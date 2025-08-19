Το Ισραήλ θέλει απελευθέρωση όλων των ομήρων – Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Γάζα

Το Ισραήλ εξακολουθεί να απαιτεί την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα, δήλωσε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τη νέα πρόταση των μεσολαβητών για την εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα, η οποία προβλέπει την επιστροφή των ανθρώπων που απήγαγε η Χαμάς σε δύο φάσεις.

Έπειτα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι αποδέχτηκε την πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών, που θα συνοδεύεται από την απελευθέρωση των ομήρων σε δύο φάσεις.

Το Ισραήλ «δεν άλλαξε» πολιτική και συνεχίζει «να απαιτεί την απελευθέρωση» όλων των ομήρων, «σύμφωνα με τις αρχές που όρισε το υπουργικό συμβούλιο για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε η κυβερνητική πηγή. «Βρισκόμαστε στην τελική, αποφασιστική φάση εναντίον της Χαμάς και δεν θα αφήσουμε κανέναν όμηρο πίσω», πρόσθεσε.

Το Τελ Αβίβ δεν έχει ακόμα απαντήσει επισήμως στην πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβήτριες χώρες – Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ.

Χαιρετίζοντας την «πολύ θετική» απάντηση της Χαμάς, το Κατάρ υπογράμμισε νωρίτερα ότι η πρόταση επαναλαμβάνει «σχεδόν ακέραιο» το αμερικανικό σχέδιο που είχε γίνει δεκτό προηγουμένως από το Ισραήλ. Βασίζεται σε ένα προηγούμενο σχέδιο του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, το οποίο προέβλεπε την απελευθέρωση δέκα ζωντανών ομήρων και την παράδοση 18 σορών, σε αντάλλαγμα για μια κατάπαυση του πυρός επί 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε το δημόσιο ραδιόφωνο Kan.

«Η Χαμάς και οι (άλλες) φράξιες ελπίζουν (…) ότι ο Νετανιάχου δεν θα θέσει εμπόδια» στην εφαρμογή της συμφωνίας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης, Ιζάτ αλ Ρισκ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον συζητά την πρόταση. «Δεν νομίζω ότι είναι σύμπτωση που η Χαμάς δέχτηκε την πρόταση αυτή, αφού ο πρόεδρος έκανε μια πολύ αυστηρή ανάρτηση για τον πόλεμο αυτό στο Truth Social χθες», υποστήριξε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί, όπως ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, προειδοποιούν πάντως τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «να μην υποχωρήσει» θεωρώντας ότι «δεν έχει εντολή να συνάψει μια μερική συμφωνία».

Παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 49 παραμένουν ακόμη στη Γάζα, αλλά οι 27 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Συνεχίζονται τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Εν τω μεταξύ, η Πολιτική Άμυνα της Γάζας ανέφερε σήμερα ότι τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά πλήγματα στις συνοικίες Ζεϊτούν και Αλ Σάμπρα. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι μια φάλαγγα τεθωρακισμένων έχει πάρει θέσεις στα όρια αυτού του τομέα.

«Οι εκρήξεις δεν σταματούν στην Αλ Σάμπρα. Μας πυροβολούν τα άρματα και το πυροβολικό, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε ένας κάτοικος, ο Χουσέιν αλ Νταΐρι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν με στόχο να διαλύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς, με έναν εκπρόσωπό του να ισχυρίζεται πως ο στρατός «σέβεται το διεθνές δίκαιο και λαμβάνει εύλογα προληπτικά μέτρα για να περιοριστεί η ζημία στους αμάχους».

Ο ίδιος διευκρίνισε στη συνέχεια ότι ένα πλήγμα στο Χαν Γιουνές, στο νότιο τμήμα του θύλακα, είχε ως στόχο έναν μαχητή της Χαμάς.

Ο ισραηλινός ιστότοπος Walla, που επικαλείται έναν ειδικό σε στρατιωτικά θέματα, εξήγησε ότι η Ταξιαρχία 99 βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάληξη της συνοικίας Ζεϊτούν και πως ο επόμενος στόχος θα είναι η συνοικία Σάμπρα.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τα δύο εκατομμύρια των Παλαιστινίων που ζουν στην πολιορκημένη Γάζα κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν. Το Ισραήλ απορρίπτει την κατηγορία της σκόπιμης λιμοκτονίας και υποστηρίζει ότι επιτρέπει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον θύλακα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Σήμερα, πάντως, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι δεν του δόθηκε έγκριση να παραδώσει σκηνές στους κατοίκους, μολονότι το ισραηλινό σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας προβλέπει τον εκτοπισμό των Παλαιστίνιων προς το νότο.