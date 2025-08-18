Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις για κατάληψη της Γάζας θα υλοποιηθούν, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Χαμάς δήλωσε ότι έχει αποδεχθεί την πρόταση των μεσολαβητών για εκεχειρία, δήλωσε:

«Όπως εσείς, ακούω τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, και από αυτές, μπορείτε να πάρετε την εντύπωση ενός πράγματος – ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση». Και πρόσθεσε ότι συναντήθηκε νωρίτερα με την ανώτατη διοίκηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για να συζητήσουν την κατάληψη της Πόλης της Γάζας από το Ισραήλ «και την ολοκλήρωση των αποστολών μας».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τέτοιες προτάσεις και θα συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο μόνο εάν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους ταυτόχρονα, αφοπλιστεί, επιτρέψει την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, παραχωρήσει στο Ισραήλ τον συνολικό έλεγχο ασφαλείας της Λωρίδας και παραδώσει τον έλεγχο σε έναν φορέα διαφορετικό από την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Λάβαμε την πρόταση»

Την ίδια ώρα, Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Τελ Αβίβ έχει λάβει την τελευταία προσφορά συμφωνίας για τους ομήρους από τη διαπραγματευτική ομάδα των Αράβων στο Κατάρ. Μιλώντας στους Times of Israel, ο αξιωματούχος που μίλησε με τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η πρόταση περιλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία των απαιτήσεων που υπέβαλε η Χαμάς τον περασμένο μήνα και οδήγησαν στην κατάρρευση των συνομιλιών στην Ντόχα.

Οι Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η σκληρή αυτή ρητορική εκ μέρους του Ισραήλ είναι απλώς μια τακτική πίεσης. Και πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συμφωνήσει εάν η Χαμάς συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις απαιτήσεις που υπέβαλε τον περασμένο μήνα που οδήγησαν στην κατάρρευση των συνομιλιών για μερική συμφωνία.

Ωστόσο, ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου «δεν έχει εντολή για μερική συμφωνία». Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιέζουν πολύ σκληρά να μην υποχωρήσει σε καμία παραχώρηση στη Γάζα.

Την τελευταία φορά που επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Μπεν Γκβιρ αποσύρθηκε από την κυβέρνηση και απείλησε να το κάνει ξανά εάν υπογραφεί μια άλλη συμφωνία με τη Χαμάς.

Γκαντς: Η Βουλή θα ψηφίσει επιστροφή των ομήρων

Την ίδια ώρα οι οικογένειες των ομήρων, αλλά και χιλιάδες Ισραηλινοί ζητούν με διαδηλώσεις την υπογραφή συμφωνίας για να επιστρέψουν οι τελευταίοι όμηροι που κρατάει η Χαμάς.

Επίσης, ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικής Ενότητας, που βρίσκεται στην αντιπολίτευση, Μπένι Γκαντς, επιμένει ότι η κυβέρνηση έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών για την επιστροφή των ομήρων.

«Η κυβέρνηση έχει σαφή πλειοψηφία και ένα ευρύ δίχτυ ασφαλείας για την επιστροφή των ομήρων. Νετανιάχου, δεν είναι η ώρα να διστάσετε, είναι η ώρα να κάνετε τις σωστές επιλογές για το έθνος του Ισραήλ και την ασφάλεια του Ισραήλ», έγραψε στο X.

«Ετοιμοι για το επόμενο στάδιο στη Γάζα»

Τα λεγόμενα Νετανιάχου επιβεβαίωσε ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ είπε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε «σημείο καμπής στον πόλεμο», ενόψει του «επόμενου σταδίου» μιας επίθεσης κατά της Χαμάς.

«Βρισκόμαστε στη μέση μιας πολυμέτωπης, παρατεταμένης και άνευ προηγουμένου εκστρατείας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής στον πόλεμο, ενόψει της μετάβασης στο επόμενο στάδιο της Επιχείρησης “Άρματα του Γεδεών”, η οποία επικεντρώνεται στην εμβάθυνση του χτυπήματος κατά της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», είπε.

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν επίσης ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ. «Ετοιμάζουμε και εγκρίνουμε σχέδια. Πρέπει να προετοιμάσετε όλα τα πλαίσια για τη συνέχιση των επιχειρησιακών εξελίξεων», λέει ο Ζαμίρ στους αξιωματικούς.