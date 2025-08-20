newspaper
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 12:41
Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Σοβαρά ο δεύτερος αναβάτης
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 12:06

Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της

Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Spotlight

Αποφασισμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού είναι η κυβέρνηση του Ισραήλ. Ο υπουργός Άμυνας (στην εικόνα πάνω από Times of Israel) στο πλαίσιο του σχεδίου για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο του.

«Ο Ίσραελ Κατς ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας. Ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής» ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, ενώ συμπλήρωσε υποκριτικά ότι ο Κατς ενέκρινε και «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» των Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο αν και αμφισβητούμενο στόχο να νικήσει τη Χαμάς. Καθυστερεί δε, να απαντήσει επισήμως στη νέα πρόταση εκεχειρίας.

Η Χαμάς έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για κατάπαυση πυρός, όμως το Ισραήλ δεν έχει δώσει τη δική του τελική απάντηση, ενώ φέρεται να επιμένει στην ταυτόχρονη επιστροφή όλων των αιχμαλώτων, ζωντανών και νεκρών.

Επιχείρηση μακράς διάρκειας

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel οι εντολές επιστράτευσης θα υλοποιηθούν σε φάσεις, με την πλειονότητα των στρατιωτών (περίπου 50.000) να καλείται από τις 2 Σεπτέμβρη. Οι υπόλοιποι θα επιστρατευτούν ανάμεσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και οι τελευταίοι τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2026. Κάτι που προοιωνίζεται μια μακράς διάρκειας επιχείρηση.

Οι έφεδροι που θα κληθούν θα προστεθούν στους ήδη δεκάδες χιλιάδες που υπηρετούν, ανεβάζοντας τον αριθμό των εφέδρων στις τάξεις του IDF σε περίπου 130.000.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι έφεδροι θα χωριστούν σε τρεις ταξιαρχίες και αρκετά τάγματα, ενώ δεν αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι στην επιχείρηση, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν στρατεύματα του τακτικού στρατού σε άλλα μέτωπα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ευρώπη: Συνωστισμός και καύσωνες απειλούν τις τουριστικές οικονομίες

Ευρώπη: Συνωστισμός και καύσωνες απειλούν τις τουριστικές οικονομίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα
Κόσμος 20.08.25

Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα - Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε 72 κλικ

Αρκετές από τις εικόνες δείχνουν τον Τραμπ και τον Πούτιν να συνομιλούν στους διαδρόμους της τεράστιας στρατιωτικής εγκατάστασης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;
Πόλεμος και ειρήνη 20.08.25

Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;

Η ιστορία και οι σχεδόν 42 μήνες ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δείχνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική βούληση, με μείζον ερώτημα την «έντιμη μεσολάβηση» και «κλειδί» τους συμβιβασμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
Πώς έδρασε 20.08.25

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι
Αβεβαιότητα 20.08.25

Ουκρανία: Διεργασίες στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας με το βλέμμα στον Τραμπ – Ο Πούτιν υποβαθμίζει τις συνομιλίες με Ζελένσκι

Παρά τη ρητορική υπέρ της ειρήνης και τις εντυπωσιακές εικόνες από τις συναντήσεις για την Ουκρανία, το τοπίο παραμένει θολό

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ
Bloomberg 20.08.25

Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ

Πώς είναι ο κόσμος που φτιάχνουν οι τρεις μεγάλοι ηγέτες; Μήπως τα σενάρια περί νέας Γιάλτας ή Συμφωνίας του Μονάχου ωχριούν μπροστά στην πραγματικότητα; Και τι θα είχε να πει γι' αυτό ο Όργουελ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί παρά τις «ειρηνευτικές» συμφωνίες
Νιγηρία 20.08.25

13 νεκροί σε επίθεση bandits σε τζαμί

Bandits επιτέθηκαν σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα της Νιγηρίας και σκότωσαν 13 ανθρώπους, σε αντίποινα για επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύνταξη
Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Παρίσι 20.08.25

Διπλωματικές επαφές Συρίας - Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση»

Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».

