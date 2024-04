Σχεδόν 200 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες Σάββατο σε τρία αμερικανικά πανεπιστήμια κατά την εκκένωση από την αστυνομία των καταυλισμών που είχαν στήσει – το πιο πρόσφατο επεισόδιο στο φοιτητικό κίνημα που εξαπλώνεται στις ΗΠΑ.

Το κίνημα υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους και κατά του πολέμου ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες από το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και έχει επεκταθεί σε πολλά άλλα, από την Καλιφόρνια στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, περνώντας από τις κεντρικές πολιτείες και ως τις νότιες.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν από τη μονάδα αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας σε πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Το Northeastern University ανακοίνωσε στο Χ «τη σύλληψη περίπου 1οο ατόμων από την αστυνομία», διευκρινίζοντας ότι «οι φοιτητές που έδειξαν τις κάρτες τους του Northeastern U. Αφέθηκαν ελεύθεροι […] Όσοι αρνήθηκαν συνελήφθησαν».



Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, ακούστηκαν από τους διαδηλωτές «βίαιες αντισημιτικές προσβολές», όπως «σκοτώστε τους εβραίους», όμως στα μέσα της ημέρας αποκαταστάθηκε η ηρεμία.

Ένας «παράνομος» καταυλισμός που αποτελούνταν από μερικές σκηνές διαλύθηκε από την αστυνομία του πανεπιστημίου και τις τοπικές δυνάμεις της τάξης, όπως φάνηκε σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο άλλο άκρο των ΗΠΑ οι δυνάμεις της τάξης του πανεπιστημίου της Αριζόνα (ASU) «συνέλαβαν 69 ανθρώπους το Σάββατο μετά τη δημιουργία καταυλισμού χωρίς άδεια», επεσήμανε η διοίκησή του, καταγγέλλοντας ότι «οι περισσότεροι δεν ήταν φοιτητές ή μέλη του προσωπικού του ASU».

Στις κεντρικές ΗΠΑ 23 άνθρωποι συνελήφθησαν όταν η αστυνομία εκκένωσε καταυλισμό στο πανεπιστήμιο της Ιντιάνα.

Η πρύτανης του Κολούμπια, Μινούς Σαφίκ, ανακοίνωσε ότι δεν θα ζητήσει από την αστυνομία να απομακρύνει το «χωριό» με τις σκηνές που έχουν στήσει περίπου 200 διαδηλωτές στην πανεπιστημιούπολη.

Ωστόσο σε στέλεχος του φιλοπαλαιστινιακού κινήματος απαγορεύθηκε η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, μετά τις αντισιωνιστικές απειλές που έκανε σε βίντεο που χρονολογείται από τον Ιανουάριο. Ο νεαρός στη συνέχεια ζήτησε «συγνώμη», σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο χαρακτήρισε την κατάσταση στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια χθες «σχετικά ήρεμη».

Ωστόσο η ένταση παραμένει οξυμένη στο πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια (UPenn), η πρύτανης του οποίου αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον χειμώνα, έπειτα από ακρόασή της ενώπιον του Κογκρέσου, καθώς κρίθηκε ότι δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό στο πανεπιστήμιο.

Day 3 UPenn encampent. Geat vibes, Great people! Very Peaceful! The number of Tents has doubled sense yesterday, and the the amount of protesters keeps growing. Free Palestine! Happy Freedom Day! pic.twitter.com/IEgjZKmx9W

— lily (@lilythechaosgod) April 28, 2024