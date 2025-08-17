newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 11:10
Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων στα νότια του θύλακα
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 10:20

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων στα νότια του θύλακα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκινά τις προετοιμασίες για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη βόρεια Γάζα - Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

Spotlight

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προετοιμάζεται να εκκενώσει με τη βία τους Παλαιστινίους από τις «ζώνες μάχης» (βόρεια και κεντρική Γάζας) προς το νότιο τμήμα του θύλακα από την Κυριακή, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση νέας επίθεσης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Avichay Adraee δήλωσε το Σάββατο ότι στους κατοίκους θα παρασχεθούν σκηνές και άλλος εξοπλισμός καταφυγίου που θα μεταφερθούν μέσω του Karem Abu Salem, ή Kerem Shalom, από τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανώσεις αρωγής.

Ο ΟΗΕ δεν έχει σχολιάσει το σχέδιο ή τον υποτιθέμενο ρόλο του στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η δήλωση έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι ο στρατός έλαβε το πράσινο φως για να «διαλύσει» αυτά που περιέγραψε ως τα δύο εναπομείναντα προπύργια της Χαμάς: την πόλη της Γάζας στο βορρά και την υποτιθέμενη ασφαλή ζώνη

«Σταματήστε την πείνα στη Γάζα» – Διαδήλωση στη Νέα Υόρκη στις 16 Αυγούστου/ Reuters

al-Mawasi πιο νότια.

Απόγνωση

Ο στρατός δεν έχει διευκρινίσει εάν ο εξοπλισμός καταφυγίων προοριζόταν για τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας, ο οποίος εκτιμάται σε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα σήμερα, και εάν ο τόπος στον οποίο θα μεταφερθούν στο νότιο τμήμα της Γάζας θα είναι η περιοχή της Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο ΟΗΕ δεν σχολίασε αμέσως την ισραηλινή ανακοίνωση, ωστόσο προειδοποίησε την Πέμπτη ότι χιλιάδες οικογένειες που ήδη υπομένουν φρικτές ανθρωπιστικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε απόγνωση εάν το σχέδιο για την πόλη της Γάζας προχωρήσει.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, χαρακτήρισε την ανακοίνωση του στρατού ως «μέρος της βίαιης επίθεσης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας» και «επικίνδυνη και θρασύτατη προσβολή των διεθνών συμβάσεων».

«Το να αναγκάζεις τους ανθρώπους να φεύγουν εν μέσω πείνας, σφαγών και εκτοπισμού είναι ένα συνεχιζόμενο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η εγκληματική συμπεριφορά στη Γάζα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα καθημερινά εγκλήματα που διαπράττονται από την κατοχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», ανέφερε η οργάνωση σε δήλωσή της.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους στα περίχωρα της πόλης της Γάζας την τελευταία εβδομάδα. Κάτοικοι των συνοικιών Zeitoun και Shujayea αναφέρουν σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Παλαιστίνιοι περιμένουν για λίγο φαΐ από μια φιλανθρωπική κουζίνα στην πόλη της Γάζας στις 15 Αυγούστου/ Reuters

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις στη βόρεια Γάζα

Ένα ισραηλινό drone έπληξε μια ομάδα ανθρώπων στην περιοχή Asqaula της γειτονιάς Zeitoun στην ανατολική πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ένα άλλο άτομο σκοτώθηκε και τρία τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε ένα σπίτι κοντά στο τζαμί al-Alami στην οδό az-Zarqa, επίσης στην ανατολική πόλη της Γάζας.

Ο καταυλισμός με σκηνές του al-Mawasi, στο νότιο τμήμα της Γάζας, δέχτηκε επίσης επίθεση το Σάββατο. Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον Motasem al-Batta, τη σύζυγό του και την κόρη τους μέσα στη σκηνή τους. Η περιοχή είχε χαρακτηριστεί ως «ανθρωπιστική» ή «ασφαλής» ζώνη στις αρχές του πολέμου, αλλά παρ’ όλα αυτά έχει γίνει στόχος επανειλημμένων επιθέσεων.

Ένας γείτονας της οικογένειας, ο Φάτι Σουμπέιρ, δήλωσε στο Associated Press ότι οι εκτοπισμένοι πολίτες ζούσαν στην πυκνοκατοικημένη περιοχήal-Mawasi. Μιλώντας για το παιδί της οικογένειας που σκοτώθηκε είπε: «Δυόμισι μηνών, τι είχε κάνει;»

Βομβαρδισμός της γειτονιάς Al Zeitoun ανατολικά της πόλης της Γάζας/ Quds News Network

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 61.827 άτομα από τον Οκτώβριο του 2023. Από υποσιτισμό έχουν πεθάνει 251 άνθρωποι μέχρι στιγμής σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της Γάζας το Σάββατο.

Από αυτούς έντεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί πέθαναν από την πείνα το τελευταίο 24ωρο αναφοράς.

Στο νοσοκομείο αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, η ζωή περισσότερων από 200 ασθενών κρεμόταν από μια κλωστή, λόγω της οξείας έλλειψης φαρμάκων και του υποσιτισμού.