Σύνταξη
Μεξικό: 6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δρόμο – Ανευ προηγουμένου μακάβριο εύρημα για την περιοχή
Μεξικό 20.08.25

6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίζονται σε δρόμο

Αυτοκινητιστές στο Μεξικό εντόπισαν έξι ανθρώπινα κεφάλια σε δρόμο που συνδέει δυο πολιτείες, μακάβριο εύρημα άνευ προηγουμένου για τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.

Σύνταξη
Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ
Δεν εξουδετερώθηκε 20.08.25

Ιράν: 1 νεκρός από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη πυρομαχικό το οποίο είχε ριφθεί από το Ισραήλ και δεν εξουδετερώθηκε, κατά τον 12ημερο πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.

Βαρύ παραμένει το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ με διπλή στόχευση, στηρίζοντας εκεί και τις όποιες ελπίδες του να αμβλύνει τις εσωκομματικές εντάσεις. «Γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν μονόδρομο νέα συνεδρίαση της ΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση
Νέα Αριστερά 20.08.25

Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση λεηλασίας, μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Δική μας δουλειά είναι να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται», τόνισε ο βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Πλεύρης: Νέο σόου σε ακροδεξιό φόντο – «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών
Στην Αμυγδαλέζα 20.08.25

Νέο σόου Πλεύρη σε ακροδεξιό φόντο - «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών

Νέα επίδειξη πυγμής προς τους μετανάστες και πρόσφυγες, από τον αρμόδιο υπουργό - Ο Θ. Πλεύρης δεν δίστασε να απειλήσει και υπαλλήλους του υπουργείου του, που αντιδρούν στα απάνθρωπα μέτρα

Σύνταξη
Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς
ΠΑΣΟΚ 20.08.25

Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς

«Εμείς οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που αποφασίζουν, θα πρέπει να ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και οι οποίοι μελετούν το αντικείμενο σε βάθος», τόνισε ο Δημήτρης Μπιάγκης για τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs
Champions League 20.08.25

Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη League Phase του Champions League, όμως παρακολουθεί και τα play-offs αφού δεν θέλει να δει Ρέιντζερς και Μπόντο να τον ακολουθούν εκεί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»
«Κυβερνητική ολιγωρία» 20.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»

«Η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένει θεατής, καταρρίπτοντας το ένα αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων μετά το άλλο», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας

Σύνταξη
Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης
Περιβάλλον 20.08.25

Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Με παρέμβαση του ο Γιάννης Κωνσταντάτος με την ιδιότητα του δημάρχου και προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων προτείνει δέκα μέτρα για την σωτηρία των δασών.

Σύνταξη
Πυρόπληκτοι: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών – Πώς θα γίνουν οι πληρωμές
Οικονομικές Ειδήσεις 20.08.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Από σήμερα έως την 1η Σεπτεμβρίου μαζί με το δελτίο της αυτοψίας, το Ε1 και το Ε9 τους, οι πολίτες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές μπορούν να πάνε να αιτηθούν στον δήμο

Σύνταξη
Νίκος Θέμελης: Ανεξήγητα (;) απαισιόδοξος
Αντινομίες 20.08.25

Νίκος Θέμελης: Περί της ελληνικής αστικής τάξης

Ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης ακόμη και τα πιο αντιδραστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας μιμούνταν τις δυτικές πρακτικές και συνήθειες, ήταν δυτικόστροφα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
«Σύντομα ειρήνη» 20.08.25

Φαραντούρης: Η Ελλάδα να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι για την εφαρμογή διεθνούς δικαίου δεν αρκεί απλώς η επίκλησή του αλλά χρειάζεται ενεργητική πολιτική ενίσχυσης συμμαχιών και του ρόλου της

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI
«Υπερβολικός ενθουσιασμός» 20.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βρίσκεται σε φούσκα, συγκρίνοντας τις συνθήκες της αγοράς με εκείνες της φούσκας dotcom

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο