Το αμερικανικό πανεπιστήμιο Κολούμπια ανέβαλε την προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα που είχε δώσει στους φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές για να εκκενώσουν την πανεπιστημιούπολη, την οποία έχουν καταλάβει για να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο στη Γάζα, ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έχει γενικευθεί στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις.

Το γραφείο της προέδρου του νεοϋορκέζικου πανεπιστημίου, απ’ όπου ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα ένα κίνημα υποστήριξης προς τη Γάζα, αναθεώρησε τη λήξη τα μεσάνυχτα (07:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) της προθεσμίας που είχε ορίσει για να φύγουν οι σκηνές στο σημείο όπου έχουν συγκεντρωθεί περίπου 200 φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές.

«Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν και συνεχίζονται όπως προβλέπεται», ανακοινώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στις 23:07 (τοπική ώρα, 06:07 ώρα Ελλάδας) από το γραφείο της προέδρου του νεοϋορκέζικου πανεπιστημίου Μινούς Σαφίκ.

«Εμείς έχουμε τα αιτήματά μας, εκείνοι έχουν τα δικά τους», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία διαψεύδεται ότι ζητήθηκε επέμβαση της αστυνομίας.

«Μας λένε τρομοκράτες, μας λένε βίαιους. Όμως το μοναδικό εργαλείο που διαθέτουμε είναι οι φωνές μας», δήλωσε μία φοιτήτρια με το όνομα Μιμί που ήταν παρούσα σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση.

Police in riot gear moved in to clear anti-war protest camps set up by pro-Palestinian campaigners at US universities, leading to the arrests of dozens of students and their supporters who want the Gaza war to end. pic.twitter.com/1gzlky6Ln7

Το κίνημα των φιλοπαλαιστίνιων αμερικανών φοιτητών, το οποίο έχει γενικευθεί στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, ξεκίνησε από το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.

Δεκάδες συλλήψεις έγιναν εκεί την περασμένη εβδομάδα, αφού οι υπεύθυνοι του πανεπιστημίου κατέφυγαν στην αστυνομία για να βάλει τέλος σε μια κατάληψη, για την οποία διατυπώνονταν κατηγορίες ότι υποκινούσε τον αντισημιτισμό. Οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις εξακολούθησαν στη συνέχεια στην πανεπιστημιούπολη.

Το φοιτητικό κίνημα υπέρ των Παλαιστινίων έχει επεκταθεί σε μερικά από τα πιο φημισμένα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ ή το Πρίνστον.

— Orphans in Need USA (@OIN__USA) April 20, 2024

Harvard students railled in solidarity with the students who were arrested at Columbia University, demanding an end to the ongoing genocide in Gaza. pic.twitter.com/pWqfYvKOQp

Περισσότεροι από 200 διαδηλωτές συνελήφθησαν την Τετάρτη και την Πέμπτη στα πανεπιστήμια του Λος Άντζελες, της Βοστώνης και του Όστιν στο Τέξας, όπου περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και πάλι χθες.

Παρόμοιες σκηνές εκτυλίσσονται σε όλη τη χώρα: φοιτητές στήνουν καταυλισμούς στις πανεπιστημιουπόλεις τους για να καταγγείλουν τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ και την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη συνέχεια ειδικές μονάδες της αστυνομίας για την καταστολή ταραχών τους διώχνουν έπειτα από σχετικά αιτήματα από τις διευθύνσεις των πανεπιστημίων.

Στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου Έμορι της Ατλάντας, στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, διαδηλωτές απομακρύνθηκαν διά της βίας από την αστυνομία και αστυνομικοί έριξαν μερικούς καταγής για να τους συλλάβουν, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αστυνομία της Ατλάντα παραδέχθηκε πως χρησιμοποίησε χημικά εναντίον των διαδηλωτών, απαντώντας, όπως δήλωσε, στη «βία» ορισμένων.

Νωρίς χθες το πρωί, νέες σκηνές στήθηκαν στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον στην πρωτεύουσα.

Στην πανεπιστημιούπολη του UCLA στο Λος Άντζελες, περισσότεροι από 200 φοιτητές έστησαν ένα μικρό χωριό με μια τριανταριά σκηνές, οχυρωμένο με παλέτες και πανό.

Η Κάια Σαχ, μια 23χρονη φοιτήτρια πολιτικών επιστημών είναι ενθουσιασμένη για τη διεύρυνση του κινήματος. «Είναι καταπληκτικό αυτό που βλέπουμε σε άλλες πανεπιστημιουπόλεις», λέει, «αυτό δείχνει πόσοι άνθρωποι υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση».

Για την Κιτ Μπέλγκιουμ, μια καθηγήτρια του πανεπιστημίου του Όστιν, η πανεπιστημιούπολη έχει ανάγκη «την ελεύθερη έκφραση και την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών. Και αν το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να το ανεχθεί αυτό, τότε δεν είναι άξιο του ονόματός του», προσθέτει μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

I had the honor of seeing the Columbia University anti-war encampment firsthand.

Contrary to right-wing attacks, these students are joyfully protesting for peace and an end to the genocide taking place in Gaza.

I’m in awe of their bravery and courage. pic.twitter.com/yC6hcBMwCP

— Ilhan Omar (@IlhanMN) April 25, 2024