Ο διευθυντής Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια δήλωσε ότι το νοσοκομείο ήταν υπερπλήρες με τραυματίες εν μέσω των αδιάκοπων ισραηλινών βομβαρδισμών και ότι οι γιατροί πραγματοποιούσαν όλο και περισσότερους ακρωτηριασμούς, καθώς δεν ήταν σε θέση να καταπολεμήσουν τη μόλυνση των τραυμάτων.

Χωρίς ιατρικές προμήθειες

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 14.800 ασθενείς χρειάζονται ιατρική περίθαλψη που δεν είναι διαθέσιμη στη Γάζα. Ωστόσο, η έξοδος από τη Λωρίδα δεν είναι πάντα αρκετή για να σώσει μια ζωή.

Η 20χρονη Marah Abu Zuhri έφτασε στην Πίζα με ανθρωπιστική πτήση της ιταλικής κυβέρνησης την Τετάρτη το βράδυ, σε κατάσταση σοβαρής ασιτίας. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πίζας ανέφερε ότι παρουσίαζε σοβαρή ασιτία, πριν ανακοινωθεί ο θάνατός της την Παρασκευή.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας της Γάζας, Μουνίρ αλ-Μπουρς, δήλωσε στο Al Jazeera ότι 40.000 βρέφη στην περιοχή υπέφεραν από σοβαρό υποσιτισμό εν μέσω κρίσιμης έλλειψης τροφίμων που προκλήθηκε από τους περιορισμούς της Ισραήλ στην παροχή βοήθειας στη Γάζα.

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Hind Khoudary, δήλωσε ότι η πραγματικότητα της πείνας στη Γάζα είναι «καταστροφική».

«Οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν από υποσιτισμό και πείνα», είπε. «Οι τελευταίοι που πέθαναν από πείνα ήταν δύο αδέλφια, ηλικίας 16 και 25 ετών, που πέθαναν την ίδια μέρα».

Θερίζει η πείνα

Σύμφωνα με τον Amjad Shawa, διευθυντή του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ, «μόνο το 10%» των καθημερινών προμηθειών τροφίμων που είναι απαραίτητα εισέρχονται στην περιοχή, «ενώ το σύστημα υγείας καταρρέει μέρα με τη μέρα και οι δυνατότητές μας είναι πολύ περιορισμένες».

Είπε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα κατέστρεψε την κοινωνικοοικονομική δομή της, αφήνοντας τους Παλαιστινίους στην περιοχή «εντελώς εξαρτημένους από την ανθρωπιστική βοήθεια».

Αυτό που εισέρχεται στη χώρα είναι «πολύ περιορισμένη ποσότητα, η οποία αρκεί μόνο για να κρατήσει τους ανθρώπους ζωντανούς σε ελάχιστο επίπεδο», πρόσθεσε.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι τα επίπεδα πείνας και υποσιτισμού στη Γάζα είναι τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου.

Οι οικογένειες των 50 Ισραηλινών αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα συγκλονίστηκαν από την πρόσφατη δημοσίευση βίντεο που δείχνουν τους εξαντλημένους συγγενείς τους να ικετεύουν για βοήθεια και τροφή.

Μια ομάδα που εκπροσωπεί τις οικογένειες κάλεσε τους Ισραηλινούς να βγουν στους δρόμους την Κυριακή. «Σε όλη τη χώρα, εκατοντάδες πρωτοβουλίες πολιτών θα διακόψουν την καθημερινή τους ζωή και θα συμμετάσχουν στον πιο δίκαιο και ηθικό αγώνα: τον αγώνα για την επιστροφή και των 50 ομήρων στην πατρίδα τους», ανέφερε σε δήλωσή της.

Ο Νετανιάχου απέρριψε τις επικρίσεις ότι το σχέδιό του να επεκτείνει τη στρατιωτική επίθεση θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των υπόλοιπων αιχμαλώτων. Η κινητοποίηση των δυνάμεων αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την απόφασή του, λέγοντας ότι «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να επιτεθεί στη Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: Al Jazeera

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

Κόσμος
Πούτιν: Τι ζητά ο Πούτιν για να τελειώσει τον πόλεμο

Πούτιν: Τι ζητά ο Πούτιν για να τελειώσει τον πόλεμο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισραήλ: Μαζικές διαδηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων
«Σταματήστε» 17.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων

«Δεν θα περιμένουμε ο Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», δήλωσε μητέρα ομήρου - Προγραμματισμένη πανεθνική απεργία στο Ισραήλ την Κυριακή

Σύνταξη
Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;
Προοπτικές και δυσκολίες 17.08.25

Τι σημαίνει η στροφή των ΗΠΑ σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία; – Μπορούν ΕΕ και Ζελένσκι να ανακόψουν αυτή την κατεύθυνση;

Το πιο βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ φαίνεται να είναι η αποδοχή από τις ΗΠΑ της ανάγκης για ειρηνευτική συμφωνία και όχι εκεχειρία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Καρπούζι: 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού
Μνήμες και σύμβολα 17.08.25

