Δεκάδες χιλιάδες συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις που γίνονται σε διάφορα σημεία του Ισραήλ από το πρωί ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 25 συλλήψεις ενώ δεν λείπουν και οι συγκρούσεις.

Οι κινητοποιήσεις που καλούνται από την κυριότερη οργάνωση συγγενών των ομήρων έχουν ως αίτημα την κατάπαυση πυρός με σκοπό να επιστρέψουν οι όμηροι.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, επισκέφθηκε το πρωί την πλατεία ομήρων εν μέσω των κινητοποιήσεων και απηύθυνε μήνυμα στους ηγέτες διεθνώς να «σταματήσουν την υποκρισία και να πιέσουν πραγματικά τη Χαμάς να επιστρέψει τους ομήρους».

Strong words by our President ⁦@Isaac_Herzog to the international community⁩: Stop being a bunch of hypocrites, press Hamas to release our hostages! pic.twitter.com/DYgdSNrlo0 — Yossi Zilberman 🎗 (@YossiZilberman) August 17, 2025

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, πηγαίνοντας ακόμα παραπέρα, δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις αυτές ενισχύουν τη θέση της Χαμάς.

«Εκείνοι που καλούν σήμερα για τερματισμό του πολέμου χωρίς ήττα της Χαμάς όχι μόνο ενισχύουν τη θέση της Χαμάς και καθυστερούν την απελευθέρωση των ομήρων μας, αλλά και εγγυώνται ότι οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου θα επαναληφθούν ξανά και ξανά και ότι θα πρέπει να πολεμάμε έναν ατελείωτο πόλεμο», είπε ο Νετανιάχου στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα ενός ομήρου, απάντησε στον Νετανιάχου λέγοντας ότι «η τοξική και αποστασιοποιημένη δήλωση του Νετανιάχου αποδεικνύει μόνο πόσο πολύ τον φοβίζουν οι διαμαρτυρίες».

«Οι διαμαρτυρόμενοι είναι το αντίβαρο στους υπουργούς Μπεζαλέλ Σμοτρίχ και Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ. Καλώ όλους – βγείτε στους δρόμους!», έγραψε στο X.

Έχουν πιθανότητα οι διαδηλώσεις να φέρουν αποτελέσματα;

Ο πρώην ισραηλινός διπλωμάτης Alon Pinkas δήλωσε στο Al Jazeera ότι, ενώ διαδηλώσεις και απεργίες λαμβάνουν χώρα «σε όλο» το Ισραήλ, παραμένει να δούμε αν θα συνεχιστούν μακροπρόθεσμα.

«Η γενική απεργία δεν είναι πλήρης, επειδή η ομοσπονδία συνδικάτων αποσύρθηκε ή υποχώρησε και δεν συμμετέχει, πράγμα που σημαίνει ότι τα μεγάλα συνδικάτα των εργαζομένων αφήνουν στα μέλη τους την απόφαση να απεργήσουν ή όχι.

«Επομένως, δεν είναι πλήρης απεργία», δήλωσε ο Pinkas από το Τελ Αβίβ, προσθέτοντας ότι η αποτελεσματικότητα του κινήματος θα εξαρτηθεί από το αν θα συνεχιστεί πέρα από μια μέρα.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι: Είναι βιώσιμο; Διότι αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο, μονοήμερο γεγονός που θα τελειώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα εξαφανιστεί αύριο, τότε ο αντίκτυπός του θα είναι αμελητέος», είπε.

Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη φάση, λέει ο στρατός

Εντωμεταξύ ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Γάζα ότι οι IDF σύντομα θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση της επιχείρησης, που αφορά την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Σύντομα θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης «Τα άρματα του Γκιντεόν», στην οποία θα συνεχίσουμε να εντείνουμε τις επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στην πόλη της Γάζας μέχρι την οριστική ήττα της».

Πρόσθεσε ότι ο στρατός «έχει το ηθικό καθήκον να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα, ζωντανούς ή νεκρούς».

Η Χαμάς καταδίκασε το σχέδιο του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας και αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και δήλωσε ότι αποτελεί «νέα κύμα γενοκτονίας και εκτοπισμού» για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της περιοχής.

«Τα σχέδια για την κατάληψη της Γάζας και τον εκτοπισμό του πληθυσμού της αποτελούν σοβαρό έγκλημα πολέμου που αντικατοπτρίζει την αδιαφορία της κατοχής για το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο», αναφέρεται σε δήλωση της οργάνωσης στο Telegram.

Η οργάνωση δήλωσε ότι η προγραμματισμένη εγκατάσταση σκηνών και άλλων καταλυμάτων από το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί «κατάφωρη εξαπάτηση» με σκοπό την κάλυψη του σχεδίου εκτοπισμού.

Η πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ «δίνει το πράσινο φως στην κατοχή για να συνεχίσει τα εγκλήματα γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης», αναφέρει ακόμα η δήλωση.

Η οργάνωση κάλεσε τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα να αντιταχθούν στο σχέδιο του Ισραήλ.

Συνάντηση της Χαμάς με μεσολαβητές

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Khalil al‑Hayya, θα συναντηθεί σήμερα με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου Hassan Rashad, εκπροσώπους του Κατάρ και ηγέτες Παλαιστινίων, για να εξετάσουν τρόπους άσκησης πίεσης στο Ισραήλ ώστε να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σχετικά με τους ομήρους, σύμφωνα με παλαιστίνιο αξιωματούχο που μίλησε στο Al Jazeera.

Σύμφωνα με την πηγή, η συνάντηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος της Αιγύπτου. Ταυτόχρονα, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουσταφά έφτασε στο Κάιρο και θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και τον υπουργό Εξωτερικών για να συζητήσουν το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας.

Την ίδια στιγμή δημοσίευμα της ισραηλινής Haartez αναφέρει ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ προετοιμάζουν ένα νέο σχέδιο μερικής η σταδιακής κατάπαυσης πυρός στη Χαμάς που βασίζεται σε προηγούμενη πρόταση του αμερικανού απεσταλμένου Γουίτκοφ και σε «μερικές συμφωνίες» που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των αποτυχημένων διαπραγματεύσεων.

Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει απελπιστική ενώ οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο εκτοπισμό ενώ η πείνα θερίζει στον θύλακα. Το τελευταίο 24ωρο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 47 άνθρωποι, ανάμεσά τους 14 που αναζητούσαν βοήθεια.

Το ίδιο διάστημα άλλοι επτά άνθρωποι πέθαναν από την πείνα ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από υποσιτισμό σε 258, συμπεριλαμβανομένων 110 παιδιών.

Από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 ο επίσημος αριθμός των νεκρών στη Γάζα είναι 61.994 ενώ από τις 27 Μαΐου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 1.938 πεινασμένους που αναζητούσαν βοήθεια.