Το Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προετοιμάζεται να εκκενώσει με τη βία τους Παλαιστινίους από τις «ζώνες μάχης» (βόρεια και κεντρική Γάζας) προς το νότιο τμήμα του θύλακα από την Κυριακή, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση νέας επίθεσης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Avichay Adraee δήλωσε το Σάββατο ότι στους κατοίκους θα παρασχεθούν σκηνές και άλλος εξοπλισμός καταφυγίου που θα μεταφερθούν μέσω του Karem Abu Salem, ή Kerem Shalom, από τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανώσεις αρωγής.

Ο ΟΗΕ δεν έχει σχολιάσει το σχέδιο ή τον υποτιθέμενο ρόλο του στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η δήλωση έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι ο στρατός έλαβε το πράσινο φως για να «διαλύσει» αυτά που περιέγραψε ως τα δύο εναπομείναντα προπύργια της Χαμάς: την πόλη της Γάζας στο βορρά και την υποτιθέμενη ασφαλή ζώνη

al-Mawasi πιο νότια.

Απόγνωση

Ο στρατός δεν έχει διευκρινίσει εάν ο εξοπλισμός καταφυγίων προοριζόταν για τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας, ο οποίος εκτιμάται σε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα σήμερα, και εάν ο τόπος στον οποίο θα μεταφερθούν στο νότιο τμήμα της Γάζας θα είναι η περιοχή της Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο ΟΗΕ δεν σχολίασε αμέσως την ισραηλινή ανακοίνωση, ωστόσο προειδοποίησε την Πέμπτη ότι χιλιάδες οικογένειες που ήδη υπομένουν φρικτές ανθρωπιστικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε απόγνωση εάν το σχέδιο για την πόλη της Γάζας προχωρήσει.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, χαρακτήρισε την ανακοίνωση του στρατού ως «μέρος της βίαιης επίθεσης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας» και «επικίνδυνη και θρασύτατη προσβολή των διεθνών συμβάσεων».

«Το να αναγκάζεις τους ανθρώπους να φεύγουν εν μέσω πείνας, σφαγών και εκτοπισμού είναι ένα συνεχιζόμενο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η εγκληματική συμπεριφορά στη Γάζα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα καθημερινά εγκλήματα που διαπράττονται από την κατοχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», ανέφερε η οργάνωση σε δήλωσή της.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους στα περίχωρα της πόλης της Γάζας την τελευταία εβδομάδα. Κάτοικοι των συνοικιών Zeitoun και Shujayea αναφέρουν σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις στη βόρεια Γάζα

Ένα ισραηλινό drone έπληξε μια ομάδα ανθρώπων στην περιοχή Asqaula της γειτονιάς Zeitoun στην ανατολική πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ένα άλλο άτομο σκοτώθηκε και τρία τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε ένα σπίτι κοντά στο τζαμί al-Alami στην οδό az-Zarqa, επίσης στην ανατολική πόλη της Γάζας.

Ο καταυλισμός με σκηνές του al-Mawasi, στο νότιο τμήμα της Γάζας, δέχτηκε επίσης επίθεση το Σάββατο. Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον Motasem al-Batta, τη σύζυγό του και την κόρη τους μέσα στη σκηνή τους. Η περιοχή είχε χαρακτηριστεί ως «ανθρωπιστική» ή «ασφαλής» ζώνη στις αρχές του πολέμου, αλλά παρ’ όλα αυτά έχει γίνει στόχος επανειλημμένων επιθέσεων.

Ένας γείτονας της οικογένειας, ο Φάτι Σουμπέιρ, δήλωσε στο Associated Press ότι οι εκτοπισμένοι πολίτες ζούσαν στην πυκνοκατοικημένη περιοχήal-Mawasi. Μιλώντας για το παιδί της οικογένειας που σκοτώθηκε είπε: «Δυόμισι μηνών, τι είχε κάνει;»

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 61.827 άτομα από τον Οκτώβριο του 2023. Από υποσιτισμό έχουν πεθάνει 251 άνθρωποι μέχρι στιγμής σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της Γάζας το Σάββατο.

Από αυτούς έντεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί πέθαναν από την πείνα το τελευταίο 24ωρο αναφοράς.

Στο νοσοκομείο αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, η ζωή περισσότερων από 200 ασθενών κρεμόταν από μια κλωστή, λόγω της οξείας έλλειψης φαρμάκων και του υποσιτισμού.

Ο διευθυντής Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια δήλωσε ότι το νοσοκομείο ήταν υπερπλήρες με τραυματίες εν μέσω των αδιάκοπων ισραηλινών βομβαρδισμών και ότι οι γιατροί πραγματοποιούσαν όλο και περισσότερους ακρωτηριασμούς, καθώς δεν ήταν σε θέση να καταπολεμήσουν τη μόλυνση των τραυμάτων.

Χωρίς ιατρικές προμήθειες

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 14.800 ασθενείς χρειάζονται ιατρική περίθαλψη που δεν είναι διαθέσιμη στη Γάζα. Ωστόσο, η έξοδος από τη Λωρίδα δεν είναι πάντα αρκετή για να σώσει μια ζωή.

Η 20χρονη Marah Abu Zuhri έφτασε στην Πίζα με ανθρωπιστική πτήση της ιταλικής κυβέρνησης την Τετάρτη το βράδυ, σε κατάσταση σοβαρής ασιτίας. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πίζας ανέφερε ότι παρουσίαζε σοβαρή ασιτία, πριν ανακοινωθεί ο θάνατός της την Παρασκευή.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας, Μουνίρ αλ-Μπουρς, δήλωσε στο Al Jazeera ότι 40.000 βρέφη στην περιοχή υπέφεραν από σοβαρό υποσιτισμό εν μέσω κρίσιμης έλλειψης τροφίμων που προκλήθηκε από τους περιορισμούς της Ισραήλ στην παροχή βοήθειας στη Γάζα.

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Hind Khoudary, δήλωσε ότι η πραγματικότητα της πείνας στη Γάζα είναι «καταστροφική».

«Οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από υποσιτισμό και πείνα», είπε. «Οι τελευταίοι που πέθαναν από πείνα ήταν δύο αδέλφια, ηλικίας 16 και 25 ετών, που πέθαναν την ίδια μέρα».

Θερίζει η πείνα

Σύμφωνα με τον Amjad Shawa, διευθυντή του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ, «μόνο το 10%» των καθημερινών προμηθειών τροφίμων που είναι απαραίτητα εισέρχονται στην περιοχή, «ενώ το σύστημα υγείας καταρρέει μέρα με τη μέρα και οι δυνατότητές μας είναι πολύ περιορισμένες».

Είπε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα κατέστρεψε την κοινωνικοοικονομική δομή της, αφήνοντας τους Παλαιστινίους στην περιοχή «εντελώς εξαρτημένους από την ανθρωπιστική βοήθεια».

Αυτό που εισέρχεται στη χώρα είναι «πολύ περιορισμένη ποσότητα, η οποία αρκεί μόνο για να κρατήσει τους ανθρώπους ζωντανούς σε ελάχιστο επίπεδο», πρόσθεσε.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι τα επίπεδα πείνας και υποσιτισμού στη Γάζα είναι τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου.

Οι οικογένειες των 50 Ισραηλινών αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα συγκλονίστηκαν από την πρόσφατη δημοσίευση βίντεο που δείχνουν τους εξαντλημένους συγγενείς τους να ικετεύουν για βοήθεια και τροφή.

Μια ομάδα που εκπροσωπεί τις οικογένειες κάλεσε τους Ισραηλινούς να βγουν στους δρόμους την Κυριακή. «Σε όλη τη χώρα, εκατοντάδες πρωτοβουλίες πολιτών θα διακόψουν την καθημερινή τους ζωή και θα συμμετάσχουν στον πιο δίκαιο και ηθικό αγώνα: τον αγώνα για την επιστροφή και των 50 ομήρων στην πατρίδα τους», ανέφερε σε δήλωσή της.

Ο Νετανιάχου απέρριψε τις επικρίσεις ότι το σχέδιό του να επεκτείνει τη στρατιωτική επίθεση θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των υπόλοιπων αιχμαλώτων. Η κινητοποίηση των δυνάμεων αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την απόφασή του, λέγοντας ότι «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να επιτεθεί στη Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: Al Jazeera