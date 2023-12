Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Αεροπορική επίθεση σε προσφυγικό καταυλισμό στη Δ. Όχθη

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Γάζας ενώ κλιμακώνονται οι επιχειρήσεις των IDF και στη Δυτική Όχθη.

Νέος γύρος διπλωματικών επαφών έχει ξεκινήσει για την πιθανή επίτευξη εκεχειρίας μετά την ομολογία του στρατού ότι πυροβόλησε τρεις Ισραηλινούς ομήρους ενώ κρατούσαν λευκή σημαία.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επισκέπτεται για ακόμα μία φορά τη Μέση Ανατολή ενώ Βρετανία και Γερμανία ζητούν «βιώσιμη» εκεχειρία.

Η Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από την ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε καταυλισμό προσφύγων στην πόλη Tul Karm στην κεντρική Δυτική Όχθη αυξήθηκε σε πέντε.

Κάτοικοι του προσφυγικού καταυλισμού αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας αποχώρησαν από την περιοχή περίπου στις 9:30 π.μ. και ότι ομάδες διάσωσης ερευνούν τώρα την περιοχή για θύματα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Καθολική Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα και σύμφωνα με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επρόκειτο για μία εν ψυχρώ επίθεση εναντίον των δύο γυναικών αλλά και των υπόλοιπων αμάχων που έχουν βρει καταφύγιο στον τόπο λατρείας που έχει σηματοδοτηθεί ως τέτοιος από την αρχή του πολέμου.

Αναλυτικά σύμφωνα με το Πατριαρχείο:

Δημοσιογράφοι και υγειονομικοί περιγράφουν ανατριχιαστικές εικόνες από την ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Kamal Adwan. Μετά από πολλαπλές επιθέσεις, χθες Σάββατο ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε με μπουλντόζες στο προαύλιο του νοσοκομείου κατεδαφίζοντας ακόμα και μέρη του κτιρίου.

Στο πέρασμά τους τα βαριά μηχανήματα ισοπέδωσαν καταυλισμό που είχε στηθεί από εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, ενώ «έθαψαν» ζωντανούς ανθρώπους που βρισκόταν στο σημείο πριν τους συνθλίψουν.

Ο δημοσιογράφος Hani Mahmoud αναφέρει στο AJ ότι περίπου 20 άτομα έχουν βρεθεί νεκρά και θαμμένα στα συντρίμμια.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα με τους θανάτους αμάχων να έχουν ξεπεράσει τις 19.000 επίσημα αλλά να υπολογίζονται πολύ παραπάνω καθώς υπάρχουν πάνω από 7.000 αγνοούμενοι, ασκεί πίεση στους συμμάχους του Τελ Αβίβ που εγκαλούνται ως συνυπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου.

Την ώρα που έχουν ξεκινήσει εκ νέου οι προσπάθειες για επανάληψη των διαπραγματεύσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, τοποθετούνται υπέρ της εκεχειρίας αλλά όχι αναγκαστικά για τώρα.

Τα δύο κράτη που μετά τις ΗΠΑ έχουν αναδειχθεί ως βασικοί σύμμαχοι του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα εξέφρασαν την άποψη για βιώσιμη εκεχειρία μέσα από ένα κοινό άρθρο των ΥΠΕΞ των δύο κρατών που επιχειρηματολογεί ότι το ζήτημα είναι να επιτευχθεί ειρήνη που θα διαρκέσει όμως για χρόνια.

Ο βρετανικός Guardian κάνει λόγο για μια σημαντική αλλαγή τόνου της κυβέρνησης στο ζήτημα του πολέμου παραθέτοντας τμήμα του κειμένου των δύο ΥΠΕΞ:

«Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι απλώς ο τερματισμός των συγκρούσεων σήμερα. Πρέπει να είναι η ειρήνη που θα διαρκέσει για μέρες, χρόνια, γενιές. Επομένως, υποστηρίζουμε μια κατάπαυση του πυρός, αλλά μόνο εάν είναι βιώσιμη.

Γνωρίζουμε ότι πολλοί στην περιοχή και πέραν αυτής έχουν ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός. Αναγνωρίζουμε τι παρακινεί αυτές τις ειλικρινείς εκκλήσεις.

Είναι μια κατανοητή αντίδραση και συμμεριζόμαστε την άποψη ότι αυτή η σύγκρουση δεν μπορεί να συνεχίζεται και να συνεχίζεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίξαμε τις πρόσφατες ανθρωπιστικές παύσεις».

Αναφερόμενοι στο Ισραήλ οι δύο ΥΠΕΞ αναφέρουν: «Το Ισραήλ δεν θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο αν οι επιχειρήσεις του καταστρέψουν την προοπτική ειρηνικής συνύπαρξης με τους Παλαιστίνιους. Έχουν το δικαίωμα να εξαλείψουν την απειλή που συνιστά η Χαμάς. Όμως έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άμαχοι».

