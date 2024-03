Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΟΗΕ και ισραηλινών οργανώσεων δικαιωμάτων για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, με το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιδρομές, ανοίγοντας τον δρόμο για τους εποίκους, με τους Παλαιστίνιους να κάνουν λόγο για «ακήρυχτο πόλεμο».

Η κατάσταση για τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη έχει χειροτερέψει μετά τις 7 Οκτωβρίου του 2023, με τη βία των εποίκων να έχει εκτοξευτεί.

Η οργάνωση Peace Now και η υπηρεσία OCHA του ΟΗΕ σημειώνουν ότι ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων επιταχύνεται.

Ο παρακάτω χάρτης είναι αποκαλυπτικός.

Μόνο οι νέες οικιστικές μονάδες είναι 24.300, τα παράνομα φυλάκια διαφόρων ειδών είναι 162, ενώ 9 από αυτά έχουν νομιμοποιηθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι Ισραηλινοί έποικοι υπολογίζονται σε 700 χιλιάδες, με τους 465 χιλιάδες να διαμένουν στην περιοχή Γ (ή C).

Σήμερα έγινε γνωστό ότι το προσωπικό της ισραηλινής αστυνομίας και της Πολιτικής Διοίκησης κατεδάφισε το παράνομο φυλάκιο της Δυτικής Όχθης, Ορ Αχούβια κοντά στον οικισμό Όφρα και απομάκρυνε τους εποίκους που είχαν εγκατασταθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Ένα υποτυπώδες σπίτι γκρεμίστηκε και κατασχέθηκε εξοπλισμός στο σημείο, λένε άτομα από τον οικισμό. Η Πολιτική Διοίκηση λέει ότι το φυλάκιο είχε δημιουργηθεί σε ιδιωτική παλαιστινιακή γη.

Το Ορ Αχούβια ιδρύθηκε τους τελευταίους μήνες από μια ομάδα νεαρών γυναικών εποίκων στη μνήμη της Αχούβια Σαντάκ, η οποία έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ενώ διέφευγε από την αστυνομία τον Δεκέμβριο του 2020 αφού φέρεται να πέταξε πέτρες σε Παλαιστίνιους.

Οι νεαρές λένε ότι είχαν σχεδιάσει το Ορ Αχούβια να αποτελέσει μέρος μιας περιοχής «εβραϊκής εδαφικής συνοχής» μαζί με το Ορ Μέιρ και δύο άλλα παράνομα φυλάκια.

Ο Ριάντ Μανσούρ, απεσταλμένος της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ολόκληρους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς που έχουν χτιστεί σε παλαιστινιακή γη και όχι μεμονωμένους εποίκους.

Ο ίδιος είπε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παλαιστινιακών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ότι οι οικισμοί αυτοί «προέρχονται από ένα παράνομο σύστημα» και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παράνομοι στο σύνολό τους, αναφέρει ο Ραμί Αγιάρι του Al Jazeera Arabic.

Ο Μανσούρ επιμένει στη θέση του ότι πρέπει να «παγώσει» η ιδιότητα του μέλους της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το Ισραήλ, καθώς το Τελ Αβίβ απέρριψε τις προσωρινές αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου του ΟΗΕ για τη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η παλαιστινιακή ομάδα πιέζει επίσης για την πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ.

