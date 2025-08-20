Γάζα: Την έναρξη της νέας επίθεσης ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), Έφι Ντεφρίν, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ έχει εισέλθει στα πρώτα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσής του στη Γάζα, για κατάληψη της Πόλης. Η ανακοίνωση έγινε, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι καλούνται στην υπηρεσία περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι. Παράλληλα, η Αίγυπτος κάνει νέα έκκληση στο Ισραήλ, να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση για συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Έφι Ντεφρίν είπε ότι ο στρατός ξεκίνησε την επίθεσή του, έπειτα από σύγκρουση με τη Χαμάς πως ήδη έχει υπό τον έλεγχό του τα περίχωρα της πόλης. Η Χαμάς είναι μια «χτυπημένη και πληγωμένη αντάρτικη οργάνωση» μετά την τελευταία επίθεση του IDF στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο ταξίαρχος Ντεφρίν.

«Στρατιώτες των IDF ήδη αναλαμβάνουν τον έλεγχο των περιχώρων»

«Θα εμβαθύνουμε τα χτυπήματα στη Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, που είναι οχυρό της τρομοκρατίας… Θα εμβαθύνουμε τα χτυπήματα στην τρομοκρατική υποδομή πάνω και κάτω από το έδαφος και θα αποσυνδέσουμε την εξάρτηση του πληθυσμού από τη Χαμάς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ντεφρίν, οι IDF «δεν περιμένουν» και έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας, πριν από την επίθεση που στοχεύει στην πλήρη κατάληψη της πόλης.

«Στρατιώτες των IDF ήδη αναλαμβάνουν τον έλεγχο των περιχώρων της Πόλης της Γάζας», πρόσθεσε.

Πέντε μεραρχίες

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίθεση στην πόλη της Γάζας και παρά το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι εξετάζει τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Στρατιωτικός αξιωματούχος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι οι έφεδροι στρατιώτες δεν θα παρουσιαστούν για υπηρεσία μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού για μια νέα επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, θα υπάρχουν πέντε μεραρχίες που θα επιχειρούν στον θύλακα, αλλά οι περισσότεροι έφεδροι δεν αναμένεται να υπηρετήσουν σε μάχη στην πόλη της Γάζας.

«Θα προχωρήσουμε σε μια νέα φάση μάχης, μια σταδιακή, στοχευμένη επιχείρηση ακριβείας μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας», είπε. Σημείωσε ότι η Πόλη «επί του παρόντος χρησιμεύει ως το κύριο στρατιωτικό και κυβερνητικό προπύργιο της Χαμάς».

Έκκληση από την Αίγυπτο

Στο μεταξύ η Αίγυπτος προέτρεψε το Ισραήλ να ανταποκριθεί στο σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα που ήδη έχει αποδεχθεί η Χαμάς.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελατί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Του τόνισε πως είναι εξαιρετικά σημαντική η απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός των Αράβων μεσολαβητών.

Ο Μπαντρ Αμπντελατί, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, ενημέρωσε τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός. Του τόνισε επίσης ότι είναι απόλυτη ανάγκη να «αξιοποιηθεί η τρέχουσα ευκαιρία» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει στην πρόταση για σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, η οποία είναι σχεδόν πανομοιότυπη με αυτήν που συνέταξε ο Στιβ Γουίτκοφ τον Μάιο. Επίσης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ακόμη δεν έχει καν ανακοινώσει τη σύγκληση συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για να συζητηθεί η πρόταση εκεχειρίας.

Όταν έγινε γνωστό ότι η Χαμάς αποδέχεται την πρόταση των μεσολαβητών, απάντησε ότι αυτά είναι πράγματα που δεν έχουν σημασία και πως το Ισραήλ θα επιτύχει τους στόχους του στη Γάζα. Επίσης, έχει ξεκαθαρίσει ότι το Τελ Αβίβ θα συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο μόνο εάν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα και συμφωνήσει με τους όρους παράδοσης του Ισραήλ.