Η δολοφονία των τριών ομήρων που κρατούσαν μια αυτοσχέδια λευκή σημαία από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα υπογραμμίζει «τη μακροχρόνια πρακτική των ισραηλινών δυνάμεων να πυροβολούν πρώτα και να ρωτούν μετά», δήλωσε ο Ομάρ Σακίρ, διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Το περιστατικό δείχνει επίσης το «ιστορικό του Ισραήλ να πυροβολεί παράνομα και ατιμώρητα άοπλους ανθρώπους που δεν αποτελούν απειλή – ακόμη και αυτούς που κρατούν λευκές σημαίες», ανέφερε ο Σακίρ σε ανάρτησή του στο Χ.

Η δολοφονία προκάλεσε περαιτέρω πιέσεις στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ να επαναλάβει τις συνομιλίες για την απελευθέρωση των υπόλοιπων αιχμαλώτων.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων του Κατάρ και του Ισραήλ στη Νορβηγία για τη διερεύνηση μιας νέας συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση στη Χαμάς, παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις των συγγενών των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, αφού φιλικά πυρά σκότωσαν τρεις αιχμαλώτους.

Ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου αργά το Σάββατο ότι είναι «δεσμευμένος όσο ποτέ» στον πόλεμο. Είπε ότι είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι τέλους και ότι η Γάζα «θα αποστρατιωτικοποιηθεί και θα τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας μετά την ήττα της Χαμάς».

Η δολοφονία των τριών ομήρων – οι οποίοι απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στο νότιο Ισραήλ – προκάλεσε ευρεία οργή και δυσπιστία στο Ισραήλ εν μέσω μιας αυξανόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια των υπόλοιπων ομήρων στη Γάζα.

Σύμφωνα με τις αναφορές της έρευνας των IDF στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι τρεις άνδρες Γιοτάμ Χαΐμ, Σαμέρ Ελ Ταλάλκα και Αλών Σαμρίζ – όλοι τους γύρω στα 20 – είχαν με κάποιο τρόπο ξεφύγει από τους απαγωγείς τους και πλησίαζαν σε μια θέση των IDF στην περιοχή Σεχάγια της πόλης της Γάζας, όπου σημειώνονται σφοδρές μάχες.

Ένας από τους άνδρες κρατούσε ένα ραβδί με ένα λευκό πανί δεμένο πάνω του και όλοι ήταν χωρίς τα πουκάμισά τους. Εντοπίζοντάς τους, ένας Ισραηλινός στρατιώτης άνοιξε πυρ, φωνάζοντας «Τρομοκράτες!». Οι δύο σκοτώθηκαν αμέσως από τα ισραηλινά πυρά ενώ ο τρίτος διέφυγε, προσπάθησε να κρυφτεί και καλούσε σε βοήθεια στα εβραϊκά. Ωστόσο οι στρατιώτες τον εντόπισαν και τον σκότωσαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δύο εφέδρων στρατιωτών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα σε 121.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι δύο σκοτώθηκαν το Σάββατο.

Περισσότεροι από 19.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Περίπου 1.200 Ισραηλινοί και πολίτες άλλων χωρών σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου.

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι ως «παρονομαστής» περιφερειακής διάχυσης του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Διαβάστε το άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά στο in

Γάλλος αξιωματούχος του διπλωματικού σώματος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ο αξιωματούχος είχε καταφύγει στο σπίτι ενός συναδέλφου του από το γαλλικό προξενείο στη νότια πόλη Ράφα της Γάζας, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, μαζί με άλλους δύο συναδέλφους και μέλη της οικογένειάς του.

Την Τετάρτη, το σπίτι φέρεται να χτυπήθηκε από ισραηλινό πλήγμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αξιωματούχος και να σκοτωθούν περίπου δέκα άνθρωποι, συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Η Γαλλία καταδικάζει τον βομβαρδισμό ενός κτιρίου κατοικιών, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο πολλών πολιτών», ανέφερε το υπουργείο. «Απαιτούμε από τις ισραηλινές αρχές να ρίξουν πλήρες φως στις συνθήκες αυτού του βομβαρδισμού, το συντομότερο δυνατόν».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χρησιμοποίησε αεροσκάφος για να στοχεύσει τον προσφυγικό καταυλισμό Nur Shams στο Τουλκαρέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Οι ISF είπαν ότι σκοτώθηκε ένας αριθμός Παλαιστίνιων μαχητών, οι οποίοι «πυροβολούσαν και εκτόξευαν εκρηκτικά εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων».

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και έχει επαληθεύσει το Al Jazeera δείχνουν τις ισραηλινές δυνάμεις να εμποδίζουν ασθενοφόρα να εισέλθουν στην περιοχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε τον θάνατο δύο Παλαιστινίων: Mahmoud Samer Jaber, 22 ετών, και Ghayth Yasser Shahada, 25 ετών.

Και οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους, καθώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τους προσεγγίσουν παρά την επιχείρηση διάσωσης που συντόνισε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δήλωσαν επίσης στο Wafa ότι συνελήφθη ένας εθελοντής υγειονομικός.

The Israeli army continues its attack on Nur shams refugee camp in Tulkarem and on the city. The army is preventing ambulances from reaching the injured who are in critical condition. At least 2 Palestinians have been killed by the army and several injured. pic.twitter.com/nn4DkGZOzW

— Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) December 17, 2023