Μία σημαντική επιτυχία στο μέτωπο υποστηρίζουν ότι πέτυχαν οι Ουκρανοί, καθώς όπως σημειώνουν κατέστρεψαν σημαντικό αριθμό ρωσικών αρμάτων μάχης σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως «η γραμμή προς την κόλαση».

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας στον λογαριασμό του στο Χ, δείχνει πλάνα από drone, τα οποία μαγνητοσκόπησε η ουκρανική 58η μηχανοκίνητη ταξιαρχία και στα οποία διακρίνεται η καταστροφή 42 ρωσικών αρμάτων μάχης στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σφοδρές συγκρούσεις.

«Μια γραμμή προς την κόλαση. Δεκάδες ρωσικά άρματα και οχήματα μάχης καταστράφηκαν σε ένα μικρό τμήμα του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ», γράφει στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Dozens of russian tanks and combat vehicles were destroyed on a small section of the front in the Donetsk region.

Το Newsweek δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα πότε ή πού γυρίστηκε το υλικό.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν πρόσφατα σταθερές προόδους στην ανατολική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας -που αποτελείται από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ- αφού διέσπασαν τις οχυρωμένες αμυντικές γραμμές του στρατού του Κιέβου στην περιοχή.

Οι μάχες έχουν ενταθεί στο ανατολικό μέτωπο και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπου τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία πιέζει περισσότερο μετά και την κατάληψη της Αβντιίβκα, με τις δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν να στοχεύουν επί του παρόντος τη στρατηγικής σημασίας πόλη Τσάσιβ Γιαρ, λίγο βορειότερα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ρωσία έχει τώρα την πρόθεση να καταλάβει τις περιοχές τόσο του Ντονέτσκ όσο και του Λουχάνσκ το 2024.

Ο Άντον Γκερασένκο, πρώην σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, μοιράστηκε επίσης το υλικό στο X, πρώην Twitter.

«42 κατεστραμμένα ρωσικά άρματα μάχης – αποτέλεσμα της εργασίας διοίκησης της ουκρανικής 58ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας και σε συνεργασία με την ξεχωριστή προεδρική ταξιαρχία και την 762η ταξιαρχία», έγραψε ο Γκερασένκο.

«Οι στρατιώτες της ταξιαρχίας αναφέρουν ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας σημαντικής εντατικοποίησης των μαχών προς την κατεύθυνσή τους κατά τις προηγούμενες εβδομάδες», πρόσθεσε.

42 destroyed Russian tanks – a result of command work by Ukrainian 58th Motorized Brigade and in cooperation with the Separate Presidential Brigade and the 762nd Brigade.

Brigade soldiers report that this is the result of a significant intensification of fighting in their… pic.twitter.com/geHbIr9MIH

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 2, 2024