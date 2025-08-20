Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας
- Αστυνομική επιχείρηση στις Αχαρνές - Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα [Βίντεο]
- Η αβεβαιότητα με τις επενδύσεις και το καμπανάκι για το ΑΕΠ
- Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
- Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία
Αποφασισμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού είναι η κυβέρνηση του Ισραήλ. Ο υπουργός Άμυνας (στην εικόνα πάνω από Times of Israel) στο πλαίσιο του σχεδίου για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο του.
«Ο Ίσραελ Κατς ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας. Ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής» ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, ενώ συμπλήρωσε υποκριτικά ότι ο Κατς ενέκρινε και «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» των Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο αν και αμφισβητούμενο στόχο να νικήσει τη Χαμάς. Καθυστερεί δε, να απαντήσει επισήμως στη νέα πρόταση εκεχειρίας.
Η Χαμάς έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για κατάπαυση πυρός, όμως το Ισραήλ δεν έχει δώσει τη δική του τελική απάντηση, ενώ φέρεται να επιμένει στην ταυτόχρονη επιστροφή όλων των αιχμαλώτων, ζωντανών και νεκρών.
Επιχείρηση μακράς διάρκειας
Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel οι εντολές επιστράτευσης θα υλοποιηθούν σε φάσεις, με την πλειονότητα των στρατιωτών (περίπου 50.000) να καλείται από τις 2 Σεπτέμβρη. Οι υπόλοιποι θα επιστρατευτούν ανάμεσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και οι τελευταίοι τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2026. Κάτι που προοιωνίζεται μια μακράς διάρκειας επιχείρηση.
Οι έφεδροι που θα κληθούν θα προστεθούν στους ήδη δεκάδες χιλιάδες που υπηρετούν, ανεβάζοντας τον αριθμό των εφέδρων στις τάξεις του IDF σε περίπου 130.000.
Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι έφεδροι θα χωριστούν σε τρεις ταξιαρχίες και αρκετά τάγματα, ενώ δεν αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι στην επιχείρηση, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν στρατεύματα του τακτικού στρατού σε άλλα μέτωπα.
- Ευτύχης Μπιτσάκης: Το παλαιό πεθαίνει και το νέο δεν λέει να γεννηθεί
- Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.
- Ουναΐ: Το Google Translate «ανακάλυψε» ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
- Το κλειστό του ΟΑΚΑ μετονομάστηκε επίσημα σε «Telekom Center Athens»
- Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
- Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις