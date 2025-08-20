Αποφασισμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού είναι η κυβέρνηση του Ισραήλ. Ο υπουργός Άμυνας (στην εικόνα πάνω από Times of Israel) στο πλαίσιο του σχεδίου για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο του.

«Ο Ίσραελ Κατς ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας. Ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής» ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, ενώ συμπλήρωσε υποκριτικά ότι ο Κατς ενέκρινε και «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» των Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο αν και αμφισβητούμενο στόχο να νικήσει τη Χαμάς. Καθυστερεί δε, να απαντήσει επισήμως στη νέα πρόταση εκεχειρίας.

Η Χαμάς έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για κατάπαυση πυρός, όμως το Ισραήλ δεν έχει δώσει τη δική του τελική απάντηση, ενώ φέρεται να επιμένει στην ταυτόχρονη επιστροφή όλων των αιχμαλώτων, ζωντανών και νεκρών.

Επιχείρηση μακράς διάρκειας

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel οι εντολές επιστράτευσης θα υλοποιηθούν σε φάσεις, με την πλειονότητα των στρατιωτών (περίπου 50.000) να καλείται από τις 2 Σεπτέμβρη. Οι υπόλοιποι θα επιστρατευτούν ανάμεσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και οι τελευταίοι τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2026. Κάτι που προοιωνίζεται μια μακράς διάρκειας επιχείρηση.

Οι έφεδροι που θα κληθούν θα προστεθούν στους ήδη δεκάδες χιλιάδες που υπηρετούν, ανεβάζοντας τον αριθμό των εφέδρων στις τάξεις του IDF σε περίπου 130.000.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι έφεδροι θα χωριστούν σε τρεις ταξιαρχίες και αρκετά τάγματα, ενώ δεν αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι στην επιχείρηση, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν στρατεύματα του τακτικού στρατού σε άλλα μέτωπα.