Καρπούζι, 5.000 χρόνια ιστορίας σε μια μπουκιά καλοκαιριού

Το καρπούζι ταξιδεύει μέσα σε χιλιετίες ιστορίας, ποτισμένο μνήμες, μύθους και επιστήμη, συντροφεύοντας τον άνθρωπο από τους τάφους των φαραώ έως τα ελληνικά τραπέζια - Πώς έγινε πολιτικό σύμβολο

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι τέσσερις γυναίκες που «κυκλώνουν» τον Τραμπ
Αθέατες δυναμικές 17.08.25

Οι τέσσερις γυναίκες που «κυκλώνουν» τον Τραμπ

Με διαφορετικούς τρόπους, διαμορφώνουν το πλαίσιο όπου ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποφασίζει και προβάλλεται, δείχνοντας ότι η επιρροή εκφράζεται συχνά σε πολυεπίπεδες σχέσεις

Κατερίνα Τζαβάρα
Καραϊβική: Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις
Καραϊβική 17.08.25

Ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην «Κατηγορία 5» - Ανεμοι με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα

Συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 240 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Εριν ενισχύθηκε στην Κατηγορία 5 και απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις καθώς πλησιάζει τα νησιά της Καραϊβικής.

Σύνταξη
Σερβία: Βίαια επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για 5η συνεχόμενη νύχτα
Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις 17.08.25

Βίαια επεισόδια για 5η συνεχόμενη νύχτα στη Σερβία

Βίαια επεισόδια και συγκρόυσεις ανάμεσα στην αστυνομία και αντικυβερνητικούς διαδηλωτές σημειώθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της Σερβίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα – Ετοιμοι να συμβάλουμε
Ουκρανία 17.08.25

Ικανοποίηση Ερντογάν για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα - Ετοιμοι να συμβάλουμε

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία, δηλώνει ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις των παραστρατιωτικών στην Ελ-Φασέρ
Σουδάν 17.08.25

Τουλάχιστον 17 άμαχοι νεκροί σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις στην Ελ-Φασέρ

Τουλάχιστον 17 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση των παραστρατιωτικών του Σουδάν στην Ελ-Φασέρ, η οποία υφίσταται επανειλημμένες επιθέσεις στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023.

Σύνταξη
Γάζα: Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε Παλαιστινίους
ΗΠΑ 17.08.25

Ακροδεξιά ινφλουένσερ φρενάρει... τις ανθρωπιστικές βίζες σε κατοίκους της Γάζας

Επειτα από αναρτήσεις στο X μιας ακροδεξιάς δημοσιογράφου και ινφλουένσερ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να αναστείλει τις βίζες που χορηγούσε για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας.

Σύνταξη
Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)
Κόσμος 17.08.25

Εικόνες αποκάλυψης στην Πορτογαλία – Ανεμοστρόβιλος φωτιάς σαρώνει περιοχή της χώρας (βίντεο)

Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές της οποίας συνεχίζουν να δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές - Ένας ανεμοστρόβιλος φωτιάς προκλήθηκε στην περιοχή Aguiar da Beira

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
Στη Θεσσαλονίκη 17.08.25

Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του

Η Αστυνομία συνέλαβε και μια 44χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να προμήθευσε τη δράστιδα με το καυστικό υγρό - Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας
Woman 17.08.25

Η στάρλετ που έγινε σταρ: Η Πάμελα Άντερσον παραδίδει μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας

Στα 58 της χρόνια, η Πάμελα Άντερσον όχι απλά κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, αλλά να πάει την καριέρα της σε άλλο επίπεδο, χωρίς ποτέ να απαρνηθεί το παρελθόν της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο
Μεγάλη επιτυχία 17.08.25

Xάλκινη στο Παγκόσμιο η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών στο καλοκαίρι του ελληνικού πόλο

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, το τρίτο μετάλλιο για το ελληνικό πόλο αυτό το καλοκαίρι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο – Στο νοσοκομείο το θύμα
Στη Χαλκιδική 17.08.25

Στον Εισαγγελέα πέντε ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο - Στο νοσοκομείο το θύμα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι.

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μισός τόνος ναρκωτικών KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ
Σε εμπορεύματα 17.08.25

Μισός τόνος ναρκωτικών εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Αποκαλείται φυσική κόκα, προέρχεται από το φυτό Catha Edulis και καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής - Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτωτικές με λευκά είδη που είχαν φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Στεκόμαστε πλάι τους 17.08.25

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι
Επιστολή στον δήμο 17.08.25

Κάτοικοι αντιδρούν για το drone πυρασφάλειας στο Σέλι - Μιλούν για ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας

Τριάντα εννέα κάτοικοι στη Βέροια ζητούν με επιστολή τους στο δημοτικό συμβούλιο την απομάκρυνση του drone και θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης της εγκατάστασής του στο Σέλι

Σύνταξη
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Euroleague 17.08.25

Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση

Γεμάτο το πρόγραμμα και της σημερινής μέρας. Πού θα παρακολουθήσετε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, αλλά και την υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα…

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο