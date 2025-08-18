newspaper
18.08.2025 | 19:55
Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής
Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 22:01

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τους στόχους του στη Γάζα δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για κατάληψη της Γάζας θα υλοποιηθούν, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Χαμάς δήλωσε ότι έχει αποδεχθεί την πρόταση των μεσολαβητών για εκεχειρία, δήλωσε:

«Όπως εσείς, ακούω τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, και από αυτές, μπορείτε να πάρετε την εντύπωση ενός πράγματος – ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση». Και πρόσθεσε ότι συναντήθηκε νωρίτερα με την ανώτατη διοίκηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για να συζητήσουν την κατάληψη της Πόλης της Γάζας από το Ισραήλ «και την ολοκλήρωση των αποστολών μας».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τέτοιες προτάσεις και θα συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο μόνο εάν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα, αφοπλιστεί, επιτρέψει την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, παραχωρήσει στο Ισραήλ τον συνολικό έλεγχο ασφαλείας της Λωρίδας και παραδώσει τον έλεγχο σε έναν φορέα διαφορετικό από την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Λάβαμε την πρόταση»

Την ίδια ώρα, Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Τελ Αβίβ έχει λάβει την τελευταία προσφορά συμφωνίας για τους ομήρους από τη διαπραγματευτική ομάδα των Αράβων στο Κατάρ. Μιλώντας στους Times of Israel, ο αξιωματούχος που μίλησε με τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η πρόταση περιλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία των απαιτήσεων που υπέβαλε η Χαμάς τον περασμένο μήνα και οδήγησαν στην κατάρρευση των συνομιλιών στην Ντόχα.

Οι Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η σκληρή αυτή ρητορική εκ μέρους του Ισραήλ είναι απλώς μια τακτική πίεσης. Και πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συμφωνήσει εάν η Χαμάς συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις απαιτήσεις που υπέβαλε τον περασμένο μήνα που οδήγησαν στην κατάρρευση των συνομιλιών για μερική συμφωνία.

Ωστόσο, ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου «δεν έχει εντολή για μερική συμφωνία». Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιέζουν πολύ σκληρά να μην υποχωρήσει σε καμία παραχώρηση στη Γάζα.

Την τελευταία φορά που επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Μπεν Γκβιρ αποσύρθηκε από την κυβέρνηση και απείλησε να το κάνει ξανά εάν υπογραφεί μια άλλη συμφωνία με τη Χαμάς.

Γκαντς: Η Βουλή θα ψηφίσει επιστροφή των ομήρων

Την ίδια ώρα οι οικογένειες των ομήρων, αλλά και χιλιάδες Ισραηλινοί ζητούν με διαδηλώσεις την  υπογραφή συμφωνίας για να επιστρέψουν οι τελευταίοι όμηροι που κρατάει η Χαμάς.

Επίσης, ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικής Ενότητας, που βρίσκεται στην αντιπολίτευση, Μπένι Γκαντς, επιμένει ότι η κυβέρνηση έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών για την επιστροφή των ομήρων.

«Η κυβέρνηση έχει σαφή πλειοψηφία και ένα ευρύ δίχτυ ασφαλείας για την επιστροφή των ομήρων. Νετανιάχου, δεν είναι η ώρα να διστάσετε, είναι η ώρα να κάνετε τις σωστές επιλογές για το έθνος του Ισραήλ και την ασφάλεια του Ισραήλ», έγραψε στο X.

«Ετοιμοι για το επόμενο στάδιο στη Γάζα»

Τα λεγόμενα Νετανιάχου επιβεβαίωσε ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ είπε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε «σημείο καμπής στον πόλεμο», ενόψει του «επόμενου σταδίου» μιας επίθεσης κατά της Χαμάς.

«Βρισκόμαστε στη μέση μιας πολυμέτωπης, παρατεταμένης και άνευ προηγουμένου εκστρατείας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής στον πόλεμο, ενόψει της μετάβασης στο επόμενο στάδιο της Επιχείρησης “Άρματα του Γεδεών”, η οποία επικεντρώνεται στην εμβάθυνση του χτυπήματος κατά της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», είπε.

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν επίσης ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ. «Ετοιμάζουμε και εγκρίνουμε σχέδια. Πρέπει να προετοιμάσετε όλα τα πλαίσια για τη συνέχιση των επιχειρησιακών εξελίξεων», λέει ο Ζαμίρ στους αξιωματικούς.

