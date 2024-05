Παλαιστίνιος μαχητής σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη (φωτογραφία, επάνω, από το wafa.ps, και βίντεο, κάτω, από το Χ) , ανακοίνωσαν το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Ο ένοπλος βραχίονας της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ ανέφερε πως ο μαχητής που έχασε τη ζωή του ήταν μέλος του κι ονομαζόταν Ισλάμ Χαμάισα.

BREAKING | West Bank: 5 injured and 1 killed after 2 Israeli airstrikes in Jenin pic.twitter.com/QQjmEQsuMj

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 17, 2024