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντεφρίν ανακοίνωσε μάλιστα ότι ο στρατός ελέγχει ήδη τα περίχωρα της πόλης της Γάζας. Πέρα από το εάν ευσταθούν αυτοί οι ισχυρισμοί (ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει πολλές φορές τον έλεγχο της πόλης της Γάζας), είναι σαφές ότι η ισραηλινή ηγεσία προσπαθεί να κάνει σαφές σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν υποχωρεί από το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων.

Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει το Ισραήλ σε κάθε του βήμα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αισθάνεται υποχρεωμένος να τηρεί τα προσχήματα και τα υποτιθέμενα όρια που του έχει θέσει ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο εκτοπισμός των Παλαιστίνιων της πόλης της Γάζας θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο και θα γινόταν υποτίθεται με «ασφάλεια» όπως ήθελε ο Τραμπ, προτού τα στρατεύματα καταλάβουν την πόλη της Γάζας.

Στρίβειν διά της κλιμάκωσης

Τώρα η κυβέρνηση του Ισραήλ λέει ότι επισπεύδει το σχέδιο και δεν φροντίζει καν να προσποιηθεί ότι θα φροντίσει για την «ασφαλή μετακίνηση» των Παλαιστινίων. Δεν είναι σύμπτωση ότι η ξαφνική αυτή αλλαγή σχεδίων έχει να κάνει με την τελευταία πρόταση εκεχειρίας που έχει την αμερικανική υπογραφή και έχει γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς.

Για ακόμα μία φορά ο Νετανιάχου δυναμιτίζει μία προοπτική συμφωνίας – που μάλιστα είναι προς όφελος του Ισραήλ καθώς εξασφαλίζει την επιστροφή των ομήρων αλλά και την προοπτική συνεργασίας με τα αραβικά καθεστώτα με τη Χαμάς να μην παίζει ρόλο σε μια μεταπολεμική Γάζα – και κάνει σαφές προς όλους ότι θα θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο εθνοκάθαρσης, δοκιμάζοντας κυρίως τα όρια των ΗΠΑ.

Αίγυπτος και Κατάρ ήλπιζαν ότι εάν εξασφάλιζαν τη συμφωνία της Χαμάς στην πρόταση που επεξεργάστηκαν με τον αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο Τραμπ θα πίεζε τον Νετανιάχου να την αποδεχτεί.

Ο αμερικανός πρόεδρος όμως δεν φαίνεται να έχει καμία τέτοια διάθεση και στηρίζει τον «φίλο του Μπίμπι» αποκαλώντας τον μάλιστα… ήρωα πολέμου ενώ επιβάλει νέες κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που ερευνά για εγκλήματα πολέμου τον ισραηλινό πρωθυπουργό.

Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των υποσιτισμένων παιδιών

Ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το σχέδιο εκτοπισμού ενός εκατομμυρίων Παλαιστινίων που υποφέρουν από λιμό θα είναι απολύτως καταστροφικό.

Οι ανατινάξεις σπιτιών και οι βομβαρδισμοί στα προάστια της πόλης της Γάζας έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Μόνο χθες το Ισραήλ σκότωσε τουλάχιστον 81 Παλαιστίνιους σε όλο τον θύλακα, ενώ ο αριθμός των νεκρών από υποσιτισμό έχει φτάσει τους 269.

Ο αριθμός των παιδιών που υποφέρουν από υποσιτισμό τριπλασιάστηκε από τον Μάρτιο, ανέφερε η σχετική υπηρεσία του ΟΗΕ και είναι ζήτημα χρόνου οι θάνατοι από λιμό να αρχίσουν να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.

Ο Mohammed Shaalan, ένας εξέχων πρώην παίκτης της εθνικής μπάσκετ της Παλαιστίνης, ήταν το τελευταίο θύμα πυροβολισμών σε σημεία διανομής βοήθειας του διαβόητου GHF στη νότια Γάζα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί δεν περιορίζονται στην πόλη της Γάζας αλλά επεκτείνονται και στο κεντρικό και νότιο τμήμα.

Τα προβλήματα στην επιστράτευση

Για να καταλάβει – ξανά – την πόλη της Γάζας το Ισραήλ ενέκρινε την επιστράτευση 60.000 εφέδρων οι οποίοι θα προσέρχονται σταδιακά. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου και χωρίς να διαφαίνεται το τέλος, ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ και πολλοί ακόμα νυν και πρώην αξιωματούχοι του βαθέως κράτους είχαν κατακρίνει αρχικά το σχέδιο κατάληψης ως αναποτελεσματικό και επικίνδυνο για τους ομήρους αλλά και τους στρατιώτες.

Ο αρχηγός των IDF είχε δηλώσει στο υπουργικό συμβούλιο ότι ο στρατός αντιμετώπιζε φθορά και εξάντληση, πριν εγκρίνει τελικά και αυτός το σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Μια νέα έρευνα από τα Εργαστήρια Agam στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ έδειξε ότι περίπου το 40% των ισραηλινών στρατιωτών είχε ελαφρώς ή σημαντικά λιγότερο κίνητρο να υπηρετήσει, ενώ μόλις λίγο περισσότερο από το 13% είχε μεγαλύτερο κίνητρο σε σχέση με άλλες φορές.

«Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο στρατός του Ισραήλ, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περιορισμούς στο ανθρώπινο δυναμικό του», αναφέρει το CNN.

Η κατοχή στοιχηματίζει στο να σπάσει τη θέλησή μας και να αδειάσει τη Γάζα από τον λαό της, αλλά γνωρίζουμε ότι η σταθερότητα είναι το ισχυρότερο όπλο ενάντια σε αυτά τα σχέδια

Ο στρατός δεν δημοσιεύει τους αριθμούς ή τα ποσοστά των εφέδρων που δεν εμφανίζονται στα καλέσματα της επιστράτευσης. Δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ανέφεραν ότι το Ισραήλ απευθύνει καλέσματα σε Εβραίους του εξωτερικού προκειμένου να καλύψουν τα κενά.

Παρά την ισοπέδωση του θύλακα ομάδες παλαιστίνιων μαχητών συνεχίζουν να στήνουν ενέδρες στις δυνάμεις των IDF και μία εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση ανεβάζει την επικινδυνότητα για τους ισραηλινούς στρατιώτες.

Το γεγονός επίσης ότι δεν διαφαίνεται ένα ορατό τέλος στον πόλεμο – τον πιο μακρόχρονο στην ισραηλινή ιστορία – δημιουργεί κόπωση και αμφιβολίες στο στράτευμα.

Ανέφικτος ο στόχος καταστροφής της Χαμάς

Ο Avshalom Zohar Sal έχει υπηρετήσει περισσότερες από 300 ημέρες στη Γάζα σε τέσσερις διαφορετικές αποστολές. Η τελευταία του θητεία στη Γάζα έληξε μόλις πριν από ένα μήνα και δεν είναι πλέον πρόθυμος να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή, ειδικά σε μια επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

«Είμαι λίγο σοκαρισμένος που μιλάμε ακόμα για αυτόν τον πόλεμο που υποτίθεται ότι θα τελείωνε πριν από πολύ καιρό», δήλωσε στο CNN.

«Νομίζω ότι αυτή η απόφαση είναι μια θανατική καταδίκη για τους ομήρους», είπε. «Η κυβέρνηση μιλούσε και έλεγε συνεχώς ότι μιλάμε για δύο αποστολές για αυτόν τον πόλεμο: να επιστρέψουν τους ομήρους και να νικήσουν τη Χαμάς. Τώρα είναι σαν να μας λένε ότι υπάρχει μόνο ένας στόχος, ο οποίος πιστεύω ότι δεν είναι εφικτός: να καταστρέψουν τη Χαμάς. Και ακόμη και αυτό δεν θα καταστρέψει τη Χαμάς».

Τον Φεβρουάριο του 2024 ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι θα κατάφερνε σύντομα να επιτύχει τους στόχους του πολέμου. Τότε ο στρατός είχε μόλις εισβάλει στη Ράφα. Εκεί στη νότια πόλη στα σύνορα με την Αίγυπτο οι IDF είχαν εκτοπίσει το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού με ανηλεείς βομβαρδισμούς.

«Η έντονη φάση των μαχών απέχει εβδομάδες από την ολοκλήρωσή της, όχι μήνες, εβδομάδες από την ολοκλήρωσή της», είχε πει ο Νετανιάχου. Τώρα 18 μήνες μετά επαναλαμβάνει ότι ο γρηγορότερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι μία ακόμα επιχείρηση εκτοπισμού.

Εκτοπισμός στο… Σουδάν

Αφού οι αραβικές χώρες δεν δέχονται να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνιοι, το Ισραήλ ψάχνει άλλες επιλογές. Ο Νετανιάχου υπόσχεται οικονομική ενίσχυση στους χασάπηδες παραστρατιωτικούς του Σουδάν για να πάρουν τους Παλαιστίνιους ενώ φαίνεται να έχει ανάλογες συζητήσεις και με τη Λιβύη που ήδη έχει αναλάβει με το αζημίωτο να φυλακίζει πρόσφυγες για χάρη της Ε.Ε.

Παρά τις φρικτές και απάνθρωπες συνθήκες στη Λωρίδα της Γάζας οι Παλαιστίνιοι έχουν δείξει θαυμαστή αποφασιστικότητα να μην εγκαταλείψουν τη γη τους. Πριν από λίγες ημέρες κάτοικοι της πόλης της Γάζας διαδήλωσαν ενάντια στα σχέδια εθνοκάθαρσης καλώντας τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει το έγκλημα πριν να είναι αργά.

«Είμαστε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες αυτής της γης και κανείς άλλος δεν έχει καμία αξίωση σε αυτήν», έγραφε μία από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούσε στην κινητοποίηση, ενώ σε μία άλλη αντίστοιχη ανάρτηση γινόταν ο αναπόφευκτος παραλληλισμός με τη Νάκμπα:

«Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια επικίνδυνη συνωμοσία που στοχεύει να μας ξεριζώσει από τη γη μας και να μας ωθήσει σε αναγκαστικό εκτοπισμό, όπως ακριβώς συνέβη το 1948. Η κατοχή στοιχηματίζει στο να σπάσει τη θέλησή μας και να αδειάσει τη Γάζα από τον λαό της, αλλά γνωρίζουμε ότι η σταθερότητα είναι το ισχυρότερο όπλο ενάντια σε αυτά τα σχέδια».