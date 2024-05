Οι πιο σφοδρές μάχες από την έναρξη του πολέμου στην Τζαμπάλια - Οι ισραηλινές επιδρομές εξαφανίζουν περιοχές

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν σήμερα, Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξάγονται στην Τζαμπάλια «ίσως οι σφοδρότερες» μάχες στη ζώνη αυτή της βόρειας Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει εισβολή με τανκς και μαχητικά αεροσκάφη να πραγματοποιούν σφοδρούς βομβαρδισμούς στην περιοχή. Οι κάτοικοι δήλωσαν ότι ισραηλινά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα κινήθηκαν βαθιά μέσα στην καρδιά της Τζαμπάλια, του μεγαλύτερου από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Γάζας.

Μπουλντόζες κατεδαφίζουν σπίτια και καταστήματα στο δρόμο της προέλασης. «Τα τανκς και τα αεροσκάφη εξαφανίζουν κατοικημένες συνοικίες και αγορές, καταστήματα, εστιατόρια, τα πάντα. Όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια του κόσμου», δήλωσε στο Al Jazeera, o Αϊμάν Ρατζάμπ, κάτοικος της δυτικής Τζαμπάλια.

Οι ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτώσει περισσότερους από 60 Παλαιστίνιους μαχητές τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε ο στρατός, σε μια επίθεση που περιέγραψε ως «επίθεση επιπέδου μεραρχίας». Η Χαμάς δήλωσε επίσης ότι προκαλεί σημαντικές επιθέσεις στις ισραηλινές δυνάμεις.

Μάλιστα το ένοπλο τμήμα της Χαμάς οι ταξιαρχίες, Κασάμ δημοσίευσαν ένα βίντεο από τις σκληρές μάχες στον προσφυγικό καταυλισμό της βόρειας Γάζας, όπου φαίνεται να στοχεύουν ένα ισραηλινό άρμα μάχης Merkava στην ανατολική Τζαμπάλια με ρουκέτα «Yassin 105», ενώ στη συνέχεια ανοίγουν πυρ με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες που βρίσκονται κοντά σε άρμα μάχης.

⚡️ Al-Qassam Brigades:

Targeting a Merkava tank and an APC with «Yassin 105» missiles, and firing towards a number of occupation soldiers east of Jabalia Camp pic.twitter.com/kjKUd0dWZB

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) May 17, 2024