Κόσμος
Τραμπ – Ζελένσκι: «Θέλουμε μια βιώσιμη και μακρόπνοη ειρήνη»

Τραμπ – Ζελένσκι: «Θέλουμε μια βιώσιμη και μακρόπνοη ειρήνη»

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Ουάσιγκτον 18.08.25

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα βλέμματα στη συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων με Τραμπ – Δείτε live όλες τις εξελίξεις
Κόσμος 18.08.25 Upd: 21:11

«Ο πόλεμος θα τελειώσει» είπε ο Τραμπ - Ανοιχτός σε υπό όρους εκλογές ο Ζελένσκι - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει» - Όλες οι εξελίξεις

Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την πείνα σε νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας – «Σκόπιμη λιμοκτονία»
Ανατριχιαστικές μαρτυρίες 18.08.25

«Σκόπιμη λιμοκτονία στη Γάζα» λέει η Διεθνής Αμνηστία - Έγκυες φοβούνται να γεννήσουν, ηλικιωμένοι θέλουν να πεθάνουν

«Κατηγορώ» της Διεθνούς Αμνηστίας στη διεθνή κοινότητα για τη «σκόπιμη λιμοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα» - Νέα έκθεση κόλαφος

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν τον Τραμπ για «εγγυήσεις ασφαλείας» – Παρτίδα πόκερ στον Λ. Οίκο
Τι σημαίνει στην πράξη 18.08.25

Ζελένσκι και Ευρωπαίοι θα πιέσουν για «εγγυήσεις ασφαλείας» - Παρτίδα πόκερ για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο

Απειλή για γενικευμένο πόλεμο προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία - Οι «εγγυήσεις ασφαλείας» προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους - Τι σημαίνουν στην πράξη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης
Δεν πληρώνουν! 18.08.25

Η νησίδα – καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων στο Μαϊάμι με πρόβλημα… αποχέτευσης

Το «Billionaire Bunker» του Μαϊάμι, όπου ζουν ο Τζεφ Μπέζος, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Χούλιο Ιγκλέσιας και ο Τομ Μπρέιντι, αποδεικνύει ότι ούτε η υπερπολυτέλεια γλιτώνει από τα πιο απλά προβλήματα υποδομής

Γεώργιος Μαζιάς
Βολιβία: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία
Κιρόγα και Πας 18.08.25

Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι της Δεξιάς που διεκδικούν την προεδρία της Βολιβίας

Ο 57χρονος οικονομολόγος Ροδρίγο Πας και ο 65χρονος μηχανικός Χόρχε Κιρόγα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο για την προεδρία στη Βολιβία - Οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο

Σύνταξη
Φωτιά: Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους – Η αντίδραση του δήμου Πατρέων
Διαμαρτυρία πυρόπληκτων 18.08.25

Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους - Η αντίδραση του δήμου Πατρέων

Τα μέτρα για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δήμου Πατρέων που καταγγέλλει «απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»
«Καμουφλάζ αποτυχίας» 18.08.25

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ανάρτησή του σχετικά με το ΕΣΥ. Καλεί τον Κ.Μητσοτάκη να σταματήσει τις «θριαμβολογίες» και να δείξει «πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση» του συστήματος.

Σύνταξη
«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια
Ωραία Ζωή 18.08.25

«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια

Πώς ζει η Ζωή Λάσκαρη μετά τον θάνατό της; Η απάντηση κρύβεται στα ίδια της τα λόγια: στις αλήθειες, τα πάθη και τις σκέψεις που μοιράστηκε με το κοινό και τους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας την πραγματική γυναίκα πίσω από τον μύθο της σταρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 18.08.25

Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Από γάμο στον Έβρο επέστρεφαν τα θύματα του δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό στην Ξάνθη - Σώθηκαν δύο μικρά παιδιά από το ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Ουάσιγκτον 18.08.25

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη
On Field 18.08.25

Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη

Η Άρσεναλ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, καθώς η ομάδα του Λονδίνου έχει βρει μυθικούς τρόπους για να σκοράρει μετά από εκτελέσεις κόρνερ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καστοριά: To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο
Ελλάδα 18.08.25

To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο Καστοριάς

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στην Καστοριά μετά την απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League

Το ραντεβού του Λανουά και της ΚΕΔ είναι για την Πέμπτη (21/8), ενώ και σε άλλη ημερομηνία θα γίνει ξεχωριστό μάθημα μόνο στον Ολυμπιακό και μετά στους άλλους Ευρωπαίους (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ)

Βάιος Μπαλάφας
Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους
1848 18.08.25

Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους

Ενώ δύο από τους τέσσερις κληρονόμους του Τζουζέπε Βέρντι αποδέχτηκαν την προσφορά του κράτους, η Μαρία Μερσέντες και ο Αντζιόλο Καράρα Βέρντι την απέρριψαν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)

Με γκολ του Αγκίρε στο 90+7′ ο Παναιτωλικός πέρασε με 2-1 από την έδρα της Νίκης Βόλου και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου. Πρόκριση με το ίδιο σκορ και για τον Λεβαδειακό στην έδρα του Μακεδονικού.

Σύνταξη
Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
Μπάσκετ 18.08.25

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο
Ελλάδα για πάντα 18.08.25

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Το supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και ο σύντροφός της, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ, συνεχίζουν να ψηφίζουν Κυκλάδες για ακόμη ένα καλοκαίρι της ζωής τους

Σύνταξη
Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
On Field 18.08.25

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
Slang 18.08.25

Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν

Όπως όλα δείχνουν, οι παλαιότερες γενιές και όσοι απεχθάνονται το TikTok -παρόλο που αγαπούν τα reels του Instagram-, θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi και το delulu.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
