Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας

Η κυβέρνηση του Ισραήλ και οι αρχές στο Νότιο Σουδάν φέρονται ότι βρίσκονται σε διαπραγμάτευση για την μετεγκατάσταση στην αφρικανική χώρα των Παλαιστινίων της Γάζας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters. Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει καταστήσει σαφές με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σχεδιάζει να εκτοπίσει τους Παλαιστινίους από τα εδάφη τους, παρά το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα έχει προειδοποιήσει ότι αυτό θα ήταν έγκλημα πολέμου.

Σύμφωνα με τρεις διαφορετικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, Νότιο Σουδάν, μια χώρα που βιώνει εδώ και χρόνια εθνοτική βία, και το Ισραήλ συζητούν μια συμφωνία για την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα. Οι πηγές ανέφεραν ότι το σχέδιο έχει ήδη απορριφθεί από τους ηγέτες των Παλαιστινίων, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό των πληροφοριών από τις τρεις πηγές. Επίσης, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που ρωτήθηκε αν έχει γνώση του θέματος, δήλωσε: «Δεν μιλάμε για ιδιωτικές διπλωματικές συνομιλίες».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να επεκτείνει τον στρατιωτικό έλεγχο στη Γάζα και αυτή την εβδομάδα επανέλαβε ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή «οικειοθελώς». Τόσο Άραβες όσο και άλλοι διεθνείς ηγέτες έχουν απορρίψει την ιδέα της μετακίνησης του πληθυσμού της Γάζας σε οποιαδήποτε χώρα. Οι Παλαιστίνιοι λένε ότι αυτό θα ήταν σαν μια άλλη «Νάκμπα» (καταστροφή), όταν εκατοντάδες χιλιάδες έφυγαν ή αναγκάστηκαν να φύγουν κατά τη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1948.

Οι τρεις πηγές ανέφεραν ότι η προοπτική επανεγκατάστασης Παλαιστινίων στο Νότιο Σουδάν τέθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων μεταξύ Ισραηλινών αξιωματούχων και του υπουργού Εξωτερικών του Νότιου Σουδάν, Σεμάγια Κούμπα, τη Δευτέρα.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών του Νότιου Σουδάν έχει απορρίψει στο παρελθόν άλλες αναφορές σχετικά με το σχέδιο ως «αβάσιμες». Το υπουργείο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να απαντήσει στους ισχυρισμούς των πηγών την Παρασκευή.

Τι λένε οι Παλαιστίνιοι

Ο Ουασέλ Αμπού Γιούσεφ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, δήλωσε ότι η παλαιστινιακή ηγεσία και ο λαός «απορρίπτουν οποιοδήποτε σχέδιο ή ιδέα για τον εκτοπισμό οποιουδήποτε από τον λαό μας στο Νότιο Σουδάν ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος».

Η δήλωσή του απηχεί μια δήλωση από το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς την Πέμπτη. Η Χαμάς δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Ισραηλινή Υφυπουργός Εξωτερικών, Σάρεν Χάσκελ, η οποία επισκέφθηκε την πρωτεύουσα του Νότιου Σουδάν, Τζούμπα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συζητήσεις αυτές δεν επικεντρώθηκαν στη μετεγκατάσταση. «Δεν ήταν αυτό το θέμα των συζητήσεων», είπε όταν ρωτήθηκε αν είχε συζητηθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο.

«Οι συζητήσεις αφορούσαν την εξωτερική πολιτική, τους πολυμερείς οργανισμούς, την ανθρωπιστική κρίση, την πραγματική ανθρωπιστική κρίση που συμβαίνει στο Νότιο Σουδάν και τον πόλεμο», είπε.

Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Κούμπα τον περασμένο μήνα, έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε επαφή με μερικές χώρες για να βρει έναν προορισμό για τους Παλαιστίνιους που θέλουν να εγκαταλείψουν τη Γάζα. Αρνείται επανειλημμένα να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.