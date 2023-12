Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Οι IDF ανακάλυψαν «το μεγαλύτερο τούνελ» κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται για 72η ημέρα οι επιθέσεις των IDF στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η διεθνής κοινότητα πιέζει για την επίτευξη νέας εκεχειρίας.

Ο ισραηλινός στρατός μάλιστα, δήλωσε σήμερα ότι ανακάλυψε στη διάρκεια της επίθεσής του «τη μεγαλύτερη σήραγγα» που έχει κατασκευαστεί ποτέ από τη Χαμάς κάτω από τον παλαιστινιακό θύλακα και η οποία εκβάλλει μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από το έδαφός του.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που έλαβε άδεια να μεταβεί στο σημείο, διαπίστωσε πως οι διαστάσεις της είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα σε αυτήν μικρά οχήματα.

«Αυτό το μαζικό δίκτυο σηράγγων, που χωρίζεται σε πολλές διακλαδώσεις, εκτείνεται για περισσότερα από τέσσερα χιλιόμετρα και φθάνει μόλις 400 μέτρα από το σημείο διέλευσης Ερέζ» ανάμεσα στο Ισραήλ και το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο ισραηλινός στρατός.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.

This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL

— Israel Defense Forces (@IDF) December 17, 2023