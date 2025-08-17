Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στο κέντρο του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φόρουμ συγγενών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης, σύμφωνα με αναφορές, στην Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και την Μπερσέβα.

Έντονες διαμαρτυρίες για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Πανεθνική απεργία

«Αύριο θα οδηγήσουμε τη χώρα σε πάγωμα», δήλωσε απευθυνόμενη στους διαδηλωτές η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, αναφερόμενη στην προγραμματισμένη για σήμερα πανεθνική απεργία στο Ισραήλ. Ο γιος της, ο Ματάν, είναι ένας από τους περίπου 20 ζωντανούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Και δεν θα σταματήσουμε αύριο, δεν θα περιμένουμε ο Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», συνέχισε η Ζανγκάουκερ.

Η ίδια την προηγούμενη εβδομάδα είχε διαμηνύσει στην κυβέρνηση ότι «αν κατακτήσετε τμήματα της Λωρίδας και δολοφονηθούν όμηροι, θα σας κυνηγήσουμε στις πλατείες, στις εκλογές, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε».

Μιλώντας έξω από τα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Άμυνας συνέχισε λέγοντας: «Θα υπενθυμίζουμε στον λαό του Ισραήλ, μέρα και νύχτα, ότι θα μπορούσατε να έχετε επιτύχει μια συμφωνία για τους ομήρους, αλλά αποφασίσατε να τους σκοτώσετε. Τα χέρια σας θα είναι βαμμένα με το αίμα των ομήρων».

Σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, η Κυριακή – οπότε αποφασίστηκε η απεργία – είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ισραήλ.

Οι οικογένειες ζήτησαν να γίνει απεργία σε διαμαρτυρία για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, ανέφερε η Times of Israel.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι στα χέρια της Χαμάς βρίσκονται οι σοροί περίπου 30 ανθρώπων που απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας επιπλέον των ζωντανών ομήρων.